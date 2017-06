Die Bachelorette 2017: Alle Sendetermine bei RTL im Überblick

Ab heute ist es so weit: Dann sucht die Bachelorette Jessica Paszka ihren Traummann auf RTL. Die Ausstrahlungstermine im Überblick.

München - Erst im März endete die letzte Staffel von Der Bachelor mit Sebastian Pannek als Rosenkavalier - nun zieht eine Lady nach und sucht ab Mitte Juni ihren Traummann im TV. Die Bachelorette von 2017 ist dieses Mal keine Unbekannte: Jessica Paszka buhlte schon im Bachelor des Jahres 2014 um das Herz von Christian Tews und ging dabei leer aus. Die gelernte Bürokauffrau landete nur auf Platz 5 in der Kuppel-Show. Nun tritt die 27-Jährige in die Fußstapfen von Anna Hofbauer und Alisa Persch und macht sich selbstständig auf die Suche nach ihrem Mr. Right.

Ihre Vorgängerinnen hatten bei der Suche nur mäßiges Glück: Beide Damen waren sich nach eigenen Aussagen sicher, den perfekten Mann gefunden zu haben, doch mittlerweile ist keine mehr mit ihrem Traumkandidaten aus der Kuppel-Show zusammen. Anna Hofbauer trennte sich erst im Februar von ihrem Marvin - für Alisa war schon nach wenige Wochen mit Patrick Cuninka Schluss. Ob es für Jessica Paszka, die Bachelorette 2017, besser läuft?

Sieben Folgen : Die Sendetermine auf RTL

Im Vergleich zur letzten Staffel der „Bachelorette“ gibt es 2017 nur sieben statt acht Folgen - dafür bekommt die Junggesellin volle 120 Minuten Sendezeit pro Episode, um ihren Favoriten aus den 20 Kandidaten auszuwählen. Der Start der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ ist für Mittwoch, 14. Juni, angesetzt. Die restlichen Folgen erscheinen, wie schon in den Jahren zuvor, im Wochentakt jeweils um 20.15 Uhr. Dementsprechend wird das Finale von Die Bachelorette 2017 voraussichtlich am Mittwoch, 26. Juli, ausgestrahlt. Wer dieses Mal um die Zuneigung der Bachelorette kämpfen darf, wurde bereits bekannt gegeben: Wie haben bereits alle Bachelorette-Kandidaten für 2017 vorgestellt.

Übrigens: Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie alle Bachelorette-Folgen und deren Wiederholung live im TV und Livestream sehen können.

RTL hat bislang die Sendetermine der ersten sechs Folgen bekannt gegeben:

