„Bachelor“ schmeißt seine Favoritin raus, weil sie keinen Kuss will - Jetzt schockt sie mit Statement

In Folge fünf lief beim „Bachelor“ 2020 ist Favoritin Linda rausgeflogen, weil Sebastian keinen Kuss bekam - jetzt irritiert die Studentin mit einem Statement.

In der fünften Nacht der Rosen schockte Bachelor Sebastian Preuss mit einer Entscheidung.

Er warf Kandidatin Linda raus - nur weil sie keinen Kuss von ihm wollte und die Nacht nicht mit ihm verbracht hat.

Daraufhin gab es viel Kritik an dem 29-jährigen Kickboxer.

Jetzt schockt Linda mit einer Aussage.

Sebastian Preuss gilt schon jetzt als der neue „Knutschelor“. Ob hastig bei der Verbaschiedung oder im glibbrigen Schokoladen-Bad - dem aktuellen „Bachelor“ scheint keine Situation zu unpassend, um einer Kandidatin noch schnell einen Zungenkuss aufzudrücken. Blöd nur, dass Studentin Linda genau das bei ihrem Date an Tag fünf nicht wollte. Sie erklärte Sebastian Preuss, dass sie nicht „eine von vielen“ sein möchte, die der „Bachelor“ schon geknutscht hat. Außerdem hätte der Bachelor am liebsten gleich die Nacht im Hotel mit Linda verbracht - für die Studentin ebenfalls ein No-Go.

„Der Bachelor“ 2020: Sebastian Preuss kassiert Shitstorm nach Kuss-Gate

Das passte dem Bachelor überhaupt nicht, am nächsten Morgen erklärte er Linda: „Ich wusste, dass es ein Übernachtungsdate geben wird. Und ich habe extra gewartet, dass ich dich dabei kennenlernen kann.“ Als sie erwiederte, dass sie nicht wusste, dass es ein Übernachtungsdate ist, antwortete er: „Du bist doch ein kluges Mädchen. Linda, was machst du?“

In der Nacht der Rosen dann der Schock: Linda bekam keine Rose! Da half auch nicht Sebastians Erklärung, der Grund für das Aus sei nicht der verweigerte Kuss gewesen, sondern dass sich die beiden in einer Sackgasse befanden. Der Twitter-Shitstorm prasselte auch schon auf den Bachelor los.

Ich hab dir mein ganzes Herz ausgeschüttet, da hättest du die Beine spreizen können #derbachelor — ania (@aniaduh) February 5, 2020

Es war nicht der Grund, dass sie ihm den Kuss verwehrt hat, dass sie keine Rose bekommen hat. Wer‘s glaubt! #derbachelor #bachelor — Optimus Crime (@DarkwingDang) February 5, 2020

Der Typ ist der härteste Pick Up-Artist aller Zeiten. Die Psychospiele, bei denen er sich nachdenklich gibt, aber am Schluss immer die Frau die Schuld hat, sind soooo krass nach Lehrbuch. Aber Frauen fallen halt auf solche Psychospiele rein....‍♂️‍♂️‍♂️ #derbachelor — A Caterpillar (@I_Caterpillah) February 5, 2020

„Der Bachelor“ 2020: Linda schockt nach Rauswurf mit Statement

In einem Interview mit RTL.de erklärte Sebastian Preuss schließlich, dass Linda seine absolute Favoritin war, er aber nicht verstanden habe, wieso sie sich so verschlossen hat. Linda erklärte, dass sie sich nie als Favoritin gesehen habe. Aber jetzt wo sie es weiß, „ärgert es mich umso mehr, dass ich nicht drauf eingegangen bin.“ Wie bitte? Linda bereut also, dass sie sich vom Bachelor nicht zu einem Kuss überreden ließ? Genau für diese Haltung war sie zuvor noch im Netz gefeiert worden. Schließlich fügt sie ihren inzwischen berühmt gewordenen Satz doch noch hinzu: „Ich bin trotzdem stolz darauf, dass ich einfach ich geblieben bin.“

„Der Bachelor“ 2020: Zuschauer von Sebastian geschockt - „Wie kann man nur so widerlich sein?“

06.02.2020: Gestern lief Folge fünf und dabei flog Favoritin Linda raus. Sehr zum Erstaunen der Zuschauer und Twitter-Nutzer. Da bekommt der „Bachelor“ für seine plumpe Art richtig sein Fett weg. Die Zuschauer finden den aktuellen Rosenkavalier schmierig und finden er bedrängt die Kandidatinnen.

