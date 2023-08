Theaterstück vom Studio Lev: Witzig, cool – und beunruhigend

Von: Bettina Fraschke

Kreativ bemalte Kostüme: Die Schülergruppe mit (von links) Emilia Sopicki (Rosa), Paula Jung (Agnes), Hasan Valerien (Hussein), Marco Schlotzhauer (Pierre Anthon), Martha Rüdiger (Elise), Leo Löber (Jan-Johann) und Christine Starke (Sophie) im Theaterstück „Nichts“ in einer Produktion des Kasseler Studios Lev. © Dieter Schachtschneider

Großartige Theaterpremiere bei Studio Lev: „Nichts. Was im Leben wichtig ist“ riss die Premierenbesucher im Kasseler UK14 zu Ovationen hin.

Kassel – Mit zwei Zetteln werden die Zuschauer beim Einlass für das besondere Bühnenereignis gerüstet. Einer ist eine Warnung: „Unser Theaterstück thematisiert körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt, Tod, und es wird über Blut gesprochen.“ Auf dem anderen können die Besucher notieren, was für sie selbst im Leben wichtig ist. Fünf Gliederungspunkte sind vorgedruckt. Und in der Tat stellt der Theaterabend des Studios Lev den Zuschauern auf eine so direkte Art die Frage nach dem Sinn des Lebens, dass sie durchaus auch körperlich spürbar werden kann.

„Nichts. Was im Leben wichtig ist“ nach dem Roman von Janne Teller ist ein großartiges Theaterprojekt von und mit jungen Menschen – 46 Mitwirkende sind im Programmheft mit charmanten Kurzporträts verzeichnet. Auf der Bühne: sieben Schauspielerinnen und Schauspieler und fünf Bandmusiker rund um einen leicht surreal violett leuchtenden Baum mit einem Stamm aus Kabelsträngen. Mit Power und Freude flutet das Ensemble ab Minute eins die Bühne im UK14. Zur ausverkauften Premiere am Donnerstag spendeten die gut 100 Besucher Applaus im Stehen.

Pierre Anthon (Marco Schlotzhauer) setzt eine verhängnisvolle Entwicklung in Gang. Weil er keinen Sinn mehr im Schulbesuch und auch im Leben entdecken kann, zieht er sich auf einen Pflaumenbaum zurück. Das provoziert die Mitschüler (Christine Starke, Emilia Sopicki, Leo Löber, Hasan Valerien, Martha Rüdiger und Paula Schulze) und lässt sie massiv ins Zweifeln kommen. Wie sie in ihrem eigenen Leben nach Bedeutung suchen, entwickelt sich aus einem fröhlichen Experiment zum echten Horrortrip, bei dem auch Blut fließt.

Regisseur Janis Knorr, der die Bühnenfassung geschrieben hat, lässt dem Text seinen Prosacharakter, vorwiegend erzählen die Darsteller abwechselnd, was geschieht. Das ermöglicht witzige Brechungen, Verfremdungseffekte, wenn etwa eine Figur mehrfach gesagt bekommt, was nun gleich geschehen wird. In ihren weißen Kostümen mit aufgemalten Taschen, Knöpfen, Kragen (Ausstattung: Arielle Karatolou) sehen sie sowohl gleichartig, wie auch individuell aus. Cool: Für die Sound-Untermalung sorgen sie selbst, trällern sich für die Spannungssteigerung mal durch „Mission Impossible“, mal durch die „Carmina Burana“.

Toll abwechslungsreiche und auch komplexe Choreografien (Anna Winter) setzen weitere Highlights. Große Gesangseinlagen gibt es auch – zu Beginn ganz harmlos mit dem „Sunny Afternoon“ von den Kinks, doch schon wird es dunkler mit Björk, Nick Cave und Nirvana. Es musizieren: Antonia Loos (Geige), Lukas Prelle (Percussion), Mascha Schroth (Bass), Thore Hutschreuther (Gitarre) und Zoey Shan (Keys).

Mit beunruhigender Ambivalenz singen im Abschlusssong dann alle sieben Darsteller Sias Hit „Titanium“, den sie betörend, fast bezwingend performen, während sie in einer Reihe langsam auf das Publikum zugehen: „You shoot me down but I won’t fall, I am titanium“. Du schießt mich ab, aber ich falle nicht. Ich bin aus Titan.

UK14, Untere Karlsstraße 14, Termine bis 10. September. studiolevkassel.de