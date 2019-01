„Der Bachelor“ 2019: Schockierende Nachricht für RTL

Die zweite Folge von „Der Bachelor“ 2019 hat so schlechte Einschaltquoten wie noch nie eingespielt. Im Netz wird besonders ein Grund für das historische Tief diskutiert.

Köln - Das dürfte die Macher von „Der Bachelor“ kaum glücklich stimmen: Als am Mittwoch die zweite Folge der aktuellen Staffel der RTL-Reality-Show im deutschen Fernsehen zu sehen war, stürzten die Quoten des „Bachelor“ komplett in den Keller. Während den Staffelstart noch über 2,7 Millionen Zuschauer gespannt verfolgten, waren es diese Woche satte 400.000 Zuschauer weniger - Rekordtief für die Show um Junggeselle Andrej Mangold (31). Beim Gesamtpublikum sorgte „Der Bachelor“ für unglaublich schwache 7,5 Prozent Marktanteil. Wo liegen die Gründe für die schlechten Zahlen?

Wie jedes Jahr sind die Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ 2019 attraktiv und sexy, kriegen sich regelmäßig in die Haare und sorgen für den einen oder anderen Aufreger. Auch der Bachelor Andrej selbst kam in den Umfragen immer sehr gut beim Publikum an. Woran liegt es also, dass die Einschaltquoten bei dem Basketballprofi Andrej nicht durch die Decke gehen wie in den vergangenen Jahren?

„Der Bachelor“ 2019: Neuerung bei RTL für schlechte Quoten verantwortlich?

Jedoch gibt es eine Neuerung im Vergleich zu den bisherigen Staffeln: Zuschauer können die jeweilige Folge des „Bachelor“ bereits samstags auf dem RTL-Streamingportal TVNow sehen, bevor die Episode am nachfolgenden Mittwoch um 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt wird. Eine plausible Erklärung wäre es allemal, dass die Zuschauer nicht bis zur TV-Übertragung warten wollen und bereits am Wochenende im Stream erfahren wollen, wer eine Rose von Bachelor Andrej bekommt oder wann der erste Kuss fällt.

So ist der Marktanteil bei „Der Bachelor“ in der Zielgruppe innerhalb einer Woche um fast zwei Prozentpunkte auf 14,3 Prozent zurückgegangen. Immerhin kann RTL momentan mit seinem Dauerbringer „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ punkten. Vor allem aber die Folgen im Dschungelcamp 2019 bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ dürften die schwachen Quoten des „Bachelor“ 2019 wieder ausgleichen. Man darf gespannt auf die nächste Woche warten, bis Bachelor Andrej wieder seine Rosen verteilt.

