Bachelor in Paradise: Carina Spack steht erst nach 15 Uhr auf - der Grund überrascht

Die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack grüßt ihre Fans auf Instagram mit einer "Guten Morgen"-Botschaft - allerdings erst nach 15 Uhr.

Carina Spack hält ihre Instagram-Follower gerne per Story-Video auf dem Laufenden.

Am Freitag wünschte sie ihren Fans erst nach 15 Uhr einen "Guten Morgen".

Der Grund für ihr spätes Aufstehen überrascht.

Da dürften einige der 123.000 Follower von "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack aus Recklinghausen nicht schlecht gestaunt haben. Die 23-Jährige grüßte am Freitag mit etwas verschlafenem Blick ihre Fans mit einer Videobotschaft: "Einen wunderschönen Guten Morgen ihr Lieben." Das Kuriose: Die Nachricht sendete sieerst nach 15 Uhr. Das berichtet 24VEST.de*.

So sieht die Tagesplanung von "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack aus

Anschließend plaudert Carina Spack über die weitere Tagesplanung: erst "frühstücken", dann Karten spielen mit der "Omi" und abschließend Freunde treffen. Weshalb sie so spät aufgestanden ist, verrät die Tierarzthelferin aus Recklinghausen, für die es in der vergangenen "Bachelor in Paradise"-Folge ernst wurde, noch nicht.

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack schläft aus - das ist der Grund

Erst nach einem kurzen Werbe-Video folgt die kuriose Auflösung in ihrer Instagram-Story. Wahrscheinlich haben einige Fans Carina Spack zuvor gefragt, weshalb sie erst nach 15 Uhr aufgestanden sei. Die Erklärung: "Die von euch, die sich fragen, warum ich jetzt erst aufstehe: Hallo, wir haben Freitag den 13." Also: "Ganz lange im Bett bleiben, bloß nichts machen. Ich habe mich lange gehalten, jetzt muss ich aber raus."

Ist "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Carina Spack abergläubisch?

Ist die "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin aus Recklinghausen also abergläubisch? Das lässt Carina Spack, die erst kürzlich offen bekundete, was an ihrem Körper nicht echt ist, offen. Sie fragt aber ihre Follower, ob sie entsprechende Tendenzen verspüren. Dazu wünscht sie ihnen einen angenehmen Freitag: "Übersteht gut den Tag. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch", erklärt die 23-Jährige zum Abschluss ihrer Story auf Instagram.

