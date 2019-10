„Bachelor in Paradise“: Playmate Julia steigt aus - prompt ist sie mit Promi-Mann zusammen

© Screenshot Instagram / TV NOW

© Screenshot Instagram / TV NOW

Gerade war Playmate Julia Prokopy noch bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen - jetzt wurde bekannt: Sie ist mit Model Nico Schwanz zusammen!

Julia Prokopys (24) freiwilliges Aus bei „Bachelor in Paradise“ war für viele unverständlich - schließlich hatte sie zuerst Cornelis Steiner den Kopf verdreht und dann auch noch das Interesse von Frauenschwarm Alex Hindersmann geweckt. Doch in der dritten Folge entschloss sie sich, die RTL-Kuppelshow zu verlassen. „Ich mag euch alle mega gerne, aber ich kam einfach mit mir selber nicht klar“, begründete Julia ihre Entscheidung vor den verdutzten Singles.

„Bachelor in Paradise“-Kandidatin Julia Prokopy ist glücklich verliebt

Jetzt ist klar: Trotz ihrem Aus bei „Bachelor in Paradise“ hat Julia die Liebe gefunden: Die 24-Jährige ist jetzt mit Nico Schwanz (41) zusammen. Ebenso wie Julia, die 2018 zum Wiesn-Playmate gekürt wurde (tz.de* berichtete) und 2017 beim Bachelor dabei war, hat auch er schon jede Menge Erfahrung vor der Kamera gesammelt: Unter anderem war er schon im „Dschungelcamp“ und „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

War also Nico der Grund für Julias plötzlichen Abgang bei „Bachelor in Paradise“? Offenbar nicht, laut RTL lernten sie sich vor einem knappen Monat kennen und fanden erst nach dem „Bachelor in Paradise“-Dreh zusammen.

Nach Julias Aus bei „Bachelor in Paradise“: Erstes Liebesinterview mit Nico Schwanz

Gegenüber RTL gaben die beiden ihr erstes Liebesinterview: „Ich glaube eigentlich nicht an die Liebe auf den ersten Blick - aber es war wirklich so. Wir haben uns auf einer Veranstaltung in München kennengelernt.“ Das Paar hat sich durch einen guten gemeinsamen Freund kennengelernt - und der ist ebenfalls kein Unbekannter: „Currywurstmann“ Chris Töpperwien spielte Amor.

Auch auf Instagram machte das frisch gebackene Paar schon ihre Liebe bekannt. Julia postete ein Foto, das die beiden knutschend im Bett zeigt. „Ich liebe dich“, schrieb die schöne Blondine dazu.

Fiese Kommentare über Liebe von Julia Prokopy und Nico Schwanz

Neben vielen Glückwünschen unter dem Foto, erntete das Paar auch fiese Kommentare: „Nico ist beziehungsunfähig. Daher tut sie mir jetzt schon leid. Er geht doch von einer Beziehung in die nächste“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer kommentierte „Der neue Wendler“ und spielte damit wohl auf den großen Altersunterschied an.

Doch der spielt für die beiden offenbar keine Rolle. „Das Alter ist nur eine Zahl“, erklärte Julia gegenüber RTL. Sie sei sogar schon total gespannt, bald endlich Nicos 9-jährigen Sohn Damian kennenzulernen. "Ich liebe Kinder über alles“, fügt Julia hinzu.

Julia Prokopy ist übrigens nicht Nico Schwanz‘ erste Freundin aus dem Bachelor-Cosmos: 2016 war er mit Ex-Bachelor-

Kandidatin Saskia Atzerodt zusammen, die ebenfalls wie Julia schon im Playboy zu sehen war und bei „Bachelor in Paradise“ ihr Glück versuchte. Es scheint, als wäre da ein Muster zu erkennen...

Alle Infos zu „Bachelor in Paradise“

Sie wollen wissen, wie es nach Julias Abgang bei „Bachelor in Paradise“ weiter geht? Hier können Sie alle Sendetermine nachlesen und erfahren, welche Kandidaten bei „Bachelor in Paradise“ noch dabei sind. Außerdem kommt es in Folge 4 zu einem emotionalen Geständnis: Ein Kandidat outet sich als schwul.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.