Traumberuf Musiker: Teilnehmer des Beat-Projekts erhalten von der Sängerin Jaqee wertvolle Tipps

Von: Kirsten Ammermüller

Ihre Musik bewegt: Die Sängerin Jaqee fühlt sich am wohlsten in einem bunten Genremix. © Heiko Landkammer/nh

Beat-Projekt Teilnehmer bereiten sich auf Abschlusskonzert vor

Kassel – So langsam macht es sich immer breiter, das Lampenfieber. Allen Künstlern wohlvertraut ist die Aufregung vor einem Auftritt. Wie wird es sein, vor einer großen Menge zu stehen und zu performen? Wird jeder Ton sitzen oder wird sich auch mal ein falscher dazwischen mogeln? Smilla (16), Gloria (18) und Joel (17) wissen, was es bedeutet, sich im Wechselbad aus Vorfreude und Nervosität zu befinden. Sie sind Teilnehmer der aktuellen Runde des Beat-Projekts und bereiten sich auf ihr Abschlusskonzert am kommenden Sonntag vor.

Sechs Monate lang haben sie geprobt, Coaching von erfahrenen Musikern bekommen, an ihrem Talent gefeilt. Das Beat-Projekt (Beteiligung, Erfahrung, Austausch, Team) ist ein musikalisches Bildungsformat des gemeinnützigen Bildungsträgers „Indimaj. Gesellschaft für Bildung & Soziales“ und wurde 2021 von Roberta Wagner, Anna Montua und Jenny Vorsmann mit viel Herzblut auf die Beine gestellt.

Die Idee ist so einfach wie genial. Jugendliche vor allem aus benachteiligten Stadtteile vernetzen sich über die Musik. In Coachings erfahren sie eine Art Miniausbildung, um als professionelle Musiker einen Einstieg in das Business zu erhalten. „Der Bildungs- und Nachhaltigkeitsaspekt ist uns dabei sehr wichtig“, sagt Wagner. Denn die Jugendlichen bekommen einen Einblick in das Musikgeschäft, können sich im Songwriting genauso ausprobieren wie im Coverdesign, Social Media, Bühnentechnik, Marketing und als Fotografen. Am Ende der sechs Monate steht dann das Abschlusskonzert an. Dafür werden erfahrene Musiker eingeladen, die einen Abend vorher auf der Bühne stehen. Die Jugendlichen erleben das Konzert aus der Sicht vom Backstagebereich, die Coaches stehen teilweise mit den Künstlern auf der Bühne.

Für die bevorstehenden Konzerte am Wochenende gibt es noch eine weitere Besonderheit. Diesmal wird das Beat-Projekt mit dem Kultursommer Nordhessen kooperieren. Dieser hat die ugandisch-schwedische Sängerin Jaqee Nakiri Nalubale eingeladen, sie wird am Freitag, 20 Uhr, im UK14 das Konzert „Jaqee & Friends“ geben. Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, folgen dann die „Beaties“ mit ihrem Abschlusskonzert. beat-projekt.de