#bachelor Linda will ihn nicht küssen, er sagt "das hättest du dir doch denken könnnen, dass ich sowas möchte, du bist doch ein schlaues Mädchen" WIDERLICH! eine Frau als naiv hinzustellen, nur weil sie nicht bereit ist, seinen Fantasien nachzugehen. Shame on you! Schmierig — Juju (@Juju05134426) February 6, 2020

Der #Bachelor shamet eine Kandidatin, die nicht mit ihm rummachen wollte und "warnt" sie, dass sie sich mehr anstrengen muss, wenn sie bleiben will.



Leute, wenn euch - egal wer - jemand so unter Druck setzt, nur weil ihr nicht intim mit ihm werden wollt: RENNT! — Taris (@leave_the_rest) February 5, 2020

Andere Zuschauer gehen sogar noch weiter und finden, dass Sebastian Linda emotional erpresst hat und sein Verhalten einfach nur widerlich ist.

Ich bin schockiert vom #Bachelor.. Das ist emotionale Erpressung. Er gibt ihr das Gefühl, dass sie dankbar zu sein hat, weil sie auf’s Übernachtungsdate durfte und sie aus Dankbarkeit küssen müsste.. Wie kann man denn so widerlich sein? Warum akzeptiert er ihr “Nein” nicht?! — Alice (@Alice47919503) February 5, 2020

Auch der Ruf nach einem Yeliz-Comeback wird laut.

Kann Yeliz bitte nach Mexiko kommen und ihm eine scheuern? Da muss mal jemand durchgreifen. #Bachelor pic.twitter.com/cttUd1cfGP — Davina | she's back (@LadyALover95) February 5, 2020

Das war wohl nichts Sebastian.

„Der Bachelor“ 2020: Damit machte sich Sebastian Preuss zum unbeliebtesten Rosenkavalier aller Zeiten

22.33 Uhr: Das war es für heute. Mal sehen wer nächste Woche ein Opfer von Sebastian Preuss wird.

22.24 Uhr: Etwas Positives gibt es dennoch: Die Ente auf dem Actionboot lebt noch und wurde Linda nicht über den Kopf gezogen, kleiner Spaß am Rande.

„Bachelor“: Sebastian Preuss bringt Twitter gegen sich auf

22.21 Uhr: Unser Fazit von Folge 5:

Sebastian hat ein ausgeprägtes Ego.

Linda ist immer sie selbst geblieben.

Sebastian beschert uns einen Fremdschäm-Moment nach dem anderen. Das macht ihn zu einem der unbeliebtesten „Bachelor“ aller Zeiten und wir wollen Paul Janke zurück.

Man muss sich wirklich fragen, wie oft kann man daneben liegen bei Menschen? Der „Bachelor“ hat leider eine Empathie wie ein Stein. Doch natürlich sind die Kandidatinnen schuld und nicht er selbst. So einen von sich überzeugten und auf‘s Küssen bezogenen „Bachelor“ gab es noch nicht - kein Wunder, dass Twitter ihn nicht mag.

„Der Bachelor“ 2020: Kandidatin verweigert dem „Knutschelor“ den Kuss und bekommt sofort die Quittung

22.14 Uhr: Ganz wichtig: „Es lag nicht an dem Kuss, den du mir verweigert hast. Wir waren in einer Sackgasse und ich wusste nicht, wie es weitergehen soll.“ Aber immerhin ist Linda sie selbst geblieben.

22.12 Uhr: Und sie geht an... Natali!!! Ernsthaft?? Sogar Natali kann es nicht fassen. Aber Hauptsache Linda ist Linda geblieben und Sebastian hat ein beruhigendes Gefühl in sich.

„Bachelor“ 2020: Die letzte Rose steht an

22.11 Uhr: Die letzte Rose steht an: Denise, Natali und Linda sind noch übrig.

22.03 Uhr: Auch Jenny erhält eine Rose.

21.59 Uhr: Ene Rose nach der anderen wird vergeben, Diana, Anna, Desiree und Vanessa bekommen eine Rose. Auch JJ erhält eine Rose.

