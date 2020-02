Bachelor 2020: Heute geht‘s beim „Knutschelor“ wieder rund - „Bin gespannt, ob er alle küssen möchte“

„Der Bachelor“ geht bereits in Folge sechs. Nach dem kuriosen Aus von Linda letzte Woche warten auch diese Woche wieder überraschende Ereignisse auf die Kandidatinnen.

Bachelor 2020 im Live-Ticker: Das erwartet uns heute

Update um 18.30 Uhr: Dem aktuellen Bachelor ist es sehr wichtig, eine Sache herauszufinden: „Welche Nähe spüre ich zu welchem Mädchen?“ Und das schafft der 29-Jährige offenbar, indem er so viele Kandidatinnen knutscht, wie nur möglich. Und auch heute geht es bei Sebastian Preuss und den verbliebenen neun Damen rund: Wie auf RTL.de schon vorab zu lesen ist, küsst der Kickboxer auch dieses Mal wieder fleißig weiter. Drei Damen kommen heute in das Vergnügen - und eine Kandidatin bekommt sogar wieder negatives Feedback nach dem Kuss. Das ist nicht das erste Mal, wir erinnern uns: Bachelor Basti nannte sogar Leah „Grobmotoriker“ nach dem Kuss. Wir sind gespannt, wen es heute trifft!

Update um 17.40 Uhr: In weniger als drei Stunden startet die sechste Folge von „Der Bachelor“ - oder auch die erste Folge nach Lindas Rauswurf, der wohl die meisten TV-Zuschauer sprachlos auf der Couch zurückließ. Denn Sebastian Preuss schmiss seine Favoritin offenbar nur raus, weil sie ihn nicht küssen wollte und auch nicht mit ihm im Hotelzimmer schlief. Liefert Sebastian Preuss dazu heute vielleicht nochmal eine Erklärung? Oder vielleicht sogar eine Entschuldigung? Oder macht der 29-Jährige weiter mit seinem - sagen wir - sehr direkten Stil, der ihm in den sozialen Medien viel Kritik einbringt?

Unterdessen macht auch ein anderes Bachelor-Pärchen von sich reden: Nathalia und Mudi lieferten sich in der Öffentlichkeit eine heftige Eifersuchtsszene* - Betrügt der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Liebste?

Bachelor 2020: Überspannt Sebastian Preuss heute den Bogen bei den Ladies?

Tulum - Sebastian Preuss‘ Stand in der Ladies-Villa wird immer schwerer. Grund dafür? Er küsst eine Kandidatin nach der anderen - sehr zum Leidwesen der verbliebenen Kandidatinnen - und von letzter Woche wissen wir: Wer auf Distanz geht, fliegt. So warf Sebastian letzte Woche sogar seine Favoritin Linda raus*, da sie ihm einen Kuss verweigerte und nicht mit ihm in einem Zimmer übernachten wollte. Danach musste sie gehen, weil Sebastian angeblich ihre Distanz nicht verstanden und sie sich in einer Sackgasse befunden haben sollen.

Gut, das lassen wir jetzt so mal stehen. Heißt: So eine richtige Wahl haben die Bachelor-Kandidatinnen* in der „Bachelor Villa“ also nur bedingt, wenn sie tatsächlich weiterkommen wollen. Doch wie weit wird der „ Bachelor“* noch gehen und wie viele wird er noch küssen?

Bachelor 2020: Wen hat Sebastian Preuss schon alles geküsst?

Neun Kandidatinnen sind noch im Haus und kämpfen um Sebastian Preuss*. Welche Kandidatinnen noch dabei sind und wer schon seine Koffer packen* musste, lesen Sie hier nach.

Doch wie viele der neun Kandidatinnen hat der „Knutschelor“* denn bereits geküsst? Da hätten wir den allerersten Kuss mit Jenny Jasmin. Dann folgte Diana im Zirkus zum Abschied, Wioleta in der Schoko-Badewanne und Leah in der „Bachelor-Villa“. Letzte Woche folgte dann tatsächlich kein Kuss, nachdem er Diana mit einem Kommentar verärgerte und Linda, die kürzlich verriet, dass sie eine Schönheits-Op* hatte, sich ja bekanntermaßen weigerte.

Doch - Achtung Mini Spoiler - auch heute müssen wieder Kandidatinnen dran glauben. Sebastian hat ein „Special Date“ für gleich drei „Mädchen“ geplant. Überraschung: Nicht alle finden das so toll. Vor allem eine Kandidatin fühlt sich ziemlich „verascht“. Dennoch kommt, was kommen muss: Es fallen natürlich wieder Küsse, ganz nach dem Motto „Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?“ Damit kommen ein paar Kandidatinnen überhaupt nicht klar, brechen in Tränen aus und fragen sich, was sie hier eigentlich tun. Viele Kandidatinnen hinterfragen auch, ob das wirklich in diesem Ausmaß sein muss. Und trotzdem akzeptieren sie es.

Bachelor 2020: Bald darf Sebastian die Familien kennenlernen

Ein kleiner Ausblick auf Folge sieben: Die Home-Dates stehen an. Das heißt, es werden auch heute wieder einige Kandidatinnen nach Hause gehen müssen. Ob dann vielleicht auch mal das Thema mit dem Schwanen-Angriff* angesprochen wird? Das wird sich zeigen.

Wann Sie den „Bachelor“ immer sehen können, finden Sie in unserer Sendeübersicht*.

