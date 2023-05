Wegen Sommerhaus: Antonia Hemmer demütigt Ex Patrick mit derbem Spruch in der Öffentlichkeit

Von: Jonas Erbas

Endlich steht der „Sommerhaus der Stars“-Cast für 2023 fest. Die Verkündung nutzt Vorjahressiegerin Antonia Hemmer bewusst, um einmal mehr gegen ihren Ex Patrick Romer zu schießen.

Hannover – Für Antonia Hemmer (23) war die Zeit im „Sommerhaus der Stars“ eine recht zwiespältige Angelegenheit: An der Seite ihres damaligen Lebensgefährten Patrick Romer (27) gewann sie zwar souverän die RTL-Show, musste sich in der Promi-WG allerdings immer wieder harsche Kritik von dem „Bauer sucht Frau“-Star gefallen lassen. Verziehen hat sie ihrem Ex dieses Fehlverhalten offenbar noch lange nicht.

„Sommerhaus der Stars“-Cast 2023 steht fest – Antonia Hemmer glaubt: Es wird krachen

Mit derben Gemeinheiten („Du bist ein Jammerlappen“) und seinem krankhaften Ehrgeiz („Mit dir gewinnt man echt keinen Blumentopf“) kämpfte sich Patrick Romer nicht gerade in die Herzen der RTL-Zuschauer. Auch mit Antonia Hemmer war wenige Monate nach Ausstrahlung der Realityshow Schluss – ein weiteres Paar, das dem berüchtigten „Sommerhaus der Stars“-Fluch zum Opfer fiel.

Auch 2023 dürfte es in Bocholt nicht minder hitzig zugehen, immerhin hat man mit Stars wie Claudia Obert (61), Eric Stehfest (33) oder Walentina Doronina (23) vielversprechend nachgelegt. Streit ist im „Sommerhaus der Stars“ keine Seltenheit – und mit dem aktuellen Cast praktisch vorprogrammiert, glaubt Vorjahressiegerin Antonia Hemmer, die dort von Tag eins bis zum Finale durchhielt und es dementsprechend wissen muss.

Diese Paare ziehen 2023 ins „Sommerhaus der Stars“ Schauspielerpaar Eric und Edith Stehfest Reality-Darsteller Maurice Dziwak und Ricarda „Ricky“ Raatz Unternehmerin Claudia Obert und Max Suhr Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic und Vanessa Nwattu TV-Persönlichkeit Walentina Doronina und Can Kaplan Partyschlagersänger Tim Toupet und Carina Crone Dschungelkönig-Exfrau Justine Dippl und Arben Zekic Soapstars Pia Tillmann und Zico Banach

Unter „Sommerhaus der Stars“-Verkündung – Antonia Hemmer stichelt gegen Ex Patrick Romer

„Du denkst, Patrick kann nichts mehr toppen, dann kommt das ‚Sommerhaus der Stars‘ und setzt nochmal einen drauf“, staunt Antonia Hemmer bei Instagram über die teilnehmenden Paare und erlaubt sich dabei doch glatt einen Seitenhieb gegen ihren Ex. Ob dessen Pöbeleien 2023 tatsächlich noch einmal überboten werden können, zeigt sich dann im Herbst. Ein genauer Starttermin der 8. Staffel steht allerdings noch nicht fest.

Für Antonia Hemmer war die Zeit mit ihrem damaligen Partner Patrick Romer im „Sommerhaus der Stars“ nicht immer einfach – Grund genug, nun einmal mehr gegen den „Bauer sucht Frau“-Star nachzutreten © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Bei RTL werden die neuen Folgen voraussichtlich wieder jeden Mittwoch und Sonntag um 20:15 Uhr laufen und einige Tage vorab auch auf RTL+ zur Verfügung stehen. Genauere Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt. Für Aufsehen sorgte zuletzt übrigens auch der „Bauer sucht Frau“-Star selbst: Antonia Hemmers Ex‘ Patrick Romer soll sich eine Dschungelcamp-Schönheit gekrallt haben – deren Ex ist außer sich! Verwendete Quellen: instagram.com/dassommerhausderstars.rtl, rtl.de