21.56 Uhr: Die Rosen werden vergeben und es geht mal wieder um Nähe. Könnte jede sein, ist dieses Mal Wio.

Linda hat es gewagt nicht das Gespräch mit Sebastian zu suchen

21.45 Uhr: Gekränkter Stolz lässt grüßen: „Das hättest du mir aber nicht gesagt, wenn ich nicht auf dich zugekommen wäre.“ Aber immerhin ist Linda sie selbst geblieben. Zum Glück ist das Essen gut. Sebastian nicht sich gleich noch was für die Entscheidung mit. So funktioniert Denken definitiv besser - Frustessen lässt grüßen! Und die Netzgemeinde ist sich einig: Der schlimmste „Bachelor“ ever - und es gab schon Daniel Völz.

#Bachelor-Regel Nr. 5:



„Näher kennenlernen heißt Küssen!“



Wer sich nicht an diese Regel hält darf nicht beim Bachelor schlafen und kriegt am nächsten Morgen eine kleine Standpauke vom werten Herrn! pic.twitter.com/vsQB95HaBx — lrstrash (@lrstrash) February 5, 2020

21.44 Uhr: Die Party beginnt. Aber Sebastian hofft auf ein Gespräch mit Linda. Und nimmt sie auf die Seite: „ Linda, hast du mir etwas zu sagen?“Linda: „Ich kann dir nur sagen, ich war ich. Aber ich möchte eine Rose.“ Das streichelt Sebastians Ego nicht, denn er hat sich Gedanken gemacht, die ganze Zeit. Und Linda wagt es dann auch noch, nicht seine Nähe zu suchen.

21.43 Uhr: JJ will dann das Date crashen und fliegt auf die Schn****. Das war wohl nix.

Sebastian Preuss bringt Wio zum Weinen

21.42 Uhr: Wio wird heut als Biest abgestempelt von Diana - aber immerhin ist das Essen heute vielfältiger. Und Wio? Die wird nichtsahnend emotional und bricht in Tränen aus.

21.37 Uhr: Das komischste Gespräch überhaupt: Natali sucht das Gespräch mit Sebastian, die beiden haben sich null zu sagen. „Ich weiß gerade nicht, wo wir stehen“, so Sebastian. „Kann ich irgendwas machen, um es besser zu machen?“ (Natali) „Ich wüsste gerade nicht was.“ (Sebastian) „Gut, dann weiß ich Bescheid.“ (Natali). Wow. Solche Gespräche faszinieren.

21.36 Uhr: Immerhin noch eine nette Aktion von Sebastian: Er entschuldigt sich für die „Partygirl-Aussage“ bei Diana. Die freut sich.

21.35 Uhr: Desiree will gehen. Das kann Sebastian gerade noch abwenden. „Du stehst auf keiner Abschussliste und die Zeit ist ja noch nicht vorbei.“ Daraufhin schwingt Desiree um: „Er hat genau die richtigen Worte gefunden“ - das erste Mal heute. Und eigentlich ging es auch nur wieder um ihn. Aber gut. Ach ja, wir erinnern uns an Folge zwei: „Desiree ist wie meine kleine Schwester.“ Gute Voraussetzungen.

„Bachelor“: Die fünfte Nacht der Rosen steht an

21.34 Uhr: Sebastian will, dass die Mädels um ihn kämpfen. Mal was Neues.

21.30 Uhr: Die Twitter-Welt und wir schämen uns irgendwie für Sebastian. Wie kann man nur so egozentrisch sein und gleichzeitig so auf dem Schlauch stehen? Da sagt er die ganze Zeit, er will aufmerksame Frauen und will das auch selbst sein. Ist es aber überhaupt nicht! Es geht immer nur um ihn und das Küssen!“

Wenn er es nicht checkt und dich in einem völlig unangebrachten Moment küssen will. #Bachelor pic.twitter.com/a2TwqrKhO1 — anredo (@anredo) February 5, 2020

21.17 Uhr: Der nächste Morgen: Sebastian findet es doch gut, so wie es lief. Das bringt ihm zum Nachdenken. Na, Gott sei Dank! Doch so richtig Klick macht es bei Sebastian nicht. Denn das Grundproblem hat er einfach nicht verstanden: Nicht jede will sofort Küssen und nicht eine von vielen sein!

