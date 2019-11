„Bachelor in Paradise“-Gewinner 2019: Diese Paare sind offenbar nach Drehschluss noch zusammen

In Folge 5 turteln sowohl Marco und Christina als auch Nathalie und Michi. Wer ist auch nach „Bachelor in Paradise“ noch zusammen?

Bei „Bachelor in Paradise“ wollen Singles die große Liebe finden - oder zumindest ein bisschen Rampenlicht-Luft schnuppern. Wer am Ende tatsächlich einen Partner gefunden haben soll, lesen Sie hier.

Am Dienstag (12. November) läuft ab 20.15 Uhr auf RTL die fünfte Folge von „Bachelor in Paradise“ 2019.

Bisher halten sich die „Bachelor in Paradise“-Kandidaten mit Flirtereien eher zurück - Dramen und Zickerein stehen im Vordergrund.

Hier können Sie nachlesen, welche Paare am Ende die Show gewinnen. Achtung, Spoiler! Bei„Bachelor in Paradise“ 2019 halten sich die Singles auch nach Folge 4 mit dem Turteln noch zurück. Es gab bis jetzt nur einen einzigen Kuss: Jade Übach (24) knutschte mit Serkan Yavuz (26) betrunken im Pool und schoss ihn kurz darauf schon wieder ab. Beihalten sich die Singles auch nach Folge 4 mit dem Turteln noch zurück. Es gab bis jetzt nur einen einzigen Kuss: Jade Übach (24) knutschte mit Serkan Yavuz (26) betrunken im Pool und schoss ihn kurz darauf schon wieder ab.

Bisher sorgten die Kandidaten eher mit Streitereien und Dramen für Aufregung. Da war zum Beispiel Rafi Rachek (29), der sich in einem tränenreichen Geständnis als schwul outete. Und der italienische Frauenheld Aurelio Savina (41) machte seinem Ruf alle Ehre: Er bezirzte erst Michelle Schellhaas (24), um sie direkt für Samantha Justus (29) sitzen zu lassen. Dann tauchte auch noch ein Schmuddel-Film vom „Mann Aurelio“ gemeinsam mit Micaela Schäfer (36) auf.

Achtung Spoiler: Das sind die „Bachelor in Paradise“-Gewinner

Angesichts dessen kann man sich tatsächlich die Frage stellen: Finden sich bei „Bachelor in Paradise“ dieses Jahr überhaupt echte Liebespaare, oder geben sich die Damen und Herren mit ihrem Insta-Fame zufrieden? Wie die in Bezug auf RTL stets gut informierte Bild (Bezahlinhalt) wissen will, gehen tatsächlich drei Pärchen aus der Show verliebt ins echte Leben.

Achtung Spoiler! Wenn Sie nicht wissen wollen, wer „Bachelor in Paradise“ 2019 gewinnt, sollten Sie hier nicht weiterlesen.

„Bachelor in Paradise“ 2019: Carina und Serkan gehen als Pärchen nach Hause

Carina Spack (23) verdrehte mit ihrem Schmollmund bereits in der letzten Staffel von „Bachelor in Paradise“ den Männern den Kopf - jetzt scheint die endlich angekommen zu sein: Laut Bild turtelt die platinblonde Tierarzthelferin nach dem Finale mit Serkan Yavuz. Dabei wurden die zwei sogar beobachtet: Am Walhalla-Denkmal in Serkans Heimatstadt Regensburg machten sie offenbar nach Drehschluss einen Ausflug und „schienen sehr vertraut“. Mit einer „Bachelor in Paradise“-Konkurrentin hatte Carina Spack dagegen so ihre Probleme, wie 24vest.de* berichtet.

Video: „Bachelor in Paradise“-Kandidaten Carina Spack und Serkan bei Ausflug erwischt

„Bachelor in Paradise“ 2019: Nathalie und Michi sind das Traumpaar der Staffel

Dass diese beiden als Liebespaar aus der Show gehen sollen, wundert wohl niemanden: Michi Bauer (28) und Nathalie Stommel (30) schenken sich seit Folge 1 gegenseitig eine Rose und werfen sich verliebte Blicke zu. In Folge 5 wird es dann auch ernster zwischen den Turteltauben: Bei einem Date im Pool fällt der erste Kuss und sie verbringen eine romantische Nacht zusammen.

+ Michi und Nathalie verbringen in Folge 5 ein romantisches Date. © TV NOW

„Bachelor in Paradise“ 2019: Christina und Marco haben sich verliebt

Laut Bild-Informationen hat sich im Paradies ein ziemlich ungleiches Paar gefunden: Pharmareferentin Christina Grass (31) und Seriendarsteller Marco Cerullo (30) sollen sich verliebt haben. Während die emotionale Christina stets um Harmonie im Paradies bemüht ist, sorgte Marco gleich in der ersten Folge für Drama: Er soll die bereits ausgeschiedenen Meike während eines früheren Techtelmechtels beim Sex fotografiert haben.

Das müssen Sie über „Bachelor in Paradise“ 2019 wissen

Bestätigt hat RTL die Gewinner natürlich noch nicht. Wenn Sie sehen wollen, wie es bei „Bachelor in Paradise“ weiter geht, finden Sie hier alle Sendetermine. Außerdem erfahren Sie hier, wer bei „Bachelor in Paradise“ noch dabei ist und wer schon raus ist. Alle Kandidaten der zweiten Staffel haben wir hier im Überblick für Sie.

spl

*24vest.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.