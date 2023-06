Anna Ermakova tritt im Fernsehgarten bei Andrea Kiewel auf

Von: Elena Rothammer

Am kommenden Sonntag präsentiert Andrea Kiewel wieder den „ZDF-Fernsehgarten“. Und dieses Mal ist sogar „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova mit dabei!

Mainz - Jeden Sonntag empfängt Andrea Kiewel (57) im „ZDF-Fernsehgarten“ die verschiedensten Gäste – von Schlagerstars über TV-Köche bis hin zu „Bares für Rares“-Experten. In der kommenden Ausgabe erwartet die Zuschauer nun aber ein besonderes Schmankerl: Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (23) wird nach ihrem „Let‘s Dance“-Sieg im „ZDF-Fernsehgarten“ auftreten.

Thema „Discofox“: Anna Ermakova beehrt den „ZDF Fernsehgarten“ am 4. Juni

In der vergangenen Woche fand der „ZDF-Fernsehgarten“ unter dem Thema „Flohmarkt“ statt, wofür aber strenge Regeln galten. In der kommenden Folge am 4. Juni hingegen lautete das Thema „Discofox“ – und welcher Gast würde sich für dieses Event besser eignen als der frisch gekürte „Dancing Star 2023“ Anna Ermakova?

Wie das ZDF nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Anna Ermakova am 4. Juni tatsächlich im „ZDF-Fernsehgarten“ mit von der Partie sein. Nachdem sich die kommende Ausgabe um internationale Tanzperformances und Schlager im Discofox-Rhythmus drehen wird, könnten sie und ihr ehemaliger „Let‘s Dance“-Tanzpartner Valentin Lusin (36) den Zuschauern sicherlich einige Ratschläge geben.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottos 4. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 3. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Neben Anna Ermakova: Auch diese Stars sind beim ZDF-Fernsehgarten zu Gast

Damit reiht sich Anna Ermakova in ein unterhaltsames und buntes Line-up ein. Auch die Schlagerpiloten, Sängerin Laura Wilde (34), Sänger Jörg Bausch (50), Schlagerstar Semino Rossi (61), Musikerin Tanja Lasch (47), die Schlagerboys, das Duo Fantasy, Schlager-Legende Hansi Hinterseer (69) und Mitch Keller (50) werden am kommenden Sonntag im „ZDF-Fernsehgarten“ zu Gast sein.

Am 4. Juni findet der „ZDF-Fernsehgarten“ unter dem Motto „Discofox“ statt. Dafür wird sogar die frisch gekürte „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova antanzen © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Panama Pictures

Dank ihrer Teilnahme an „Let‘s Dance“ ist die Tochter von Boris Becker zu einem regelrechten TV-Liebling geworden. Auch eine Karriere als Influencerin könnte sich Anna Ermakova vorstellen, doch da grätschte ihre Mutter Angela (55) direkt dazwischen. Verwendete Quelle: ZDF