Toller Konzert-Start mit Robin Damm im Bergpark Kassel

Von: Bettina Wienecke

Viel Applaus und großer Jubel: Annika Rink (Gitarre, Gesang), Bene Schuba (Schlagzeug) und Robin Damm (Gesang, Geige, Gitarre, von links) in der Konzertmuschel. © Bettina Wienecke

Die Bergpark-Konzert-Reihe in der Konzertmuschel im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe ist eröffnet. Organisator Hartmut Schmidt wurde geehrt.

Kassel – Bevor die gut gelaunte Singer-Songwriterin Robin Damm die Bergpark-Konzerte am Sonntag eröffnen konnte, gab es an der sehr gut besuchten Konzertmuschel unweit des Schlosses Wilhelmshöhe etwas zu feiern: Hartmut Schmidt, der die Reihe im 37. Jahr veranstaltet, wurde mit dem Anneliese-Hartleb-Kulturpunkt-Preis ausgezeichnet.

Der Preis wird mit Unterstützung der Kasseler Sparkasse überreicht und ist mit 1000 Euro dotiert. Die Auszeichnung ist nach der 2015 verstorbenen Ehrenvorsitzenden des Vereins, Anneliese Hartleb, die von vielen liebevoll als „Frau Goethe“ bezeichnet wurde, benannt.

Preisvergabe: Jürgen Fechner (Verein Kulturpunkt, von links), Preisträger Hartmut Schmidt, Kulturdezernentin Dr. Susanne Völker und Armin Ruda (Kulturpunkt). © Wienecke, Bettina

Jürgen Fechner, Erster Vorsitzender des Vereins Kulturpunkt, der als Verein Volksbühne Kassel 1949 gegründet wurde, dessen Stellvertreter Armin Ruda und Kassels Kulturdezernentin Dr. Susanne Völker lobten Hartmut Schmidt für sein großes Engagement. Die Konzerte finden – als regionales Festival – mit Ensembles der Kasseler Musikszene bei fast jedem Wetter und auf Spendenbasis statt. Hartmut Schmidt stellt ein abwechslungsreiches und hochwertiges Kulturprogramm auf die Beine, in diesem Jahr bis zum 6. August. Ergänzend organisiert er die Reihe „Samstags im Park“: Vom 3. Juni zum 5. August gibt es samstags von 16 bis 17 Uhr Auftritte mit den Schwerpunkten Klassik, Weltmusik, Songs und Literatur.

Annika Rink, Bene Schuba und Robin Damm ernten im Bergpark Beifall

Viel Beifall und großen Jubel gab es für das Konzert „Neo-Soul“ der Musikerin Robin Damm (Gesang, Geige, Gitarre), die von Annika Rink (Gitarre, Gesang) und Bene Schuba am Schlagzeug vortrefflich unterstützt wurde. Bei ihren Kompositionen lässt sich die Sängerin gern von starken Frauen inspirieren und textet auch mal in Fantasiesprache. Stimmlich zieht sie alle Register von zart bis soulig-stark, mit der E-Gitarre von Annika Rink gab es eine Zugabe. Nächstes Bergpark-Konzert: am Sonntag, 4. Juni, ab 12 Uhr: Solaris-Saxophonquartett. (Bettina Wienecke)

bergpark-konzerte.de