Datum Sendetermin (Beginn) Folge Motto der Folge (laut RTL) Mittwoch, 14.06. 20:15 Uhr Start von Die Bachelorette 2017 Zwanzig Männer mit nur einem Ziel: Das Herz der Bachelorette. Gemeinsam ziehen sie in ein Luxushaus mit Meerblick und warten nur auf den einen Moment: Sie endlich zu sehen! Noch haben sie keinen blassen Schimmer, welche attraktive und atemberaubende Single-Frau in der Traumvilla auf sie wartet. Für einige wird das Treffen allerdings nur ein kurzer Flirt … Donnerstag, 15.06. 00:30 Uhr Start von Die Bachelorette 2017 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 21.06. 20:15 Uhr Folge 2 In der ersten Nacht der Rosen konnte die Bachelorette von vielen Männern noch keinen richtigen Eindruck gewinnen. Deshalb stellt sie sie gleich am ersten Morgen beim “Speeddating” auf die Probe. Danach wird´s sinnlich: Die begehrte Junggesellin verführt ihr erstes Einzeldate mit Schokolade und spanischem Wein. Nach sinnlichem Naschen fühlt sie den Jungs in Sachen Sex und Erotik auf den Zahn: Beim „50 Shades of Grey“- Motto –Date entführt sie vier Jungs auf eine Segelyacht, um vielleicht schon ihren Mr. Grey zu finden. Donnerstag, 22.06. 00:30 Uhr Folge 2 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 28.06. 20:15 Uhr Folge 3 Oktoberfest auf Spanisch: Die Bachelorette und ihre Jungs in Trachten. Auf Tradition folgt Luxus pur - allerdings nur für einen der Single-Männer. Auf ihn wartet eine besondere Überraschung, die das Herz jeden Mannes höher schlagen lässt. Wie werden die anderen Konkurrenten darauf reagieren? Plötzlich sorgt im Männerhaus noch eine zweite Frau für Wirbel und bringt den Testosteronhaushalt der Jungs auf Hochtouren. Die Bachelorette schickt einige von ihnen ins Bootcamp, um ihre Männlichkeit auf den Prüfstand zu stellen. Donnerstag, 29.06. 00:30 Uhr Folge 3 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 05.07. 20:15 Uhr Folge 4 Duell im Wüstensand: In Buggys rasen die Jungs um die Wette um ein romantisches Wüsten-Dinner mit der Bachelorette. Entspannter geht es im Hamam, dem typisch maurischen Dampfbad, zu. Während sie einem der Jungs sehr nahe kommt, kocht der Rest nicht nur vor Eifersucht, sondern beim Barbecue mit Poolparty vor allem für sie. In den Stromschnellen eines Canyons stellt sich die Bachelorette ihrer größten Angst: Von großen Höhen zu springen. Wer gibt ihr das Vertrauen, loszulassen? Donnerstag, 06.07. 00:30 Uhr Folge 4 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 12.07.17 20:15 Uhr Folge 5 Auf dem Rücken der Pferde testet die Bachelorette die Abenteuertauglichkeit einiger Männer. Ob beim Beach-Volleyball oder beim Baggern im Beiboot unter den Blicken der Anderen: Alle wollen endlich Zeit mit ihr alleine und lassen dazu keine Gelegenheit aus. In der Villa kommt es zum Duell: Einer von zwei Männern darf mit der begehrten Junggesellin im Heli fliegen, um in einer Whirlpool-Suite die Nacht zu verbringen. Wie weit der Cowboy hier geht, bleibt allein sein Geheimnis. Ob ihm das Schweigen eine Rose sichert oder die Missachtung seiner Kumpels, klärt sich im Showdown der Bachelorette. Donnerstag, 13.07.2017 00:30 Uhr Folge 5 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 19.07.2017 20:15 Uhr Folge 6 Die Wahl zwischen fünf gutaussehenden Männern: Davon träumt wohl jede Frau. Oder davon, einmal einen romantischen Freizeitpark für sich ganz allein zu haben. Und natürlich in weiß zu heiraten. Für die Bachelorette gehen alle drei Wünsche in Erfüllung. Was die Jungs nicht ahnen: Bevor es zurück nach Deutschland geht, schickt sie einen frühzeitig nach Hause. In Deutschland entscheidet sich, welche der vier Familien am besten zur Bachelorette passt. Dabei kommt die begehrte Dame allen Vieren so nah, dass eine Trennung schwerer fällt denn je … Donnerstag, 20.07.2017 00:30 Uhr Folge 6 (Wiederholung) siehe oben Mittwoch, 26.07.2017 20:15 Uhr (voraussichtlich) Finale von Die Bachelorette 2017 Im Finale von Die Bachelorette 2017 wird Jessica Paszka sich für ihren Traummann entscheiden. Donnerstag, 27.07.2017 00:30 Uhr Finale von Die Bachelorette 2017 (Wiederholung) siehe oben

Der Privatsender RTL erklärte in einer Pressemitteilung das Konzept der Kuppel-Show: „Sexappeal, Selbstbewusstsein, Intelligenz, Humor - fehlt eigentlich nur noch das männliche Gegenstück zum ganz großen Glück. Daher nutzt die Bachelorette jetzt die einmalige Chance: Bei den unterschiedlichsten Dates lernt sie die Männer kennen, traumhafte Ausflugsziele versprechen emotionale Stunden zu zweit. Doch in der ,Nacht der Rosen‘ muss sich die Bachelorette jede Woche neu entscheiden. Mit welchen Männern möchte sie noch mehr Zeit verbringen - und mit wem kann sie sich sogar eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Es wird gelacht, geflirtet, geküsst - und gnadenlos ausgesiebt: Nur, wer am Ende einer Sendung eine Rose erhält, darf bleiben und weiter um das Herz der Bachelorette kämpfen.“

Letztendlich bekommen vier der 20 Männer die Gelegenheit, die Bachelorette ihren Familien vorzustellen und ihre Heimat zu zeigen. Sobald ein weiterer Mann aussortiert ist, geht es in die so genannten Dreamdates: Drei mal darf die Junggesellin zu einem romantischen Date an die schönsten Orte der Welt entführt werden - mit drei verschiedenen Männern. Sobald die letzten beiden Finalisten feststehen, wird es richtig spannend. Die Bachelorette stellt ihre Favoriten ihren Eltern vor und lässt sich bei der endgültigen Wahl des Mr. Right noch einmal ausgiebig beraten. Erst dann entscheidet sie sich, wer die letzte Rose bekommt.

Übrigens: Wer die Bachelorette 2017 einmal im Dirndl sehen will: tz.de hat Jessica Paszka zu einem Oktoberfest-Rundgang begleitet.

