Ex-Bachelorette Nadine wieder vergeben - Der Neue ist kein Rosenkavalier

Nach einem knappen halben Jahr war es vorbei mit der TV-Liebe zwischen „Ex-Bachelorette“ Nadine Klein und ihrem Rosenkavalier. Jetzt gibt es neue Hoffnung.

Update vom 20. Mai: Mit ihrem Rosenkavalier Alexander Hindersmann hat Ex-Bachelorette Nadine Klein kein Glück gehabt. Ein knappes halbes Jahr nach der tränenreichen Übergabe der letzten Rose war die Schnittblume komplett verwelkt. Jetzt hat Klein offenbar eine neue Liebe gefunden. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto, das sie im Arm eines blonden Mannes zeigt. Tim Nicolas soll der neue Mann an ihrer Seite heißen.

Fans freuen sich mit Nadine Klein. „Was für ein schönes Foto von euch beiden, man sieht richtig wie glücklich ihr seid. Ganz viel Glück euch beiden", „Wow!!! Freue mich für Euch", oder „Oh wie zauberhaft. Das hast du so verdient, alles Glück dieser Welt für euch beide“, lauten die Kommentare.

Bachelorette Nadine ist wieder solo - liegt etwa ein Fluch auf der Rosen-Liebe?

Meldung vom 20. Dezember: Alles sah so rosig aus zwischen dem aktuellen „Bachelorette“-Paar Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann (29), doch nun haben die beiden via Social Media ihre Trennung bekannt gegeben. Offenbar ging das Liebes-Ende von Nadine aus. Das offizielle Aus verkündete allerdings Alex auf seinem Account.

„Wir haben in den letzten Tagen und Wochen im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken. Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", schreibt Alex bei Instagram.

Die Gerüchte-Küche brodelt: Geht Nadine Klein nach der Trennung von Ex-Freund Alexander Hindersmann ins Dschungelcamp?

„Die Bachelorette“ auf RTL: Nadine postet Statement

Und auch Nadine postete nahezu den identischen Text in ihrer Story. Mit der Ausnahme, dass sie von einer einvernehmlichen Trennung sprach: "Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken und das ist leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung."

Bleibt die Frage: Will Alex Nadine etwa jetzt schon zurück? Denn unter seinem Statement nutzt Alex die Hashtags: "#brokenheart #heart #love #missyou #fight #for #a #second #chance #nevergiveup #motivation #mood #goals #loveyou". Klingt ja fast so, als würde er auf eine zweite Chance hoffen?

Wir erinnern uns: Anfang September hatten sich Alex und Nadine in der RTL-TV-Show „Die Bachelorette“ kennen und lieben gelernt. Alex bekam Nadines letzte Rose und konnte 19 andere ausstechen.

„Bachelor“ und „Bachelorette“: Keine Rosen-Liebe hielt

Blickt man zurück, muss man inzwischen feststellen, dass keine der so aufwändig inszenierten Bachelor-Lieben bislang gehalten hat. Liegt etwa ein Fluch auf der Rosen-Liebe?

