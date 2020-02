„Der Bachelor“ 2020: Sebastian Preuss muss heute kräftig einstecken

Folge fünf steht heute beim „Bachelor“ 2020 an. Es werden immer weniger Kandidatinnen und die Gefühle werden intensiver. Umso unerwarteter wird heute ein Date für ihn.

11 Kandidatinnen kämpfen noch um das Herz von Sebastian Preuss.

In Folge fünf findet das erste Übernachtungsdate statt.

„Der Bachelor“ küsste bereits vier Kandidatinnen.

Cancún - Langsam wird es spannend beim „Bachelor“ 2020. Nicht nur weil es immer weniger Kandidatinnen gibt und die Gefühle stärker werden, sondern weil wir uns auch jede Woche die Frage stellen: Wen küsst Sebastian heute? Oder bekommt er gar einen Korb von einer Kandidatin? Immerhin kündigte die Favoritin des „Knutschelors“*, Linda, in einem Gespräch mit JJ und Diana schon an, dass sie nicht eine von vielen sein will. Auch ein Video deutet darauf hin: In einem Teaser von RTL sieht es ganz danach aus, als ob Linda Sebastian den Kuss verweigern wird. Oder kann sie ihm doch nicht widerstehen? Immerhin lädt er sie zum ersten Übernachtungsdate ein. Sie wäre nach aktuellem Stand mindestens Nummer fünf des „Bachelors*“ und das wollte sie ja absolut nicht sein, sondern lieber die Letzte, die er küsst.

„Bachelor“ 2020: Und wen hat „der Knutschelor“ bereits schon geküsst?

Vier der noch verbliebenen Kandidatinnen hat Sebastian Preuss* bereits geküsst: Da wären zum einem Jenny Jasmin (JJ) nach dem Sportdate, Diana nach dem Zirkusdate zum Abschied, Wio in der Schokoladen-Badewanne und Leah in seiner Villa. Letztere Dame hat er dann noch charmant als „Grobmotorikerin“ bezeichnet. Und was haben alle vier Küsse gemeinsam? Drei Dinge:

Sebastian küsste die Kandidatinnen beim ersten Date.

Der Kuss war nur bedingt passend und die Kandidatinnen haben sich etwas überrumpelt gefühlt.

Sebastian wollte eigentlich Linda küssen. (Hat er bei der Nacht der Rosen verraten)

Aber die anderen waren halt einfach da und man muss ja auch überprüfen, ob man auf dieser Basis harmoniert. Da erscheint es nur logisch, dass man schnell in die Vollen geht und sich vergewissert, ob das passt. Blöd nur, dass das eben nicht alle Kandidatinnen so toll finden. Aber naja, eine Gewinnerin wird er trotzdem finden, hat Daniel Völz ja auch, wenn auch nur kurz.

„Bachelor“ 2020 auf RTL: Es wird heute emotional

Das Date mit Linda wird wohl das spannendste Date sein. Aber es gibt natürlich auch weitere Dates wie etwa ein Gruppendate, nachdem Denise-Jessica bleiben darf. Blöd ist nur, dass Denise sich vorher alles andere als wohl und vor allem absolut unverstanden fühlt. Da kommt eine genervte Seite durch, die auch Sebastian nicht verborgen bleibt.

Das dritte Date findet mit Diana statt, die beiden feiern ihren „Hochzeitstag“. Doch auch dies scheint nicht super harmonisch für den „Bachelor“ zu verlaufen, wie auf RTL zu erkennen ist. Scheint also ein harte Woche für den „Bachelor“, der angeblich mit einem Mann einen Schwann verprügelt hat*, zu werden.

+ Bachelor 2020 (RTL): Mit Diana verbringt Sebastian ein weiteres Einzeldate in Folge 5. © TVNOW

„Bachelor“ 2020 auf RTL: Elf Kandidatinnen sind noch im Rennen

Elf von 22 Kandidatinnen* sind noch im Rennen, um das Herz von „Bachelor“ Sebastian Preuss zu gewinnen:

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Anna Mildenberger 27 Restaurant und Eventmanagerin Leinen Denise-Jessica König 26 Tennis-Coach München Desiree Zurga 27 Cross-Media-Managerin München Diana Kaloev 22 Studentin (Journalismus) Köln Jenny Jasmin Krause-Wegner 25 Zollbeamtin Köln Jenny Thiede 32 Tierpflegerin Köln Leah Marie Kruse 23 Studentin (Rechtswissenschaft) Hamburg Linda Reschke 24 Studentin Essen Natali Vrtkovska 24 Schadenssachbearbeiterin Coburg Vanessa Guida 27 Make-Up Artist Freiburg Wioleta Psiuk 28 Model Münster

Wann und wo Sie den „Bachelor“ verfolgen können, sehen Sie in unserer Sendetermin-Übersicht*. Außerdem erfahren Sie bei uns immer, welche Kandidatinnen bereits raus und welche weitergekommen* sind.

