Diese ehemalige Bachelor-Kandidatin hat sich verändert - man glaubt nicht, was sie isst

Eine ehemalige Bachelor-Kandidatin verwöhnt ihre Follower auf Instagram mit heißen Fotos. Doch nun hat sie sich verändert - und beißt genüsslich in einen Döner.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack verwöhnt ihre Fans regelmäßig mit heißen Fotos.

Nun zeigt sie sich verändert.

Bei ihrem Traumkörper glaubt man nicht, was sie isst.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen lässt keine Gelegenheit aus, um ihre rund 192.000 Instagram-Follower regelmäßig mit Einblicken in ihr Privatleben zu verwöhnen. So füllt die Bachelor-Dritte aus dem Jahr 2018 vor allem umtriebig ihre Instagram-Story mit Schnappschüssen aus ihrer Wohnung, lustigen Videos mit ihrem Freund Serkan oder auch kurzen Werbeclips - denn auch als Influencerin hat sich die 23-Jährige inzwischen einen Namen gemacht.

Ehemalige Bachelor-Kandidatin mit heißen Einblicken

So unterrichtete sie ihre Follower kürzlich über eine wichtige Änderung an ihrem Aussehen: Ihre Extensions wurden abgenommen. Seitdem ist Carina Spack, die ihre Frisuren gerne mal ändert, mit kürzeren Haaren unterwegs.

Doch auch heiße Postings dürfen in ihrem Kanal nicht fehlen. So zeigt sich Carina Spack auch gerne mal in heißer Pose auf ihrem Bett oder im Bikini am Strand.

Bachelor: Ehemalige Kandidatin posiert mit Fast Food

Nun überrascht sie ihre Fans erneut: Am Dienstagabend postete sie ein Video, das sie wohl in privater Umgebung zeigt. Genüsslich beißt Carina Spack in ihren Döner und wünscht ihren Fans einen guten Abend. Anschließend gab es im Hause Spack übrigens auch noch Waffeln.

+ Genüsslich beißt Carina Spack in einen Döner. © instagram: @carina_spack

Da fragt man sich natürlich, wo die ehemalige Bachelor-Kandidatin die ganzen Kalorien (ein Döner kommt alleine mit rund 750 kcal daher) lässt. Zumal es nicht das erste Mal ist, dass man sie auf Instagram mit Fastfood erwischt. An ihrer Figur gibt es jedenfalls keinen Makel.

Ehemalige Bachelor-Kandidatin: Hartes Training für ihren Körper

Die Lösung ist einfach: Bevor Carina Spack im Herbst bei der RTL-Produktion "Bachelor in Paradise" teilnahm, erklärte sie gegenüber 24VEST.de*, dass sie in der Woche sechs mal ins Fitnessstudio geht, um fit zu bleiben. Bei diesem Trainingspensum ist natürlich auch der Verzehr des ein oder anderen Döners erlaubt. Guten Appetit!

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktiosnetzwerks.