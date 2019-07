Ist er der Staffel-Schnösel? „Die Bachelorette“-Kandidat Fabio aus München 

Fabio (29) macht keine halben Sachen: Der Münchner ist erfolgreich im Job und fährt Porsche - jetzt fehlt nur noch die „Bachelorette“ zu seinem Glück.

Nach hinten gegelte Haare, Stehkragen, Porsche und lautes Lachen - das ist „Bachelorette“-Kandidat Fabio Halbreiter (29) aus München. Gleich zu Beginn der neuen „Bachelorette“-Staffel erklärt er: „Mein USP, der Punkt, der mich wirklich einzigartig macht, bin ich selber.“

Warum Fabio Single ist, weiß er aber nicht. Deshalb nimmt er an der sechsten „Bachelorette“-Staffel teil und will das Herz von Gerda Lewis (26) für sich gewinnen. Unter der griechischen Sonne kämpft er mit weiteren 19 Kandidaten auf RTL um die schöne Influencerin.

+++Achtung, Spoiler: Wer unvoreingenommen in die erste Folge gehen will, sollte nicht weiterlesen.+++

„Die Bachelorette“-Kandidat Fabio: Headhunter aus München

Die erste „Bachelorette“-Folge können Plus-Abonnenten bereits montags, also zwei Tage vor der TV-Ausstrahlung, auf TV NOW sehen. Dort wird schnell klar: Kandidat Fabio weiß, was er will. Er ist erfolgreicher Headhunter im Finanzbereich und wohnt in München. Doch sein Erfolg hat auch Schattenseiten: „Je erfolgreicher du bist, desto mehr wollen die Leute dich scheitern sehen. Ich sehe aber jede Niederlage als Challenge, um besser zu werden. Das hat mich mein Leben lang immer stärker gemacht“, so der Münchner gegenüber RTL.

Fabio mag Markenklamotten und Luxus-Sportwagen. Dementsprechend fährt er einen Porsche. Dieser mache ihm viel Spaß, sei aber keine Aufreißerkarre: „Hier in München ist man damit auch nicht einzigartig“, erklärt er. Eine der höchsten Formen von Luxus sei für ihn aber Zeit. „Gemeinsame Momente, Freizeit zu zweit erleben, ist immer schöner“, erklärt er.

Einen besonders bodenständigen Eindruck macht Fabio auf den ersten Blick nicht. Für viele erfüllt Fabio damit alle Kriterien des klassischen Klischee-Schnösel-Münchners. Ursprünglich kommt Fabio aber aus Sankt Augustin, also ganz aus der Nähe von Gerdas Heimatstadt Köln. Und als er vor acht Jahren nach München kam, hatte er gerade mal genug Geld, um sich seine Miete zu leiten.

„Die Bachelorette“: Fabio zeigt gerne, was er hat

Auf Instagram zeigt der Business-Mann heute umso lieber seinen luxuriösen Lifestyle: Für seine fast 31.000 Follower (Stand 16. Juli 2019) posiert er mit Louis-Vouitton-Taschen und schnellen Autos in schnittigen Designerklamotten. Da sieht man gleich, dass er früher Modebusiness studiert hat:

Aber Fabio ist nicht der einzige der insgesamt 20 „Bachelorette“-Kandidaten, der auf den ersten Blick auf viele Zuschauer nicht gerade sympathisch wirken dürfte. Auch zwei weitere Kandidaten konkurrieren um den Titel „Kotzbrocken“ der sechsten „Bachelorette“-Staffel. Um einiges solider und bodenständiger präsentierte sich da in der ersten Bachelorette-Folge „Mr. Bayern“ Marco, der wie Fabio in München wohnt.

sp