1923: Pilot - Kritik zum Deutschlandstart bei Paramount+

Poster zur Serie „1923“ © Paramount+

Eine weitere Generation der Familie Dutton kämpft am Vorabend der Great Depression in der erneut starbesetzten dritten Serie des Yellowstone-Universums sowohl um den Familienbesitz als auch ums eigene Leben - seit dem Wochenende bei Paramount+ nun auch hierzulande zu sehen.

Im Jahre „1923“ gehört die Dutton-Ranch in Montana dem knorrigen Jacob Dutton (Harrison Ford, „Star Wars“, „Indiana Jones“) und seiner ebenso toughen wie warmherzigen Frau Cara (Helen Mirren, „The Queen“). Adoptivsohn/Neffe Spencer (Brandon Sklenar, „Westworld“) hat sich mit seinem im Ersten Weltkrieg erlittenen Trauma nach Afrika zurückgezogen, wo er als Großwildjäger lebt.

Jacob Dutton muss sich in den krisengeschüttelten Zeiten, in denen religiöse Fanatiker nach der Erweiterung der Prohibition schreien, mit den Auswirkungen einer Heuschreckenplage auseinandersetzen, durch die große Flächen von Weideland vernichtet wurden. Dies führt zu einem drohenden Gebietskonflikt mit ebenfalls in der Gegend ansässigen Großschäfern unter Führung des zu allem entschlossenen Banner Creighton (Jerome Flynn, „Ripper Street“). Dieser will seine Schafe auf dem für die Rinder bestimmten Land grasen lassen, was es für das Großvieh unbrauchbar machen würde. Als ihm dies unter dem Vorsitz von Jacob amtlich untersagt wird, schwört der Schäfer Rache. Ob sich Reinschauen lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Thorsten Walch)