TV-Blamage von Carmen Geiss: Sie scheitert an einfacher Aufgabe - Aldi spottet

Carmen Geiss macht sich in ihrer eigenen Quiz-Show „Spiel die Geissens untern Tisch“ lächerlich. Bei einer Frage kassierte sie sogar von Aldi Süd höhnische Kommentare.

Bei RTL 2 dürfen Robert und Carmen Geiss einmal wöchentlich ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen. Wie gut kennt sich das Luxuspärchen mit Markenlogos, Dieter Bohlen oder Donald Trump aus? In ihrer eigenen Quizshow „Spiel die Geissens untern Tisch“ treten die beiden Millionäre gegen ein Kandidatenpaar an und spielen um satte 20.000 Euro. In acht Runden stellen sich die TV-Bekanntheiten Geschicklichkeitsspielen und zahlreichen Fragen aus verschiedenen Bereichen.

Carmen scheitert: „Sie kann nix“

Das Markenquiz in einer der Shows gehörte wohl nicht ganz zu Carmens Spezialgebieten. Zumindest eine Frage brachte die Millionärs-Gattin mächtig ins Grübeln. Im ersten Fragenblock sollte Carem Geiss alleine gegen ihre Herausforderin spielen - eine reine Frauen-Runde also, in der die beiden Teilnehmerinnen Logos zahlreicher Marken erraten mussten. Chanel, Louis Vuitton und Ferrari: Die Luxusmarken waren für Carmen dabei kein Problem. Schließlich steht solch ein Schlitten in der Garage des Pärchens. Doch ein Supermarkt bereitete der TV-Bekanntheit schließlich Kopfzerbrechen. Sollte sie nach Chanel und Ferrari doch das Logo des Discounters „Aldi Süd“ erraten. „Ja, ich geh da nicht einkaufen“, kündigte Carmen gleich an.

Ihr Ehemann Robert, der vor Kurzem seinen Instagram-Account lahm legte, hatte sie bereits vor der Sendung als „Sie kann nix“ präsentiert. Bei den Supermarktketten durfte Carmen nun ihr Unwissen präsentieren. Sie scheiterte kläglich und tippte das Falsche. Allerdings zu beachten: Das „A“ des gefälschten Logos stand eindeutig falsch herum, von rechts nach links geschrieben. „Ein A schreibt man so und nicht andersrum“, beschimpfte Robert seine Frau zugleich und malte den Buchstaben groß vor ihr auf. Da half der Millionärin ihre Ausrede „Bei uns gibts keinen Aldi, sorry“ auch nicht weiter.

Aldi Süd kontert den peinlichen Fehler

Doch nicht nur Roberts Spott muss sich Carmen Geiss gefallen lassen. Der Discounter Aldi Süd scherzte ebenfalls über die Millionärs-Gattin und kommentierte auf seiner Facebook-Seite: „Carmen, Carmen… Du weißt, wie oft Dieter Bohlen geheiratet hat, aber unser ALDI SÜD Logo kennst du nicht? Dann wird es höchste Zeit, dass du uns bei deinem nächsten Stadtbummel auf der Kö besuchen kommst. P.S.: Wir haben auch Parkplätze für Ferraris liebe Die Geissens .“ Ob das reicht, um die Millionärin in den Supermarkt zu locken? „Der Heli-Parkplatz fehlt euch liebes ALDI SÜD Team“, scherzte ein Facebook-User unter dem Post.

