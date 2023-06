And Just Like That...: Was steckt hinter dem Samantha-Comeback?

Teilen

Das Trio aus „And Just Like That...“ © MAX

Die vielleicht größte Überraschung bezüglich der zweiten Staffel von „And Just Like That...“ wurde Monate vor der TV-Premiere verraten. Denn es kommt zum kurzen Comeback der Figur Samatha, die von Kim Cattrall verkörpert wird.

Schon längst wurde das Comeback von Kim Cattrall als Samatha Jones in der zweiten Staffel des „Sex and the City“-Sequels „And Just Like That...“ verraten, bevor die Fortsetzung angelaufen ist. Cattrall hatte sich jahrelang etwa gegen einen dritten „Sex and the City“-Film ausgesprochen und hatte offenbar auch kein Interesse größerer Teil von „AJLT“ zu werden. Nun wird es zu einer kurzen Szene am Ende der zweiten Season kommen.

Wie kam es zum Comeback von Samantha?

Sarah Jessica Parker aka Carrie Bradshaw meint gegenüber Entertainment Weekly: „Samantha ist in der ersten und sogar in der zweiten Staffel durch Textnachrichten präsent. Es war einfach eine schöne Geste zum 25. Jubiläum (von ‚Sex and the City‘) ein Gesicht zu diesen Nachrichten zu haben. Und es ist ein wirklich günstiger Moment in der Geschichte, ein folgenschweres Ereignis in Carries Leben, dass Samantha anruft und sie diesen kurzen, liebenswerten, sentimentalen, lustigen Anruf haben. Und es fühlt sich einfach normal und nett ein und ich bin froh, dass wir das unterbringen konnten und ausarbeiten konnten, von der Zeit und den Terminplänen her.“ Mehr Hintergrundinfos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)