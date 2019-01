"Der Bachelor“ 2019: Wer ist raus? Und wer ist noch dabei?

Bei „Der Bachelor“ 2019 stehen 20 Frauen zur Auswahl, doch die ersten mussten schon wieder ihre Koffer packen. Sie alle waren blond.

20 Kandidatinnen sind auch 2019 wieder angetreten, um das Herz des Bachelors zu erobern. Doch für drei Damen endete der Catfight um Profi-Basketballer und Kaugummi-Unternehmer Andrej Mangold schon bevor er richtig begonnen hat. Denn Für Jasmin, Julia und Karin ist schon nach der ersten Folge Schluss mit dem unbeschwertem Luxusleben unter mexikanischer Sonne. Sie alle waren übrigens blond.

Diese Kandidatinnen sind beim „Bachelor 2019“ bereits draußen:

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Jasmin 25 Sekretärin Düsseldorf Julia 26 Rezeptionistin München Karin 21 Make-up-Artistin Schweinfurt

Diese Kandidatinnen sind beim „Bachelor 2019“ weiter dabei:

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Christina 30 Pharmareferentin Hannover Cecilia 22 Kellnerin Hamm Claudia B. 31 Fotografin Dresd Claudia G. 26 Flugbegleiterin Obergurig Ernestine 26 Studentin München Eva 26 Flugbegleiterin Düsseldorf Isabell 28 Immobilienkauffrau Magdeburg Jade 24 Flugbegleiterin Köln Jennifer 25 Sport- und Gesundheitstrainerin Bremen Kimberley 25 Kommunikationsdesignerin Hamburg Lara 27 Kellnerin & Model Berlin Luisa 22 Serviceassistentin Forchheim Mariya 27 Kosmetologin Stuttgart Nadine 30 Montiererin Dillingen a.d. Donau Nathalie 26 Promoterin Kiel Stefanie 32 Unternehmerin Düsseldorf Vanessa 26 Accessoire-Designerin Ditzingen

„Der Bachelor“ 2019: Die Suche nach der Liebe geht wieder los

Im neuen Jahr geht es sofort wieder heiß zur Sache. Denn ab dem 2. Januar 2019 (20.15 Uhr, RTL) kämpfen wieder 20 hübsche Damen um ihren Bachelor. In der neunten Staffel der erfolgreichen RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ hofft Andrej Mangold (31) darauf, seine große Liebe zu finden. Der Bachelor 2019 ist aus Hannover und seit fast einem Jahr Single. Das soll sich ab nächstem Jahr ändern.

„Der Bachelor“ 2019: Wann fliegen die ersten Kandidatinnen raus?

Unter der Sommersonne Mexikos wird er die Wahl zwischen 20 verschiedenen, flirtiwlligen Frauen haben. Eigentlich der Traum eines jeden Mannes, doch es wartet auch jede Menge Arbeit auf den Bachelor. Neben romantischen Ausflügen und Einzeldates darf sich Andrej Mangold auch auf Zickenkriege und Eifersuchtsdramen gefasst machen. Und er muss sich ernsthafte Gedanken über seine Zukunft machen. Welcher Kandidatin kann er sich anvertrauen, mit welcher kann er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Welchen Anwärterinnen muss er in der „Nacht der Rosen“ das Herz brechen?

Im vergangenen Jahr mussten sich bereits am ersten Tag in Miami Damen aus „Der Bachelor“ verabschieden. Der Bachelor 2018, Daniel Völz schickte nach nur einem Tag gleich vier Anwärterinnen nach Hause. Wie viele Damen beim Bachelor 2019 sofort wieder die Heimreise antreten müssen, ist noch nicht bekannt - die Sendetermine allerdings schon. Fest steht auch, dass Andrej Mangold ebenfalls gleich am ersten Abend in Mexiko auswählen muss. Die Fans dürfen sich also auf eine spannende Entscheidung und das tragische Ausscheiden der ersten Kandidatinnen freuen. Einen Vorgeschmack auf das erste Kennenlernen bekommen sie in unserem Bachelor-Ticker.

„Der Bachelor“ 2019: Wer kann Andrej Mangold von sich überzeugen?

Fest steht dagegen, dass zum Ende hin des Bachelor 2019 vier der Ladys die Chance bekommen, dem Bachelor Freunde und Familie vorzustellen und ihm ihre Heimat zu zeigen. Hier wird sich Andrej Mangold wieder von einer verabschieden. Mit den letzten drei Auserwählten kommt es dann zu romantischen Dreamdates. Die letzte Möglichkeit seiner potenziellen Freundinnen, ihn mit allen Mitteln von sich zu überzeugen. Die Zwei Finalistinnen dürfen dann auch erstmals seine Familie kennen lernen und Eindruck schinden.

Welche dieser Damen wird wohl sein Herz erobern?

Aus diesen 20 Frauen auszuwählen wird sicherlich nicht einfach für den Bachelor 2019, da so gut wie jede der Frauen wohl alles geben wird, um ihn zu erobern. Denn der gebürtige Hannoveraner sieht mit seinen mysteriösen grünen Augen und dem durchtrainierten Körper nicht einfach nur gut aus. Er ist Geschäftsmann und Ex-Bayern München Basketball Spieler. Nur in Sachen Liebe hatte er wohl noch nicht so viel Erfolg. Daher freut sich der Bachelor, Andrej Mangold auf seine „Reise auf der Suche nach der Liebe“

sapi