21.15 Uhr: Sebastian ist gekränkt. Eigentlich wollte er in einem gemeinsamen Zimmer mit Linda schlafen. Aber er hat auch noch ein Einzelzimmer für Linda alleine. Und da zieht Linda auch ein. Autsch! „Das hat uns ziemlich weit zurückgeworfen. Ich weiß gar nicht, was Linda will!“

Sebastian Preuss kassiert einen heftigen Korb von Linda

21.11 Uhr: Nach dem Essen lockt der Pool: Die beiden kommen sich nah und halten Händchen. Da haut Sebastian einen unpassenden Spruch nach dem anderen raus: „Fühlst du dich wohl bei mir?“ und dann „Wie stehst du eigentlich zum Küssen?“ Da gibt Linda ihm eine klare Antwort: „ Ich habe mitbekommen, dass du schon einige geküsst hast. Aber ich will nicht eine von vielen sein!“ Sebastian kann das nicht verstehen, da es doch einfach der nächste logische Schritt gewesen wäre. Mehr Nähe ist doch gleich Küssen, oder nicht? Blöd nur, dass nicht alle das genauso sehen.

21.10 Uhr: Linda findet aber immer noch, dass Sebastian ein Gentleman ist und so positiv ist.

„Bachelor 2020“: Linda bekommt noch eine Schonfrist

21.07 Uhr: Nach der Massage ist die Schonfrist dann vorbei: Sebastian will Linda küssen. Die will aber nicht, dreht den Kopf nach unten und rückt ihm nur so nahe. „Vielleicht hat sie sich unwohl gefühlt, weil wir beide nur einen Bademantel anhaben. Aber alles cool.“

Wenn er es nicht checkt und dich in einem völlig unangebrachten Moment küssen will. #Bachelor pic.twitter.com/a2TwqrKhO1 — anredo (@anredo) February 5, 2020

21.05 Uhr: Doch das Date mit Linda fängt ruhig an. Die beiden sind in ein Duft-Hotel gefahren und erhalten eine Massage.

21.03 Uhr: „Ich muss wissen, wie ich mich bei dieser Frau fühle“... und er hat sich schon die ganze Zeit auf dieses Date gefreut. Preisfrage: Warum wohl??

„Bachelor 2020“: Sebastian Preuss klaut Linda zum Einzeldate

21.02 Uhr: Sebastian fährt in die Mädelsvilla und klaut mal wieder die Linda!

21.00 Uhr: Zurück in der Villa ist Diana einfach nur enttäuscht und will den anderen Mädels nichts erzählen. Und nein, Sebastian, es geht nicht darum, dass du sie nicht geküsst hast!!

20.50 Uhr: Und ein Kuss?? Nein! Das findet Sebastian schade. „Ich hätte ihr doch einen Abschiedskuss geben sollen. Ich hoffe sie ist jetzt nicht so nachdenklich.“ Okay Sebastian, das ist doch ganz einfach: Manchmal passt ein Kuss und manchmal passt er nicht, da man nicht in Stimmung ist. Und so war das definitiv bei Diana. Also dieses Mal alles richtig gemacht.

„Bachelor“ Sebastian verpasst Diana den Partygirl-Stempel und macht sie sauer

20.46 Uhr: Upps. Da war der Partygirl-Stempel. Diana hatte ihn bekommen und findet das gar nicht cool „Ich glaub ich hab das nicht ganz so nett angesprochen!“, meint Sebastian abschließend. Joa, da könnte er Recht haben. Aber er konnte den Stempel wegwischen. Zum Glück. Diana ist trotzdem gekränkt und stellt klar: „Nur weil ich gerne feier, kann ich trotzdem eine Frau für‘s Leben sein!“ Ganz ehrlich Sebastian - ein bisschen mehr Feingefühl wäre durchaus wünschenswert. Aber wir sehen das auch eher so wie dieser Tweet:

Wie viele sinnvolle Sätze am Stück kann Sebastian sprechen? #Bachelor pic.twitter.com/R2Igm52pPb — Fabiola ⚡️ (@_fabiola_1) February 5, 2020

20.45 Uhr: Diana fragt nach: „Gibt es schon Mädchen, die besser gestellt sind? Oder ist das noch alles gleich und offen?“ Sebastian hat schon Favoriten - Überraschung. Aber wie viele Kandidatinnen er küssen wird? Das kann er noch nicht sagen. Das lässt er auf sich zukommen.

