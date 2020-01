"Star Trek: Picard" - Das sind die Darsteller und ihre Rollen

Mit "Star Trek: Picard" kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Paraderolle zurück. Wer alles an seiner Seite ist und welche Rollen sie übernehmen, stellen wir hier vor.

Sir Patrick Stewart als Jean-Luc Picard in "Star Trek: Picard"

Bekannt für seinen Dienst als Kapitän der USS Enterprise, ist Jean-Luc Picard ein Name, der selbst in den entferntesten Quadranten mit Ehrfurcht ausgesprochen wird. Sein Kommando und seine Taten im Namen der Föderation hoben ihn schließlich in den Rang eines Admirals. Doch nach moralischen Meinungsverschiedenheiten mit der Führung der Sternenflotte als Antwort auf die durch den Untergang von Romulus verursachte humanitäre Krise ging er in den Ruhestand.

Derzeit findet man ihn auf seinem Anwesen Chateau Picard in Frankreich, wo er Hobbys wie der Weinlese nachgeht. Eine außergewöhnliche Begegnung, die Erinnerungen an einen alten Freund weckt, bringt ihn jedoch dazu, seine ruhigen Tage noch einmal hinter sich zu lassen und wieder aktiv zu werden.

Die Rolle der Sternenflotten-Legende wird seit eh und je von Sir Patrick Stewart gespielt. Dieser ist nicht nur durch die Rolle von Picard aus sämtlichen "Star Trek"-Filmen der TNG-Ära sowie der Serie "The Next Generation" selbst bekannt, er kann auch auf eine illustre Filmkarriere zurückblicken: Er spielte in mehreren Filmen des "X-Men"-Franchise die Rolle von Professor Charles Xavier und war unter anderem im Thriller "Green Room" oder Serien wie "Blunt Talk" zu sehen.

Seit 2010 darf Patrick Stewart offiziell das "Sir" vor seinem Namen tragen, denn für seine künstlerischen Verdienste im Bereich Drama wurde er von Queen Elizabeth II zum Ritter geschlagen. Das verdankt er eben nicht nur seinem Können auf der Leinwand, sondern auch seinen zahlreichen Engagements auf der Theaterbühne für die Royal Shakespeare Company, in deren Dienst er bei über 60 Produktionen mitwirkte.

Isa Briones als Dahj / Soji in "Star Trek: Picard"

Dahj ist eine junge Frau, deren Leben durch einen erschreckenden Zwischenfall plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Sie sucht Hilfe bei Jean-Luc Picard, den etwas Besonderes mit ihr verbindet. Was die beiden gemeinsam über sie herausfinden, stellt alles, was sie geglaubt hat, über sich zu wissen, infrage.

Gespielt wird sie von der britischen Schauspielerin Isa Briones. Ihr Auftritt in "Star Trek: Picard" ist ihre erste große Rolle, nachdem sie zuvor eher kleine Parts wie im Crimethriller "Takers" oder der Anthologieserie "American Crime Story" übernommen hat.

Alison Pill als Dr. Agnes Jurati in "Star Trek: Picard"

Dr. Jurati arbeitet am renommierten Daystrom Institute und besticht unter anderem durch ihre Expertise auf dem Gebiet synthetischer Lebensformen. Nach einem tragischen Zwischenfall auf dem Mars wurden viele ihrer Projekte jedoch weitestgehend eingefroren. Zusammen mit Jean-Luc Picard gelangt sie jedoch zu einer überraschenden Erkenntnis, die ihre Neugier für das Fach wiedererweckt.

Alison Pill ist in der Film- und Serienwelt kein unbekanntes Gesicht, denn sie war unter anderem in Serien wie "The Newsroom" und "American Horror Story" zu sehen. Einige könnten sie auch als Drummerin Kim Pine aus Edgar Wrights Film "Scott Pillgrim vs. the World" kennen.

Harry Treadaway als Narek in "Star Trek: Picard"

Narek ist ein Romulaner, der sich der Crew von Jean-Luc Picard anschließt. Sein Ziel ist es herauszufinden, wie einige Romulaner und mysteriöse Experimente mit den Borg in Zusammenhang stehen.

Sein Darsteller ist Harry Treadaway, dessen bekannteste Rollen in der Serienwelt verankert sind: So spielte er in der Stephen-King-Adaption "Mr. Mercedes" mit und verkörperte zudem Dr. Victor Frankenstein in der Horrorserie "Penny Dreadful".

Santiago Cabrera als Cristobal Rios in "Star Trek: Picard"

Im Zuge seines neuen Abenteuers benötigt Jean-Luc Picard natürlich auch ein Raumschiff. Er landet bei der Wahl seines Piloten schließlich bei Chris Rios, der ein geschickter Dieb ist, welcher auf eine Vergangenheit als Offizier der Sternenflotte zurückblicken kann. Diese Rolle übernimmt Santiago Cabrera, der bisher einige größere und kleinere Parts in Serien wie "Dexter", "Salvation" und "Big Little Lies" übernommen hat. Im Kino war er unter anderem im Actionfilm "Transformers: The Last Knight" zu sehen.

