„Bachelor in Paradise“ 2019: Wer ist raus? Wer ist noch im Paradies?

Es wird wieder spannend bei „Bachelor in Paradise“. Welche Kandidaten noch mit dabei und wer musste schon wieder die Koffer packen? Hier gibt es alle Infos.

Jeder Woche kommen abwechselnd neue Männer oder neue Frauen dazu.

dazu. Zwei Kandidaten müssen jede Woche gehen .

. Wer nach der letzten Folge gehen musste und wer noch dabei ist, lesen Sie hier.

„Bachelor in Paradise“ 2019: Diese Kandidaten sind raus

Update vom 26.11.2019: Zwei Wochen mussten sich „Bachelor in Paradise“-Fans bis zur aktuellen Folge gedulden - letzte Woche übertrug RTL statt der Kuppelshow Fußball. Und in der sechsten Folge ging es turbulent zu: Neuankömmling Cara Suckert verguckte sich direkt in Frauenschwarm Alexander Hindersmann und gab ihm eine Rose. Allerdings hätte der lieber ein Blümchen von Jade Übach bekommen, die schließlich notgedrungen Andreas Ongemacheine Chance gab. Rose-Wechsel-dich spielte auch Janina- Celine Jahn, die sich nach ihrem Date mit Christian Rauch überraschend für den 36-Jährigen entschied. Somit musste ihr vorheriges Date, Österreicher Daniel Chytra, nach Hause fahren. Daraufhin gab Christians alte Flamme Stefanie Gebhardt schließlich Krawall-Kandidat Oggy Baam eine Rose.

„Bachelor in Paradise“ 2019: Diese Kandidaten sind nach Folge 6 raus

Kandidat/in Alter Wann ausgeschieden? Meike Emonts 28 Folge 1 Sarah Gehring 32 Folge 1 Michael Böhm 27 Folge 2 Eddy Mock 28 Folge 2 Cornelis Steiner 31 Folge 2 Julia Prokopy 24 Folge 3, ging freiwillig Isabell Bernsee 28 Folge 3 Michelle Schellhaas 24 Folge 3 Aurelio Savina 41 Folge 4, ging freiwillig Rafi Racheck 29 Folge 4, ging freiwillig Samantha Justus 29 Folge 5 Janine Christin Wallat 24 Folge 5 Kimberley Schulz 26 Folge 5 Filip Pavlovic 25 Folge 5, ging freiwillig Daniel Chytra 35 Folge 6

„Bachelor in Paradise“ 2019: Diese Kandidatinnen sind nach Folge 6 noch dabei

Kandidatin Alter dabei seit? Christina Grass 32 Folge 1 Nathalie Stommel 30 Folge 1 Jade Übach 25 Folge 1 Janina Celine Jahn 24 Folge 5 Stefanie Gebhardt 33 Folge 5 Carina Spack 23 Folge 3 Cara Suckert 26 Folge 6

„Bachelor in Paradise“ 2019: Diese Kandidaten sind nach Folge 6 noch dabei

Kandidat Alter dabei seit? Alexander Hindersmann 31 Folge 2 Marco Cerullo 30 Folge 1 Michi Bauer 28 Folge 1 Serkan Yavuz 26 Folge 1 Christian Rauch 36 Folge 5 Oggy Baam 27 Folge 6 Andreas Ongemach 27 Folge 6

Update vom 12.11.2019: In Folge 5 folgte ein Drama auf das nächste. Nachdem Filip wegen eines heftigen Zoffs mit Neuzugang Janina Celine freiwillig gegangen war, folgten mehrere Beinahe-Nervenzusammenbrüche der Teilnehmer. Und für die Single-Ladies bedeutete Filips Aus, dass eine Dame mehr gehen musste, weil die Männer die Rosen verteilten. Am Ende bekamen somit gleich drei Frauen keine Rose:Kimberly Schulz, Janine Christin Wallat und Samantha Justus mussten die RTL-Kuppelshow verlassen. Dafür kamen Christian Rauch und Stefanie Gebhardt dazu, die sich gleich sympathisch waren und ein neues Pärchen bilden.

Update vom 05.11.2019: Die heutige Entscheidung war, nachdem zwei Männer freiwillig ausgeschieden waren, einfach. Da blieb auch für Alex, für den es sonst hätte eng werden können, eine Rose übrig. Daniel konnte nach Aurelios freiwilligem Aussteigen dann auch gleich die „freigewordene“ Sam von sich überzeugen.

Update vom 29.10.2019: Das Pärchenrad bei „Bachelor in Paradise“ dreht sich weiter. Vor Folge 3 war eigentlich klar: Julia und Alex wollen sich näher kennen lernen, doch dann entscheidet sich Julia plötzlich freiwillig zu gehen. Sie käme mit sich selbst nicht klar. Kurz nach Julias Aus bei „Bachelor in Paradise“ wurde übrigens bekannt: Sie datet Model Nico Schwanz!

