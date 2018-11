Die Nackten sind sind zurück: "Adam sucht Eva" mit Gina-Lisa Lohfink

Es wird wieder blank gezogen: In der fünften Staffel der RTL-Datingshow „Adam sucht Eva“ suchen die Teilnehmer auf einer Yacht die Liebe. Mit dabei: Gina-Lisa Lohfink aus dem Dschungelcamp.

Der Promifaktor

RTL hat es sich, wie so oft, nicht nehmen lassen und lässt „hochkarätige Stars“ an Bord: Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink macht sich nackig. Mit ihrem Ausruf „Zack, die Bohne“ verewigte sich die Blondine damals im Gedächtnis der Zuschauer. Danach folgten Auftritte in Reality-Formaten, unter anderem im Dschungelcamp. Nackt sein, dürfte für sie nichts Neues sein: Sie posierte bereits für das Männermagazin „Penthouse“ und den „Playboy“. 2016 geriet sie nach einer Strafanzeige wegen Vergewaltigung, späterem Prozess und Verurteilung wegen falscher Verdächtigung in die Schlagzeilen. Neben Lohfink sind auch die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Emilija Mihailova und “Love Island“-Gewinner Jan Sokolowsky dabei.

Die Teilnehmer

Auf die drei „Bekanntheiten“ treffen zehn „Normalos“ – so nennt RTL die Kandidaten ohne „exklusiven“ Promistatus. Jeweils fünf Frauen und fünf Männer aus der ganzen Bundesrepublik. Der 36-jährige Karosseriebauer Antonio arbeitet nebenbei als Fitnessmodel und ist der älteste Adam in der Runde. Die jüngste Eva ist die 21-jährige Sherilyn – Aushilfskraft in Spielcasinos.

Das Konzept

Das Besondere an Staffel fünf: Die Kandidaten stoßen erstmals auf offenem Meer aufeinander. Wie immer gilt nur eine Regel: ein striktes Kleiderverbot. Am Ende der Schiffsreise soll sich zeigen, ob sich C-Promis wie Gina-Lisa Lohfink noch auf jemanden ohne Promistatus einlassen würden. Das Gewinner-Paar darf nach fünf Sendungen von Bord gehen und Zweisamkeit auf Rhodos genießen.

Highlights der Staffeln

In den vergangenen vier Staffeln hat das RTL-Premiumformat für so manche Aufreger gesorgt. Da wäre in der vierten Staffel das beste Stück des selbst ernannten Multi-Millionärs Bastian Yotta gewesen. RTL musste erstmals einen Zensurbalken in der Kuppel-Show verwenden: Der Unternehmer hatte sich während einiger Szenen nicht im Griff.

Dass sich Ronald „Richter Gnadenlos“ Schill, ehemals zweiter Bürgermeister und Innensenator Hamburgs, nackt auf die Suche nach seiner Eva begeben hatte, war eine weiterer Etappensieg in seiner unvergleichlichen Abwärtskarriere. Unvergessen und peinlich sein Spruch über seine Arbeit im Hamburger Rathaus: „Mein Schwanz brach mir das Genick.“

Ein Paar: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid.

In Staffel zwei haben sich zwei Teilnehmer tatsächlich lieben gelernt. Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk und Surferin Janni Hönscheid kamen sich in der Südsee näher. Seither sind die beiden ein Paar. 2017 kam ihr Sohn Emil Ocean zur Welt.

