„Bachelor in Paradise“: Schmuddel-Video von Aurelio und Micaela Schäfer aufgetaucht - jetzt spricht Sam

Bei „Bachelor in Paradise“ war Macho Aurelio sofort verzaubert von Sam. Doch seine Erotik-Vergangenheit ließ die Single-Dame zweifeln. Jetzt tauchte auch noch ein Video auf, das den Bachelorette-Macho beim Liebesspiel mit Micaela Schäfer zeigt. Nun äußert sich Sam dazu.

Ein Schmuddel-Clip von Aurelio Savina und Micaela Schäfer ist aufgetaucht

Aurelio verheimlichte das Sam bei „Bachelor in Paradise“.

Sam äußert sich zu dem Video.

Update vom 1. November 2019: Nun spricht auch Sam über denClip, der Aurelio und Michaela Schäfer eindeutig bei einem Schäferstündchen zeigt. Zu Bild sagt Sam: „Das ist Aurelios Vergangenheit und darüber haben wir in der Sendung gesprochen. Jetzt habe ich bildlich vor Augen, warum es mich gestört hat. Mit solchen Videos käme ich nicht zurecht, das ist natürlich schade. Denn ich mag und schätze ihn.“

Da Sam eh schon sehr Probleme mit Aurelios Vergangenheit hatte und das Geständnis offenbar nicht ganz vollständig war, könnte diese neue Erkenntnis nun das vollständige Aus für Aurelio un Sam bei „Bachelor in Paradise“ bedeuten. Wie es bei den beiden in Zukunft weitergeht, ist wieder am Dienstag in der nächsten Folge zu sehen.

„Bachelor in Paradise“: Schmuddel-Clip von Aurelio und Micaela Schäfer aufgetaucht

Der Einzug von Samantha „Sam“ Justus (29) am Dienstag in die „Bachelor in Paradise“-Villa erinnerte ein bisschen an das alte Rom: Sie kam, sah und siegte - über das Herz von Deutsch-Italiener Aurelio Savina (41). Sofort war er verzaubert von der Single-Mutter und ließ seine bis dato angebetete Michelle links liegen.

Doch schon bald zogen dunkle Wolke im Paradies auf: Aurelio erzählte Sam, dass er mit einer früheren Partnerin, die in der „Erotikbranche gearbeitet hat“ ein Filmchen gedreht hat, bei dem sie so tun, als hätten sie Sex, ohne wirklich Sex zu haben. Dabei betonte Aurelio, dass man dabei aber nichts gesehen habe und einen echten Porno habe er auch noch nie gedreht. Mit Samanthas anschließender Reaktion hatte Aurelio vermutlich nicht gerechnet, sonst hätte er das Thema wohl kaum angesprochen. Denn die schöne Blondine war über Aurelios Schmuddel-Geständnis überhaupt nicht begeistert.

Video zeigt: Da lief was zwischen „Bachelor in Paradise“-Star Aurelio und Micaela Schäfer

Jetzt kommt auch noch raus: Aurelio hat Sam offenbar belogen. Denn der Bild-Zeitung liegt ein Video aus dem Jahr 2018 vor, auf dem zu sehen ist, wie Aurelio mit Nackt-Model Micaela Schäfer (35) heftig auf einer Toilette zugange ist. Und dabei ist durchaus einiges zu sehen! Aurelio hebt Micaela zuerst auf den Waschtisch und küsst ihren Nacken. Dann zieht „Nacktschnecke“ Micaela den 41-Jährigen in eine Toilettenkabine. Dort geht es dann richtig zur Sache.

Micaela Schäfer äußerte sich gegenüber Bild über das Sex-Video: „Die Aufnahmen gehen auf mich. Ich wollte mich vergangenes Jahr an meinem Ex rächen und Aurelio war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er ist ja auch wirklich kein unattraktiver Mann.“ Micaela sei frisch getrennt gewesen und habe ihrem Ex Felix nochmal eins reinwürgen wollen „Eigentlich bin ich ja nicht so, deswegen habe ich das Video damals dann doch nicht direkt veröffentlicht“, fügt Micaela demnach hinzu, die für ihre freizügigen Auftritte bekannt ist.

Das sagt „Bachelor in Paradise“-Star Aurelio zu seinem „Schäferstündchen“

Auch Aurelio äußerte sich gegenüber Bild: „Ich kenne und schätze Mica schon sehr lange und zwischen uns ist nie etwas gewesen – aber an diesem Abend ist die Situation etwas aus dem Ruder gelaufen“, sagt der 41-Jährige. Er trinke eigentlich keinen Alkohol, habe an diesem Abend aber eine Ausnahme gemacht. „Nach mehreren Mojitos war ich ziemlich schnell betrunken und machte den Spaß mit. Ich denke, in diesem Fall muss man einfach dem Alkohol die Schuld geben. Es war eine seltsame Situation und ich, um ehrlich zu sein, bereue es auch ein wenig“, so der „Bachelor in Paradise“-Kandidat. DerKlo-Clip soll übrigens noch in dieser Woche auf einer Erotik-Plattform veröffentlicht werden.

Nun sind es vermutlich also zwei und nicht nur ein Erotikfilm, in dem Aurelio mitgewirkt hat. Was Sam jedoch zu diesem „neuen“ Streifen sagt, ist nicht bekannt. Sie schweigt dazu auf Instagram. Und auch Aurelio äußerte sich nicht auf Instagram dazu.

Aurelio ist der selbsternannte „Leitwolf“ der aktuellen „Bachelor in Paradise“-Staffel

Aurelio polarisiert in der aktuellen „Bachelor in Paradise“-Staffel wie kein anderer Kandidat. Er bezeichnet sich gerne mal als „Alpha“, „Der Mann Aurelio“ und „Leitwolf“.

Rubriklistenbild: © TV NOW