40 Jahre "Das Leben des Brian": Wie jemand zum Messias wird

40 Jahre ist es her, da lief die Filmkomödie "Das Leben des Brian" erstmals im deutschen Fernsehen. Zunächst umstritten, erfreut sich der Streifen über Kultstatus.

Was das biblische Judäa mit der Wintersportindustrie zu tun hat? Nun, hat Jesus in seiner Bergpredigt nicht gesagt „gepriesen sind die Skifahrer“? Wird wohl so sein, denkt sich die Meute, die ihm in der Filmkomödie „Das Leben des Brian“ aus der Ferne lauscht und wenig verstehen kann. Über den genauen Wortlaut herrscht schnell Streit bis sich einige entschließen, lieber nebenan zur Steinigung zu gehen.

Vor genau 40 Jahren schuf des Comedy-Ensemble Monty Python die Filmkomödie „Das Leben des Brian“, die in der Anfangszeit heftig umstritten war und sogar Aufführungsverbote hervorrief, heute aber etwa beim britischen Sender „Channel 4“ als lustigster Film aller Zeiten gilt und – was wenigen Komödien gelingt – auch nach 40 Jahren noch bestens anschaubar ist. Ist doch das Thema zeitlos aktuell: die willige Bereitschaft der Menschen, irgendwelchen Autoritäten hinterherzulaufen und das eigene Hirn dabei weitgehend ausgeschaltet zu lassen.

Die Handlung

Der ohne Vater aufgewachsene Brian hat das Herz eines Revoluzzers. Er verkauft gefüllte Jaguar-Ohrläppchen als Snack in der Gladiatorenarena und lernt dort Widerstandskämpfer kennen, denen er sich anschließt – nicht zuletzt, weil er sich in Aktivistin Judith („Jede antiimperialistische Gruppe muss eine Interessensdivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren“) verliebt.

Nur wird das mit dem Umsturz schwierig, denn plötzlich denkt das Volk, Brian sei der Messias – immer mehr Menschen folgen ihm und nehmen jedes Verhalten („Haltet die Sandale hoch, wie er es uns befohlen hat“) als Indiz für seine Auserwähltheit. Er kann sich der wie ferngesteuert wirkenden Meute kaum erwehren – es gibt aber auch viele andere Messiasse, die Schäflein um sich scharen. Schließlich endet Brian am Kreuz, verurteilt durch Pontius Pilatus.

Der Konflikt

Blasphemie riefen empörte Briten schon vor der Veröffentlichung des Filmes. Es würden religiöse Gefühle verletzt. Die Initiative „Nationwide Festival of Light“ wandte sich an die britische Zensurbehörde BBFC, die Comedytruppe Monty Python reagierte mit einem Gutachten, das die Unbedenklichkeit des Streifens hervorhob – in dem Jesus und Brian klar voneinander zu unterscheiden seien. Einige Wochen nach der Weltpremiere in den USA gab die BBFC den Film für Großbritannien frei, es folgten aber Demonstrationen und eine hitzige TV-Diskussion mit Bischof Mervyn Stockwood. Einzelne Kommunen weigerten sich, den Film in ihren Kinos laufen zu lassen. Anstößig war unter anderem eine Szene, in der sich ein empörter Mann beschwert, seit er von Jesus geheilt wurde, habe er sein Einkommen als leprakranker Bettler verloren.

Gotteslästerlich nicht, kirchenkritisch und ketzerisch aber sei das Werk schon, sagte Regisseur Terry Jones. 2011 konstatierte er im „Guardian“ , dass der Film so heute wohl nicht mehr gemacht werden könnte, da das Thema Religion in der Gesellschaft viel präsenter sei.

Die Botschaft

In einer Szene, die an das Erscheinen des Papstes am Balkon des Petersplatzes erinnert, taucht Brian vor der Masse auf, die auf ihn wartet. Er ruft ihnen verzweifelt zu: „Es ist unnötig, einem Menschen zu folgen, den ihr nicht mal kennt. Ihr müsst nur an euch selbst denken. Ihr seid doch alle Individuen!“ Die Antwort kommt wie aus einem Mund: „Ja, wir sind alle Individuen“. Dieser Moment ist ein ernster Kern des witzigen Spektakels, das außerdem jede Menge Seitenhiebe auf die Debattenkultur der 70-Jahre-Zirkel setzt. Da wäre etwa der Kampf zwischen Judäischer Volksfront und Volksfront von Judäa – die unter Brians Kreuz lieber eine Solidaritätdserklärung verliest, als ihn zu retten. Oder die zähen Debatten über den Widerstand gegen die Besatzer: „Was haben uns die Römer eigentlich gebracht?“ Und nicht zuletzt wird einfach herrlicher Antiken-Klamauk zelebriert – etwa mit Pontius Pilatus’ B-P-Sprachfehler.

Die Langzeitwirkung

„Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist?“ „Jeder nur ein Kreuz“: Zahlreiche Zitate aus dem Film sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen – bis hin zum britischen Premier Tony Blair, der sich auf einem Parteitag 2004 darauf bezog, man wolle nicht in die Situation kommen, gefragt zu werden, „was haben uns die Römer eigentlich gebracht?“ Im Film geht es in dieser ikonischen Szene um eine Sitzung der Widerständler, auf der die Ablehnung gegen die Besatzer ruckzuck bröckelt.

Ohnehin unsterblich geworden ist die Botschaft des Schlussliedes – gesungen vom am Kreuz hängenden Eric Idle und seinen Mitverurteilten, die noch mit letzter Atemluft eine absurde Revuenummer anstimmen. In „Bright Side Of Life“ heißt es:

„Das Leben ist absurd / Der Tod das letzte Wort / Mach einen Knicks, wenn einst der Vorhang fällt / Vergiss die Last der Sünden / schenk dem Publikum ein Grinsen / Genieß die letzte Chance auf dieser Welt“.

TV-Hinweis: RTL2, Ostermontag, 22.15 Uhr, und bei Netflix