Verschweigt der „Bachelor“ seine Vergangenheit? Fans von Verhalten schockiert 

Bachelor Sebastian Preuss spaltet die Gemüter, doch bei einem Home-Date verschwieg der 29-Jährige einen Teil seiner Vergangenheit. Was sagen seine Fans dazu?

Der Bachelor spaltet in der aktuellen Staffel die Gemüter.

Sebastian Preuss sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt.

Nun greift er bei einem Home-Date zu einer Unwahrheit.

Köln - Ist dieser Bachelor der unsympathischste Bachelor aller Zeiten? Diese Fragen diskutieren Fans der Sendung bereits seit Monaten, schließlich polarisiert der 29-Jährige regelmäßig mit fragwürdigen Aktionen. Nun sagte das RTL-Gesicht bei einem Treffen mit der Familie einer Kandidatin jedoch nicht die ganze Wahrheit. Seine Fans sind von dem Verhalten des Bachelors schockiert.

+++ Achtung Spoiler! Wenn Sie sich in Folge sieben überraschen lassen möchten, sollten Sie jetzt nicht weiterlesen. Der beschriebene Inhalt ist bisher nur auf TVNow im Premium-Abo zu sehen und wurde noch nicht im TV ausgestrahlt. +++

Video: Das passiert in der 7. Bachelor-Folge

„Der Bachelor“ (RTL): Sebastian Preuss mit Lüge bei Home-Dates?

Seit Wochen kämpfen einige junge, hübsche Frauen um das Herz des Münchners. Doch der 29-Jährige polarisiert Woche für Woche mit seinem Verhalten. An einem Tag lädt Sebastian Preuss beispielsweise gleich drei Frauen* zum gleichen Date ein, mehrere von ihnen küsst der 29-Jährige innerhalb weniger Stunden. Auch der Rauswurf von Favoritin Linda schockierte* viele Fans - musste die hübsche Kandidatin gehen, weil sie den Münchner nicht küssen wollte?

Umso verwunderlicher schien es für einige Fans, dass sich Sebastian Preuss für ein Home-Date bei Kandidatin Desiree entschied. Die Kandidatin ist bislang die einzige Teilnehmerin, die keinen Kuss vom Bachelor ergatterte. Als der 29-Jährige die Kandidatin bei ihrer Familie in München besucht, scheint der Maler- und Lackierer sofort sympathisch in die Familie aufgenommen zu werden.

„Der Bachelor“ (RTL): Sebastian Preuss verschweigt Bruder einer Kandidatin seine Knast-Vergangenheit

Als der Bruder der hübschen Münchnerin dem Bachelor dann in einem privaten Gespräch auf den Zahn fühlen will, verrät der 29-Jährige allerdings nicht die ganze Wahrheit über sich. Denn während der Rosenkavalier noch in Folge eins der Staffel offen zugab, vorbestraft zu sein und sogar im Gefängnis gesessen zu haben, verschweigt Sebastian Preuss seine Vergangenheit im Gespräch mit Desiree‘s Bruder. „Erzähl mal. Was hast du für Leichen im Keller?“, fragt der Bruder der Kandidatin prompt zu Beginn des Gesprächs.

Sichtlich unangenehm berührt weicht der 29-Jährige der Frage gekonnt aus. „Ich würde sagen, dass ich keine Leichen im Keller habe“, lächelt Preuss unsicher. „Ich stehe zu allem grade und bin ein bodenständiger Typ“, verdeutlicht der Münchner weiter. Eine Antwort, mit der sich der Bruder der Kandidatin zufriedenzugeben scheint. Auch Desirees restliche Familie scheint von dem 29-Jährigen begeistert zu sein. Doch wieso verschweigt der Rosenkavalier auf einmal seine Vergangenheit?

„Der Bachelor“ (RTL): Fans sind von Bachelor-Verhalten enttäuscht

Bereits im Auftakt der Sendung bekannte sich der 29-Jährige noch ganz offen zu seiner schwierigen Vergangenheit. Im Laufe der letzten Wochen enthüllte dann ein Artikel von tz.de, dass die kriminelle Vergangenheit* des Bachelors gefährlicher war, als von vielen Fans gedacht. Das Opfer der damaligen Attacke* erhebt nun schwere Vorwürfe. Ob sich der 29-Jährige im Anschluss an das Home-Date für Kandidatin Desiree entscheiden wird, sehen Fans am Mittwoch, 19. Februar 2020.

Bei Fans der TV-Sendung scheint der Rosenkavalier bereits jetzt unten durch zu sein. „Das sind absolute Psychospielchen, die er mit den Frauen treibt“ und „Der Mann geht gar nicht“ ist auf Instagram unter anderem zu lesen.

