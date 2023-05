Amazon Prime Video: Welche neuen Serien und Filme kommen im Juni 2023?

Amazon Prime Video lockt mit Neuheiten im Juni © Prime Video

Was Amazon Prime im Juni 2023 so an Filmen und Serien auf die Plattform bringt, steht nun fest. Für Serienjunkies dürfte die finale Staffel von „Tom Clancy‘s Jack Ryan“ das Highlight sein und auch „Veronica Mars“ soll über die Flatrate zu sehen sein. Bei den Filmen hat man „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“, „Dear Evan Hansen“ oder „Halloween Kills“ im Angebot.

Diesmal zur Abwechslung nicht als letzter hat Amazon Prime Video die Neustarts für Juni 2023 veröffentlicht (hier zu den neuen Serien und Filmen im Mai). Mit dabei im Serienbereich sind „Tom Clancy‘s Jack Ryan“ und eine neue Staffel von „The Lake“, „Veronica Mars“ oder „Ray Donovan“ aus dem Archiv, Formate wie „Deadloch“ und „I‘m a Virgo“ sowie einige Realityinhalte. Im Filmbereich glänzt man mit „Halloween Kills“ oder „James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben“. Eine tabellarische Übersicht finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)