20.44 Uhr: Beim Tanzen hätte Sebastian Diana sooo gerne geküsst. Aber da haben ja Leute zu gesehen. Die Kameras zählen sonst auch nicht.

20.42 Uhr: Beide glauben an die große Liebe - auch im Alter. Wie schön!

„Bachelor“ 2020: Sebastian feiert „40 Hochzeitstag“ mit Diana

20.40 Uhr: Oberflächlichkeit lässt grüßen: „Die haben mich ja auf 80 hochgestuft. Aber immerhin hab ich noch einen Sixpack!“

20.37 Uhr: Der nächste Tag bricht an und es gibt ein Einzeldate mit Diana. Sie feiern ihren „40 Hochzeitstag“ und werden auf alt geschminkt. Kleiner Reminder: Mit Diane hat Sebastian bereits Flüssigkeiten ausgetauscht.

20.34 Uhr: Sebastian fasst das Date mit Denise so zusammen: „Denise hat glaub schon sehr Interesse an mir. Doch jetzt heißt es, wie kommen wir uns näher?“ Wir hätten da einen Vorschlag: Küssen!

20.33 Uhr: In der Villa ist immer noch das Thema: Muss man wirklich mit jeder rumknutschen?? Nein, muss man nicht. Da können wir Diana nur zustimmen: „Ich bin doch keine Wandertrophäe!“

„Bachelor“ 2020: Denise ist verknallt - Sebastian aber nicht

20.30 Uhr: Derweil gesteht Denise: „Ich bin schon verknallt!“ Blöd nur, dass Sebastian das ganze eher platonisch sieht.

20.29 Uhr: Sebastian lädt Denise auf eine Cola ein, um sie zu besänftigen. Denn er ist ja aufmerksam. Sebastian ist aufgefallen: Denise war nicht gut drauf! Aber das zickige Verhalten sagt dem „Bachelor“ nicht zu. „So was mag nicht!“ Aber er kann sie auch verstehen. Sie will ja Zeit mit ihm verbringen und das ging heute ja schlecht. Ach Sebastian - du bist soooo aufmerksam und verständnisvoll.

20.27 Uhr: Alle haben Spaß nur Denise nicht - aber Sebastian oder Mister-„Ich bin ja aufmerksam“ „Kopf hoch, Denise!“ Blöd nur, dass Sebastian da was nicht verstanden hat: Du bist nicht aufmerksam! In Folge 2 sagte Denise bereits sie mag offenes Wasser nicht - und sie ist verletzt. Passt da ein Actiondate? NEIN!

Große Spekulation in der Mädchen-Villa: Mit wie vielen hat Sebastian rumgeknutscht. Wir wissen es: 4! Noch besser ist aber die Einschätzung: Bei jedem Einzeldate! Gar nicht schlecht!

Actiondate beim „Bachelor“: Nur Denise ist angepisst

20.21 Uhr: Es geht aufs Wasser zum Flyboarden - alle sind begeistert nur eine nicht: Denise. Sie hasst Wasser uuuund ihr Fuß tut weh: „Nur so wie es bei dir geht Denise!“ Hmmm, viellleicht gar nicht. Und der Wellengang ist auch zu heftig.

20.20 Uhr: Ach jaaaaa die Baaadehose - Jenny findet er sieht sehr gut aus.

20.19 Uhr: Gruppendate und heißt Actionsdate - und Denise ist begeistert - mit ihrem verletztem Fuß.

20.18 Uhr: Die große Frage, mit welcher Frau passt es? Wer kann kuscheln?? Bestimmt keine Frau. Sowas mögen Frauen ja eh nicht. Ach ja und er will mehr Einsatz - heißt noch mehr knuuuutschen.

20.00 Uhr: Nur noch 15 Minuten, dann geht es wieder los. Und wir sind schon wahnsinnig gespannt, wenn der Bachelor heute nun küssen wird. Kann er Linda überzeugen? Wird ein erneuter Kuss mit Diana fallen oder wird heute Denise geküsst? Bald wissen wir‘s.

