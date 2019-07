Macho-Level 1000 bei „Die Bachelorette“: Muskelprotz Yannic übertrifft alles

Wer dachte, er hat in Sachen Trash-TV schon alles gesehen, wird von „Bachelorette“-Kandidat Yannic eines Besseren belehrt. Der Bodybuilder lässt in der ersten Folge so viele Macho-Sprüche ab, dass man sich die Ohren ausspülen möchte.

In der sechsten „Bachelorette“-Staffel posen 20 muskulöse Männer um die Wette, um Influencerin Gerda Lewis (26) von sich zu überzeugen. Doch Bodybuilder Yannic Dammaschk übertrifft in Sachen Machohaftigkeit alles.

In der ersten „Bachelorette“-Folge, die Plus-Abonnenten schon zwei Tage vor der TV-Ausstrahlung auf TV NOW sehen können, ließ Yannic gleich zu Beginn derart eklige Macho-Sprüche ab, dass sich die Zuschauer vor dem Fernseher wohl am „Batida de Coco“ verschlucken dürften.

Achtung Spoiler! Wer völlig unvoreingenommen in die erste „Bachelorette“-Folge gehen will, sollte jetzt nicht weiter lesen!

Mit diesen Macho-Sprüchen will Yannic bei der „Bachelorette“ punkten

Der 22-Jährige Yannic studiert Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen. Schon auf den ersten Blick ist er eine Erscheinung: Seit er 18 ist, trainiert er seinen Körper intensiv und nimmt an Bodybuilding-Wettkämpfen teil. Als seine weiteren Hobbys nennt er „Sushi, Shisha, Sauna und Sex“.

Schon bevor Yannic Gerda Lewis kennenlernt, kann er es kaum abwarten, sie zu sehen. Allerdings hat er den Sinn der RTL-Kuppelshow wohl nicht ganz verstanden. „Nach vier Tagen ohne Sex freue ich mich schon sehr auf die Bachelorette“, erklärt er. Generell spielt Sex offenbar eine sehr große Rolle in Yannics Leben. Zwar war er mit 20 - also vor zwei Jahren - noch Jungfrau, aber seither habe er „mehr Erfahrung mit Frauen gehabt als andere in meinem Alter.“

An Selbstbewusstsein fehlt es dem Muskelprotz definitiv nicht. Er erklärt: „Ich bin ein geiler Typ, weil ... Guck mich doch mal an.“ Das ganze drückt er auch noch konkreter aus: „Männer sind nicht heiß oder schön, Männer sind cool oder badass. Und ich würde schon sagen, dass ich badass bin.“

Muskelprotz Yannic erklärt sein Flirtverhalten: „... dann geht man relativ schnell ins Bett“

Der 22-Jährige beschreibt in der ersten Folge in einem Einspieler, wie er Frauen kennenlernt. Und das fällt ihm offenbar sehr leicht: Mit seinem Aussehen habe er automatisch viel Aufmerksamkeit von Frauen. „Und wenn dich eine dann gut findet, dann geht man relativ schnell ins Bett.“

Dabei legt er eine Einstellung an den Tag, die doch stark an das Mittelalter erinnert: „Ich guck immer erst, was mir gefällt, oder dass ich befriedigt werde. Ich bin der Meinung, dass wenn jeder auf sich guckt, dass er befriedigt wird, dann ist ja jeder befriedigt.“ Es gäbe auch Mädchen, die er vom Aussehen her „voll hübsch“ findet. „Aber mein Schwanz findet die nicht gut.“ Das gehe aber auch anders herum, dass Frauen vom Aussehen her „geht so“ sind, aber „im Bett machen die mich halt übel an.“

Schließlich fasst er sein Beuteschema noch zusammen: „Ich bumse alles, aber ich liebe die Frauen tatsächlich auch.“ Arsch sei ihm bei Frauen aber wichtiger als Brüste. Wäre das also auch geklärt. Bei einer Sache muss der schlagfertige Hüne aber passen: Als die anderen „Bachelorette“-Kandidaten erklären, was für sie Liebe bedeutet, sagt er: „Pff, ich habe mir über sowas noch nie Gedanken gemacht“.

„Die Bachelorette“-Kandidat Yannic: 127 Kilogramm „unzensierte Ehrlichkeit“

Der 22-Jährige wird aufgrund seiner Muskelberge und seiner stolzen Maße von 1,97 m und 127 kg von den anderen Kandidaten liebevoll „Herkules“ genannt. Dementsprechend schwer fällt es dem Student für Luft- und Raumfahrttechnik auch, beim großen Kennenlernen mit Gerda aus der Limousine auszusteigen. Bei ihr angekommen, umarmt er sie dann auch derart grob, dass sie nach Luft schnappen muss.

Als Begrüßungsgeschenk bringt Yannic der Bachelorette seine „unzensierte Ehrlichkeit“ mit. Diese stellt er auch gleich unter Beweis und erklärt: „Du gefällst mir insgesamt ganz gut. Kann man machen.“ Auch später bleibt er seiner direkten Art treu. Als er in der ersten Nacht der Rosen mit Gerda darüber redet, dass sie Fitness macht, sagt er trocken: „Ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Aber das Kleid verdeckt halt viel.“

Trotz alledem dürfte Yannic zumindest aufgrund seines Aussehens bei Gerda Chancen haben. Der Exfreund der „Bachelorette“ ist schließlich Bodybuilder und „Mr. Olympia“ Tobi Ti. Um einiges dezenter und solider als Yannic kommt übrigens der Münchner „Bachelorette“-Kandidat und „Mister Bayern“ Marco rüber. Kandidat Fabio, der ebenfalls aus München kommt, zeigt hingegen gerne, was er hat.

sp