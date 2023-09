30 Jahre Akte X: Wie sehen die Darsteller heute aus?

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Die Stars der Serie „Akte X“ feierten weltweit Erfolge mit ihrer Mysteryserie. © FOX

Heute vor 30 Jahren startete eine Serie über die Suche nach dem Übernatürlichen. Aus dieser zunächst unscheinbaren Produktion namens „Akte X“ wurde ein weltweiter Erfolg, der auch Jahrzehnte später noch von Fans gefeiert wird. Was machen die Darsteller heute?

Am 10. September 1993 ging auf dem US-Sender FOX eine Serie über Agenten auf Sendung, die Übernatürliches jagten. Großen Erfolg versprachen sich die wenigsten von der Idee um „Akte X“. Selbst von Hauptdarsteller David Duchovny ist überliefert, dass er zunächst nicht von einem lang andauernden Engagement ausging. Doch die Story um die beiden ungleichen FBI Special Agents eroberte die Herzen der Fans im Fluge. Der Cast war perfekt, das Timing unglaublich passend. Für viele Darsteller wurde die Serie zum Karriereschub nach oben.

Das 30. Jubiläum der Serie ist ein willkommener Anlass, um zu schauen, wie die Stars von einst heute aussehen und was sie aktuell so treiben auf Mattscheibe und Kinoleinwand. Was David Duchovny und der Rest des „Akte X“-Casts heute machen, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Loryn Pörschke-Karimi)