Zum Glück für Alex kommen gleich zwei neue Kandidatin ins Paradies, die ihn auf ein Date einladen: Sam und Carina.Carina erhält er auch die Rose, denn Sam orientiert sich um. Aurelio ist ihr neuer Auserwählter, der dann auch ihr und nicht Michelle die Rose gibt. Ebenso erhält Isabell keine Rose, da Filip nun auf Jade konzentriert ist. Und Janine Christin, bei der man denken konnte, dass ihr das gleiche Los droh, wie Michi Böhm die Woche zuvor droht, hat Glück, da sie von Serkan gerettet wird.

Update vom 22.10.2019: In Folge 2 von „Bachelor in Paradise“ kamen gleich drei Single-Männer dazu: Aurelio Savina (41), Alexander Hindersmann (31) und Michael Böhm (27) überraschten die Ladies und sorgten für ordentlich Konkurrenzdruck unter den Männern. Doch kurz darauf mussten in der zweiten Nacht der Rosen wieder zwei Männer die Show verlassen: Der gerade frisch ins Paradies eingezogene Michael Böhm hatte keine Chance, jemanden kennenzulernen und bekam keine Rose. Genauso musste Cornelis Steiner (31) nach Deutschland zurück fliegen - er wurde von Julia gegen den heiß begehrten Alex ausgetauscht.

Update vom 15.10.2019: Zwei Ladies hat es erwischt, nachdem die Männer die ersten Rosen vergeben durfte. Dabei wurde Meike ihre ehemalige Affäre mit Marco zum Verhängnis. Zu stark konzentrierte sie sich auf ihn. Und auch Sarah wurde mit den Männern nicht richtig warm. Nächste Woche wendete sich dann aber das Blatt.

Koh Samui - Die erste Folge der neuen Staffel „Bachelor in Paradise“ 2019 geht am 15. Oktober an den Start - zumindest im Free-TV, denn auf TV Now ist die Folge schon eine Woche vorher zusehen. In Folge eins gehen von den insgesamt 33 Kandidaten, die in der zweiten Staffel „Bachelor in Paradise“ mit dabei sein werden 14 Singles an den Start. Wer angeblich „Bachelor in Paradise“ 2019 gewinnen soll, erfahren Sie hier.

„Bachelor in Paradise“ 2019: Diese Single Ladies sind in Folge 1 dabei

Acht Single Ladies ziehen in die Villa auf Koh Samui ein:

Christina Grass

Isabell Bernsee

Julia Prokopy

Meike Emonts

Michelle Schellhaas

Nathalie Stommel

Sarah Gehring

Jade Übach

Das sind die Männer bei „Bachelor in Paradise“ 2019 in Folge 1

Natürlich sind auch die Männer keine Unbekannten. Doch im Vergleich zu den Frauen, sind die Männer in der Unterzahl. Das sind sie:

Cornelis Steiner

Eddy Mock

Marco Cerullo

Michi Bauer

Serkan Yavuz

Filip Pavlovic

„Bachelor in Paradise“ 2019: Die Männer vergeben die ersten Rosen

In Folge eins haben die Männer das Glück die Rosen vergeben zu dürfen, da sie in der Unterzahl sind. Das bedeuten, dass zwei Kandidatinnen gleich nach der ersten Nacht der Rosen wieder den Heimweg antreten müssen. Das bedeutet, dass die Frauen sich um die Männer bemühen müssen. Einer Kandidatin wird das zum Verhängnis, denn sie kennt einen der „Bachelor in Paradise“-Kandidaten und es kommen pikante Details ans Licht. Doch das wird nicht das einzige pikante sein, was bei „Bachelor in Paradise“ ans Licht kommt, denn Rafi wird sich outen!

In Folge zwei wendet sich dann das Blatt wieder und die Frauen vergeben die Rosen. Wen der Single Ladies und Single Männer es trifft, sehen Sie jeden Dienstag um 20.15 Uhr im Free-TV. Achtung! Tatsächlich läuft die Flirt-Show immer Dienstags. Damit bricht RTL eine Tradition. Für die bessere Übersicht haben wir Ihnen eine Übersicht aller Sendetermine der zweiten Staffel „Bachelor in Paradise“ erstellt.

Zwei Ladies hat es erwischt, nachdem die Männer die ersten Rosen vergeben durfte. Dabei wurde Meike ihre ehemalige Affäre mit Marco zum Verhängnis. Zu stark konzentrierte sie sich auf ihn. Und auch Sarah wurde mit den Männern nicht richtig warm. Nächste Woche wendete sich dann aber das Blatt.

Alle weiteren wichtigen Infos, finden Sie in unserer Übersicht zur zweiten Staffel „Bachelor in Paradise“ 2019. Ein Kandidat wirbelt übrigens gleich in Folge 2 die „Bachelor in Paradise“-Villa durcheinander. Neue potenzielle Kandidaten für „Bachelor in Paradise“ 2020 gibt es dann beim „Bachelor“ 2020 und und der „Bachelorette“ 2020.