„Der Bachelor“ 2020: Sebastian Preuss muss heute kräftig einstecken

Cancún - Langsam wird es spannend beim „Bachelor“ 2020. Nicht nur weil es immer weniger Kandidatinnen gibt und die Gefühle stärker werden, sondern weil wir uns auch jede Woche die Frage stellen: Wen küsst Sebastian heute? Oder bekommt er gar einen Korb von einer Kandidatin? Immerhin kündigte die Favoritin des „Knutschelors“*, Linda, in einem Gespräch mit JJ und Diana schon an, dass sie nicht eine von vielen sein will. Auch ein Video deutet darauf hin: In einem Teaser von RTL sieht es ganz danach aus, als ob Linda Sebastian den Kuss verweigern wird. Oder kann sie ihm doch nicht widerstehen? Immerhin lädt er sie zum ersten Übernachtungsdate ein. Sie wäre nach aktuellem Stand mindestens Nummer fünf des „Bachelors*“ und das wollte sie ja absolut nicht sein, sondern lieber die Letzte, die er küsst.

„Bachelor“ 2020: Und wen hat „der Knutschelor“ bereits schon geküsst?

Vier der noch verbliebenen Kandidatinnen hat Sebastian Preuss* bereits geküsst: Da wären zum einem Jenny Jasmin (JJ) nach dem Sportdate, Diana nach dem Zirkusdate zum Abschied, Wio in der Schokoladen-Badewanne und Leah in seiner Villa. Letztere Dame hat er dann noch charmant als „Grobmotorikerin“ bezeichnet. Und was haben alle vier Küsse gemeinsam? Drei Dinge:

Sebastian küsste die Kandidatinnen beim ersten Date.

Der Kuss war nur bedingt passend und die Kandidatinnen haben sich etwas überrumpelt gefühlt.

Sebastian wollte eigentlich Linda küssen. (Hat er bei der Nacht der Rosen verraten)

Aber die anderen waren halt einfach da und man muss ja auch überprüfen, ob man auf dieser Basis harmoniert. Da erscheint es nur logisch, dass man schnell in die Vollen geht und sich vergewissert, ob das passt. Blöd nur, dass das eben nicht alle Kandidatinnen so toll finden. Aber naja, eine Gewinnerin wird er trotzdem finden, hat Daniel Völz ja auch, wenn auch nur kurz.

„Bachelor“ 2020 auf RTL: Es wird heute emotional

Das Date mit Linda wird wohl das spannendste Date sein. Aber es gibt natürlich auch weitere Dates wie etwa ein Gruppendate, nachdem Denise-Jessica bleiben darf. Blöd ist nur, dass Denise sich vorher alles andere als wohl und vor allem absolut unverstanden fühlt. Da kommt eine genervte Seite durch, die auch Sebastian nicht verborgen bleibt.

Das dritte Date findet mit Diana statt, die beiden feiern ihren „Hochzeitstag“. Doch auch dies scheint nicht super harmonisch für den „Bachelor“ zu verlaufen, wie auf RTL zu erkennen ist. Scheint also ein harte Woche für den „Bachelor“, der angeblich mit einem Mann einen Schwann verprügelt hat*, zu werden.

+ Bachelor 2020 (RTL): Mit Diana verbringt Sebastian ein weiteres Einzeldate in Folge 5. © TVNOW

„Bachelor“ 2020 auf RTL: Elf Kandidatinnen sind noch im Rennen

Elf von 22 Kandidatinnen* sind noch im Rennen, um das Herz von „Bachelor“ Sebastian Preuss zu gewinnen:

Kandidatin Alter Beruf Herkunft Anna Mildenberger 27 Restaurant und Eventmanagerin Leinen Denise-Jessica König 26 Tennis-Coach München Desiree Zurga 27 Cross-Media-Managerin München Diana Kaloev 22 Studentin (Journalismus) Köln Jenny Jasmin Krause-Wegner 25 Zollbeamtin Köln Jenny Thiede 32 Tierpflegerin Köln Leah Marie Kruse 23 Studentin (Rechtswissenschaft) Hamburg Linda Reschke 24 Studentin Essen Natali Vrtkovska 24 Schadenssachbearbeiterin Coburg Vanessa Guida 27 Make-Up Artist Freiburg Wioleta Psiuk 28 Model Münster

Wann und wo Sie den „Bachelor“ verfolgen können, sehen Sie in unserer Sendetermin-Übersicht*. Außerdem erfahren Sie bei uns immer, welche Kandidatinnen bereits raus und welche weitergekommen* sind.

