„Adam sucht Eva“: Erstes Bild zeigt acht Kandidaten, wie Gott sie schuf

Auf Liebeskurs: Die neue Staffel „Adam sucht Eva“ startet am 3. November auf RTL. Jetzt gibt es das erste hüllenlose Bild der Kandidaten.

In der neuen Staffel der Kuppelshow "Adam sucht Eva", die ab 3. November auf RTL ausgestrahlt wird, suchen die Teilnehmer erstmals auf einer Yacht nach ihren Traumpartnern. Auf der "Queen Atlantis" treffen die Promi-Evas (Gina-Lisa Lohfink und "DSDS"- Star Emilija Mihailova) sowie der Promi-Adam ("Love Island" 2017-Gewinner Jan Sokolowsky) auf die zehn nicht-prominenten Adams und Evas.

Ganz dem Konzept der Show entsprechend, findet das Kennenlernen von Anfang an in Abwesenheit jeglicher Kleidung statt. Wie Gott sie schuf, können die Teilnehmer untereinander nach ihrer besseren Hälfte suchen - und dabei gleich alle körperlichen Kriterien für die Partnerwahl mit einbeziehen.

RTL hat nun ein erstes Kandidaten-Bild veröffentlicht - das die Adams und Evas in dem Nude-Look zeigt, den sie die ganze Staffel über tragen dürfen. Hier also schon einmal ein Vorgeschmack darauf, was die Fernsehzuschauer und die Teilnehmer gleichermaßen erwartet: nackte Tatsachen.