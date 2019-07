Angelina Heger und Sebastian Pannek: Böse Sprüche über das Bachelor-Paar

Angelina Heger und Sebastian Pannek am Montag auf der Mercedes-Benz Fashionweek in Berlin.

Angelina Heger und Sebastian Pannek zeigen ihre Liebe jetzt ganz offen. Und schon spotten die ersten Instagram-Hater über das Bachelor-Paar.

Bei dieser Beziehung geht allen „Bachelor“-Fans das Herz auf: Sebastian Pannek verteilte als „Bachelor“ 2017 die Rosen. Angelina Heger nahm 2014 als Kandidatin an der RTL-Show teil und scheiterte im Finale. Nun haben die beiden auch ohne eine „Nacht der Rosen“ zusammengefunden: Angelina Heger und Sebastian Pannek sind jetzt offiziell ein Paar. Am Montag haben sie auf der Fashion Week in Berlin ihren ersten gemeinsamen Auftritt hingelegt.

Gerüchte gab es schon länger, dass zwischen den beiden was laufen könnte. Immer wieder entdeckten Fans auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts Bilder, die offensichtlich am selben Ort entstanden sein mussten. Am Sonntag haben sie ihre Liebe offiziell gemacht. Natürlich via Instagram, wie man das als Influencer halt so macht. Beide posteten zeitgleich ein Foto des jeweils anderen in ihren Instagram-Stories: Sebastian Pannek zeigte ein Bild von Angelina Heger mit vertaggtem Namen, Herz und „Only You“-Schriftzug. Angelina postete ihrerseits ein Bild von Sebastian in derselben Location. Selbstverständlich auch mit Namen, Herzchen und „Only You“.

Total verknallt: Sebastian Pannek & Angelina Heger zeigen ihre Liebe

Am Montag folgte nun der erste gemeinsame offizielle Auftritt: Sebastian Pannek und Angelina zeigten sich total verliebt auf der Mercedes-Benz Fashionweek in Berlin. Natürlich darf man bei aller Liebe die Follower in den sozialen Netzwerken nicht vernachlässigen. Deswegen posteten beide auf ihren Instagram-Accounts das erste gemeinsame Pärchen-Foto.

Angesichts der durchdachten Inszenierung des jungen Glücks musste man auch nicht lange warten, bis der erste Instagram-Follower „Fake!“ schreit.

Eine Auswahl der Kommentare auf Sebastian Panneks Instagram-Profil:

„Das ist doch Fake. Man hat doch von denen nix mehr gehört.“

„Ich mag dich wirklich. Aber jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, ob ich das gut oder nicht gut finde.“

„Wenn es länger wie 5 Monate hält, fresse ich einen Besen.“

„RTL ist einfach nur ein riesiger Swingerclub“

„Ich gebe denen maximal 3 Monate. Naja so ist das mit den ‚Influencern‘.“

Tatsächlich geriet Angelina Heger schon mal in Verruf, eine Beziehung nur zu Marketing-Zwecken zu inszenieren: 2016 nahm sie mit Ex-Dschungelcamper Rocco Stark am „Sommerhaus der Stars“ teil. Kurze Zeit später war er Geschichte. Nur: RTL hat die Promipaare für das „Sommerhaus der Stars“ 2019 bereits bekannt gegeben. Angelina Heger braucht also keinen Mann für die Show.

Außerdem hat Angelina Heger bereits eine gescheiterte Bachelor-Beziehung hinter sich: Im November 2016 war sie kurzzeitig mit Leonard Freier zusammen. Da könnte man meinen, dass sie mit ehemaligen Rosenkavalieren eigentlich bedient ist. Möglicherweise sind ja doch große Gefühle im Spiel.

Endlich! Angelina Heger und Sebastian stehen zu ihrer Liebe

Was auch dafür spricht, dass diese Liebe echt ist: Vor wenigen Wochen wurde Angelina Heger in Medienberichten als neue Bachelorette gehandelt.

Die Bild-Zeitung vermeldete bereits: „BILD weiß: Angelina Heger (27) soll die neue Bachelorette werden!“

Daraus wurde bekanntlich nichts. Die Rosen wird in der neuen Staffel der RTL-Show Ex-GNTM-Kandidatin Gerda Lewis verteilen. Und wie kam‘s dazu? Die Bild mutmaßte bereits Ende Mai, dass da möglicherweise was zwischen Angelina Heger und Sebastian Pannek laufen könne. Und Angelina deswegen gar keinen Junggesellen mehr suchen musste. Oder wollte.

Gut möglich, dass Angelina Heger und Sebastian Pannek ihre Instagram-Hater eines Besseren belehren...

