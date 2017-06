„Bachelorette“-Kanditdat schockt mit frauenfeindlichem Spruch

Seit Mittwoch ist auf RTL die Jagd wieder eröffnet: 20 Männer wollen das Herz von „Bachelorette“ Jessica Paszka erobern. Ein Kandidat allerdings hat sich zumindest bei den Zuschauern bereits ins Aus geschossen.

Dass bei der RTL-Show „Bachelorette“ unter 20 Männern mindestens ein Macho dabei ist, war wohl zu erwarten. Doch einer der Kandidaten schoss mit seinem frauenfeindlichen Kommentar gleich in der ersten Folge den Vogel ab. Das Schlimmste an der ganzen Sache: „Bachelorette“ Jessicca Paszka hat von dem Vorfall höchstwahrscheinlich keine Ahnung.

Von Anfang: Marco ist 28 Jahre alt, kommt aus Koblenz und ist offensichtlich Single. Warum das so ist, ist ihm ein Rätsel. Es könnte wohl daran liegen, dass er sich gerne mal im Ton vergreift, denn als er in seinem Vorstellungs-Clip danach gefragt wurde, auf was für einen Typ Frau er steht, antwortete er: „Optisch wie ein Model, Charakter von 'ner Dicken.“

Beim Kennenlernen mit Jessica und in der ersten Nacht der Rosen schaffte er es dann aber, seine frauenfeindlichen Kommentare zu unterdrücken und staubte eine Rose ab. Gut für ihn, dass Jessica diesen Satz nicht gehört hat, denn dann säßen Marco und sein Ego wahrscheinlich schon wieder im Flieger nach Hause.

mpa