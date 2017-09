Tatort-Kritik: Autos voller Sorgen und ein großartiger Krimi

Dieser Tatort wird einem lange im Gedächtnis bleiben. Das schreibt HNA-Redakteurin Bettina Fraschke über den ARD-Krimi "Stau" aus Stuttgart.

"Wer sich schneller entspannt, ist besser als jemand, der sich nicht so schnell entspannt, der aber immer noch besser ist als jemand, der sich überhaupt nicht entspannt und eigentlich ja schon tot ist."

Unfassbar, was für eine Aggressivität man als Zuschauer im Laufe des Stuttgarter „Tatorts: Stau“ auf diesen Song „Wettentspannen“ von Peter Licht entwickeln konnte. Immer wieder bestand das Mädchen Miris (Anastasia C. Zander) in dem fetten Familien-SUV darauf, das Lied zu hören. Und in ihre überforderte Mutter Tina Klingelhöfer (Susanne Wuest), die keine Kraft für Diskussionen hatte, konnte man sich gut einfühlen. Wie in viele andere Protagonisten des Falls auch.

Dietrich Brüggemann, Regie und Buch (mit Daniel Bickermann) hat einen großartigen „Tatort“ geschaffen, der lang im Gedächtnis bleiben wird. Der spannende Fall um ein totes Mädchen am Straßenrand brachte immer neue, überraschende Wendungen und Stimmungswechsel des überzeugenden Ermittlerduos Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare).

Extralob für Odine Johne und ihren fulminanten Eingangsmonolog als Kindergärtnerin. Vor allem aber zündete die Idee, die Handlung fast nur im Stau spielen zu lassen. In den Innenräumen der feststeckenden Autos entfaltete sich ein facettenreiches Gesellschaftspanorama der Beziehungen und Sorgen.