Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack: Jetzt spricht sie Klartext über ihre Oberweite

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack sorgt auf Instagram für Aufsehen: Die 23-Jährige aus Recklinghausen spricht Klartext - über ihre Oberweite.

Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack wird in sozialen Medien immer wieder auf ihre Oberweite angesprochen.

Die 23-Jährige aus Recklinghausen wird nicht müde zu betonen, dass ihre Brüste echt sind.

Nun äußert sie sich mit einem emotionalen Statement auf Instagram.

Oft wurde die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen in den vergangenen Wochen gefragt, was an ihrem Körper eigentlich echt ist und wo sie nachgeholfen hat. Und die 23-Jährige wird auch nicht müde, regelmäßig in ihrer Instagram-Story dazu Stellung zu nehmen.

Ehemalige Bachelor-Kandidatin aus Recklinghausen: Carina Spack mit Realtalk

So äußerte sich Carina Spack erst kurz vor ihrem Einstieg bei "Bachelor in Paradise" zu auf Instagram ihrem Körper. Und auch neulich antwortete sie einem Fan: Demnach seien bei ihr lediglich Wimpern, Augenbrauen und Extensions künstlich. Außerdem habe sie sich einmal die Lippen aufspritzen lassen. Ihre Brüste seien dagegen niemals unter die Hände eines Chirurgen gewandert:

Emotionales Posting der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Carina Spack

Doch damit nicht genug. Nun hat sich die Recklinghäuserin am Mittwochabend in einem langen Posting auf ihrem Instagram-Profil geäußert, das sie mit dem Hashtag #realtalk beginnt. Und man ließt: In den vergangenen Tagen scheint es mehrere Anfragen in Bezug auf ihre Oberweite gegeben zu haben. "Ich verstehe nicht, warum sich alle immer über die Brüste oder den Körper anderer Leute unterhalten müssen. Ich bekomme so viele Nachrichten, warum ich meine Brüste hab machen lassen und was das soll (auch wenn sie nicht gemacht sind)", schreibt die 23-Jährige.

Glühendes Statement der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Carina Spack

Weiter verstehe sie es nicht, "was daran so schlimm wäre selbst wenn, weil jeder sollte sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen und sich nicht immer rechtfertigen müssen." Außerdem dürfte Carina Spack vielen Frauen aus der Seele sprechen, wenn sie in ihrem glühenden Statement schreibt: "Genauso wenn eine Frau mit großen Brüsten Ausschnitt trägt ist sie gleich immer billig und wird beleidigt."

Carina Spack: Ehemalige Bachelor-Kandidatin erntet viel Lob

Bei den gut 200.000 Instagram-Fans dürften diese Worte gut angekommen sein: Innerhalb von Minuten hatte Carina Spack mit diesem Posting mehrere Tausend Likes. Und auch die Kommentare unter dem Bild sprachen Bände: "Du hast so recht", schreibt einer. Ein anderer Follower äußert sich ebenfalls positiv: "Wahre Worte!"

