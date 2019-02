Bachelor-Kandidatin Claudia: „Das hat der Onkel Beauty-Doktor bei mir gemacht...“

Sie ist die schüchternste Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2019: Nun plaudert Flugbegleiterin Claudia Gottwald (26) über ihre Schönheits-Operationen.

Sie ist der Typ „ruhiges Mädchen von Nebenan“ bei „Der Bachelor“: Kandidatin Claudia Gottwald fiel bislang vor allem durch ihre Schüchternheit auf. Um sie aus der Reserve zu locken, lud Rosenkavalier Andrej sie sogar zu einem Action-Date ein: Aus einer „Bungee-Schaukel“ stürzten sie sich schreiend in die Tiefe. Nach dem Einzeldate zeigte sie sich begeistert: „Er hat etwas in mir ausgelöst." Und sie sagte Bachelor Andrej: „Ich habe mich bei dir gut aufgehoben gefühlt.“

Der Bachelor hatte bei dem Date den Eindruck, dass an Claudia nicht alles echt ist. So vermutete er im Hinblick auf ihre Augenfarbe, dass sie Kontaktlinsen trägt. Falsch! Die Augenfarbe ist Natur. Dafür hat Claudia anderweitig aufgebessert.

Wie sie der Bild-Zeitung verrät, hat sie sich beim Beauty-Doktor unter‘s Messer gelegt: „Ich habe vor drei Jahren meine Nase operieren lassen. Sonst habe ich mir meine Lippen aufspritzen lassen.“ Der Rest (Brüste, Popo, Beine) sollen bei ihr aber natürlich sein.

Ansonsten setzt sie in Sachen Body vor allem auf Sport - aber alles mit Maß und Ziel: „Ich gehe schon ins Fitnessstudio, aber nicht so diszipliniert. Mein Apfelpopo war schon immer da.“

+ Bachelor-Kandidatin Claudia (26) verrät: Sie war beim Beauty-Doc. Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW: www.tvnow.de © MG RTL D

„Der Bachelor“ 2019: Hier sind Zoff & Tränen vorprogrammiert

Und was denkt Claudia vom Bachelor Andrej? „Er ist sehr charmant und witzig. Genau das schätze ich an ihm.“ Für den Bachelor würde die 26-Jährige auch von zu Hause ausziehen. Dazu konnte sie bislang noch kein Mann überreden.

Was die beiden verbindet: Wie der Bachelor wünscht Claudia sich Kinder, zwei fände sie toll.

„Der Bachelor“ 2019: Kandidatin Claudia mit emotionaler Erinnerung

In der Bachelor-Folge vom heutigen Mittwoch erleben wir einen emotionalen Moment mit Claudia. Bachelor Andrej zeigt Bilder aus der Kindheit der Kandidatinnen. Claudia schnappt nach Luft, als der Bachelor ein Foto zeigt, auf dem sie einen kleinen Hund im Arm hält. Sofort ist sie den Tränen nahe: „Das war unser Hund“, erzählt sie. „Mit dem bin ich aufgewachsen.“ Sie hatte so ein enges Verhältnis zu dem Haustier, dass sie es als ihre Schwester bezeichnete.

Vor der RTL-Kamera berichtet sie mit tränenerstickter Stimme, was das Kindeheits-Bild mit ihrem Hund in ihr ausgelöst hat: „Ja, da erinnert man sich total wieder zurück, was eigentlich fehlt. Ich hab mit ihr gespielt und wenn‘s mir schlecht geht, dann war sie halt da.“

Ob Claudia von Bachelor Andrej heute Abend eine Rose bekommt? Das erfahren wir ab 20.15 Uhr auf RTL...

fro