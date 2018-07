Die Bachelorette 2018: Fußballverein flippt aus, als Daniel die Rose bekommt

Vor der zweiten Folge von „Die Bachelorette“ 2018 ist ein Video aufgetaucht: Der Fußballverein von Kandidat Daniel flippt aus, als er eine Rose bekommt.

Am heutigen Mittwoch kämpfen noch 17 Männer um das Herz von Bachelorette Nadine Klein. Unter anderem lädt die Jungesellin acht Männer zu einem romantischen Einzeldate auf eine Segelyacht ein. Dort gibt es typisch griechisches Essen, Ouzo und Sirtaki. Die aktuelle Staffel der RTL-Kuppelshow wurde ja in Griechenland gedreht. Acht weitere Kandidaten treten beim Bogen schießen, Tauziehen und Ringen gegeneinander an. Sie haben nur ein Ziel: Den Abend mit der Bachelorette zu verbringen.

Auch Daniel Lott (27) ist noch im Rennen. Optisch ist der amtierende „Mr. Schwaben“, der aus Bad Saulgau kommt, natürlich ein absoluter Hingucker. Zudem bringt der 1,91 Meter große Kandidat einen durch Fußball, Snowboarden und Tauchen gestählten Body mit. Zudem hat Daniel einen ganzen Fußballverein hinter sich stehen. Wenn also eine neue Folge von „Die Bachelorette“ läuft, feuern seine Kumpels vom Kreisligisten SV Bolstern Daniel so frenetisch an, als ob es um den Champions-League-Pokal geht.

„Die Bachelorette“ 2018: In diesem Video flippen Daniels Kicker-Kumpels aus

Auf Facebook ist ein Video aufgetaucht, das die Kreisliga-Kicker zeigt, wie sie im Sportheim die erste Folge von „Die Bachelorette“ 2018 auf Großbildleinwand kucken. Ein Bierchen in der Hand und die Atmosphäre gespannt wie bei einem wichtigen Fußball-Match. „Komm schon, Junge!“, feuert einer seiner Mannschaftskameraden Daniel an, als die Bachelorette vor der Wahl steht, welchem Kandidaten sie eine Rose geben soll.

RTL macht die Bekanntgabe natürlich spannend. „Du hast mir in die Augen gekuckt“, säuselt Nadine Klein, als sie bekannt gibt, wer die Rose in ihrer Hand bekommen soll. „Jetzt kommt er!“, ruft einer von Daniels Kameraden. Nadine Klein sagt: „Und vielleicht habe ich mit Dir ja mehr Glück als mit Deinem Namensvetter.“ Da steht es eigentlich schon fest, wer die Rose kriegt. Denn: Die aktuelle Bachelorette war Kandidatin beim Bachelor 2018 - und der hieß bekanntlich Daniel Völz. Und natürlich bekommt die Rose: „Daniel!“

In diesem Moment gibt es beim SV Bolstern kein Halten mehr. „JAAAAA!“, schreien die Kicker. Sie springen in die Luft, tanzen im Sportheim, pfeifen und klatschen! Ganz große Gefühle! Echte Männerfreundschaft! Über 200.000 Mal wurde das Video schon bei Facebook aufgerufen. Daniels Kumpels haben dazu geschrieben: „Lieber Daniel, wir wünschen dir weiterhin ganz viel Glück, vielleicht schaffst du es ja bis ins Finale.“

Vermutlich werden seine Kicker-Kumpels auch am heutigen Mittwochabend wieder mitfiebern, wenn Daniel heute Abend bei RTL um das Herz von Bachelorette Nadine Klein kämpft. So viel verrät RTL bereits vorab: Daniel wird zu jenen acht Herren gehören, die in zwei Teams im Tauziehen gegeneinander antreten. Eigentlich die ideale Prüfung für den durchtrainierten „Mr. Schwaben.“

