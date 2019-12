„Der Bachelor“ 2020: Starttermin und alle Sendetermine der RTL-Flirtshow

„Der Bachelor“ geht in die zehnte Staffel. Der Münchner Sebastian Preuss möchte in Mexiko aus 22 Kandidatinnen seine Liebe finden. Wir verraten Ihnen Starttermin und Sendezeiten der Kuppel-Show.

Im Januar 2020 startet die neue Staffel von „Der Bachelor“.

startet die neue Staffel von „Der Bachelor“. Sebastian Preuss ist der neue Rosenkavalier.

ist der neue Rosenkavalier. Die Sendezeiten stehen fest.

München - Trash-TV-Fans fiebern schon darauf hin: Die zehnte Staffel von „Der Bachelor“ startet am Mittwoch, 8. Januar 2020 um 20.15 Uhr auf RTL. Sebastian Preuss, der neue Bachelor, sucht in Mexiko nach seiner Traumfrau. Die Bachelor-Kandidatinnen stehen auch schon fest.

Der neue „Bachelor“ Sebastian Preuss

Der neue „Bachelor“ ist29 Jahre jung und wohnt inMünchen. Er hat einentrainierten Body, denn Sebastian Preuss ist Kickbox-Weltmeister. Der Sunnyboy arbeitet aber auch mit vollem Körpereinsatz: Er hat einen eigenen Malerbetrieb mit drei Angestellten. Sein Lebensmotto ist: „Sei glücklich und zufrieden und denk‘ immer positiv“.

Trotz seinerharten Vergangenheitund einem Gefängnisaufenthalt, hat er die Lust am Leben nicht verloren. Er wünscht sich eine treue Frau an seiner Seite. Seit 2018 ist der 29-Jährige als Single unterwegs, jetzt hofft er im TV seine Traumfrau zu finden.

„Der Bachelor“ 2020: Diese Kandidatinnen kämpfen um Sebastians Herz

Der Bachelor hat die Qual der Wahl. 22 hübsche und attraktive Single-Ladys möchten Sebastian näher kennenlernen und scheuen sich nicht, dabei auch mal die Krallen auszufahren. Denn sie alle wollen den Kickboxer. Unter den Kandidatinnen ist auch das ein oder andere bekannte TV-Gesicht.

Jessi war schon 2018 bei „Love Island“ dabei, ihre wahre Liebe hat sie aber noch nicht gefunden. Ihr damaliges Couple hieß auch Sebastian - ein Zeichen? Langsam ist die Schweizerin es während des Formats jedenfalls nicht angegangen. Auch Wioleta ist keine Unbekannte, 2010 holte sie bei GNTM den 10. Platz. Jetzt arbeitet sie als professionelles Model und hat sogar ein Eigenheim in Münster.

Aber die neue Staffel hält auch ein paar Überraschungen parat. Die Zwillingsschwestern Isabelle und Laureen treten gleich im Doppelpack an. Ob der Bachelor da ins Schwitzen kommt? Die Auswahl an schönen Frauen ist groß. Für wen sich Sebastian am Ende entscheiden wird, das steht noch offen. Hier halten wir Sie aber stets auf dem Laufenden, welche Kandidatinnen noch um das Herz des Bachelors kämpfen und wer schon ausgeschieden ist.

Die Sendezeiten der neuen „Der Bachelor“-Staffel

Als Startdatum der Jubiläums-Bachelor-Staffel steht der 8. Januar 2020 bereits fest. Wir haben für Sie zusammengefasst, an welchen Terminen „Der Bachelor“ 2020 voraussichtlich auf RTL ausgestrahlt wird.

Erstausstrahlung im TV Erstausstrahlung online Folge 1 8. Januar, 20.15 Uhr auf RTL 1. Januar auf TVNOW Folge 2 15. Januar, 20.15 Uhr auf RTL 8. Januar auf TVNOW Folge 3 22. Januar, 20.15 Uhr auf RTL 15. Januar auf TVNOW Folge 4 29. Januar, 20.15 Uhr auf RTL 22. Januar auf TVNOW Folge 5 5. Februar, 20.15 Uhr auf RTL 29. Januar auf TVNOW Folge 6 12. Februar, 20.15 Uhr auf RTL 5. Februar auf TVNOW Folge 7 19. Februar, 20.15 Uhr auf RTL 12. Februar auf TVNOW Folge 8 26. Februar, 20.15 Uhr auf RTL 19. Februar auf TVNOW Folge 9 2. März, 20.15 Uhr auf RTL 1. März auf TVNOW

Ob der Bachelor seine Liebe findet?

Der Bachelor hat zwar eine große Auswahl, ob seine wahre Liebe jedoch dabei ist, bleibt abzuwarten. Von den letzten „Bachelor“-Paaren ist nur noch ein Paar zusammen: Andrej Mangold und seine Jenny Lange. Die beiden zeigen sich noch so verliebt wie am ersten Tag.

Die Reaktionen auf den neuen Bachelor Sebastian Preuss