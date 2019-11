Bambi 2019: Thomas Gottschalk rührt zu Tränen - Schauspielerin irritiert - „Angela Merkels Schwester?“ 

Bei der 71. Bambi-Verleihung waren unter anderem Stars wie Lena Meyer-Landrut zu Gast. Die Highlights des wichtigsten deutschen Medienpreises im Ticker.

Am Donnerstag, 21. November , wurde wieder Deutschlands wichtigster Medienpreis, der Bambi , verliehen.

, wurde wieder Deutschlands wichtigster Medienpreis, der , verliehen. Unter anderem waren Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor zu Gast bei der 71. Bambi-Verleihung .

. Einige Preisträger standen bereits im Vorfeld fest.

Update, 23.35 Uhr: Eine tolle Gala geht zu Ende - für die Promis startet nun die Aftershow-Party unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Viel Spaß!

Update, 23.28 Uhr: Ebenfalls bereits bekannt war die Nominierung in der Kategorie „Legenden“. Sänger Simply Red kann sich von nun an ein goldenes Reh in die Wohnung stellen. Na kein Wunder, die Musik kennt ja auch jeder.

Update, 23.20 Uhr: Okay, nicht ganz der Abschluss. Denn nun kann sich noch Schauspielerin Naomi Watts über ein goldenes Rehkitz freuen. Für die Verleihung reiste die Hollywood-Schauspielerin extra nach Deutschland. Nachdem die hübsche Blondine bereits für einen Oscar nominiert war, dürfte der Bambi jedoch keine allzu große Aufregung in ihr auslösen. Eine schöne Trophäe ist es jedoch allemal. Glückwunsch, liebe Naomi!

Update 23.13 Uhr: Nun, zum Abschluss der Bambi-Verleihung der Bambi für den Publikums-Liebling des Jahres. Nachdem die Zuschauer den ganzen Abend für ihren Liebling anrufen konnte, darf sich Sänger Max Giesinger über den Bambi freuen. Er setzt sich damit gegen Nico Santos und vor allem Sängerin Lena Meyer-Landrut durch. Glückwunsch!

Update 23.05 Uhr: Für ihre herausragenden Leistungen werden in der Kategorie Sport zwei deutsche Ausnahmesportler gewürdigt. Zehnkämpfer Niklas Kaul (21) und Schwimmstar Florian Wellbrock (22) erhalten den Bambi. Doch die anschließende Ehrung aller in diesem Jahr verstorbenen Prominenten sorgt dann erneut für absolutes Gänsehaut-Feeling.

Update 22.47 Uhr: Ihr Bambi ist keine Überraschung, bereits im Vorfeld wurde Sarah Connor als Siegerin in der Kategorie „Musik National“ bestätigt. In ihrem engen schwarzen Kleid macht die Sängerin ihrer eigenen Preisverleihung jedoch ordentlich Konkurrenz. „Man könnte fast meinen, dass ich ein Popstar bin. Dabei bin ich einfach nur eine Mama von vier Kindern, die zur Arbeit geht“, erklärt Sarah Connor dann. Herrlich Sympathisch!

+ Lena bei der Bambi-Verleihung 2019. © dpa / Sebastian Gollnow

Update 22.38 Uhr: Nach der kurzen Irritation, Anna Loos sei Dank, geht der Auftritt der belgischen Königin fast unter. Königin Mathilde von Belgien kann sich über den Charity-Bambi freuen und hält eine ergreifende Rede.

Update 22.24 Uhr: Nun wieder zurück zu den Schauspielern dieses Landes. In der Kategorie „Schauspieler National“ treten gleich drei Kandidaten gegeneinander an. Der wohl größte Favorit: Uwe Ochsenknecht. Doch der Schauspieler geht leider leer aus. Über den Bambi freut sich stattdessen Schauspieler Bjarne Mädel.

Währenddessen zeigen sich viele TV-Zuschauer von dem Auftritt von Anna Loos irritiert. Während die Schauspielerin eigentlich die Laudatio auf ihren Schauspiel-Kollegen hält, unterhalten sich viele Fans im Netz über ihr Aussehen. „Krass! Das Christkind moderiert den Schauspieler National an“ und „Angela Merkel hat eine Schwester?“ ist dort zu lesen.

30 Jahre habe ich nach ihr gesucht. Endlich habe ich Omas alte Gardinen gefunden! #Bambi pic.twitter.com/et6FtUXwD1 — Andreas Pliet (@Beutel_OSNA) 21. November 2019

Update, 22.17 Uhr: In der Kategorie „Mut“ wird Nadia Murad für ihren Einsatz gegen den IS ausgezeichnet. Insgesamt 18 Familienmitglieder hat die junge Frau verloren. Als Sex-Sklavin wird Nadia Murad verkauft. Nach drei Monaten gelingt ihr dann die Flucht. In Deutschland setzt sich Nadia Murad für ihre Landsleute ein. Sie wird zur Stimme der Jesiden. 2018 erhält sie dafür bereits den Friedensnobelpreis, nun folgt ein Bambi.

Update, 22.04 Uhr: In der Kategorie „Ehrenpreis der Jury“ können sich die Schauspielerinnen Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May freuen.

Update, 21.55 Uhr: Über den Bambi in der Kategorie „Stille Helden“, überreicht von Sänger Sascha, können sich zwei Kinderkrankenschwestern freuen. Gemeinsam setzen sich Andrea und Anette tagtäglich für kranke Kinder ein.

Update, 21.52 Uhr: Nazan Eckes, übrigens in einem absoluten Traum-Outfit, hält eine bewegende Rede auf Shooting-Star Shirin David. Die YouTube-Künstlerin und Influencerin kann sich auf Instagram nicht nur über knapp fünf Millionen Fans freuen, ihre Karriere als Rapperin startete mehr als erfolgreich. Nun kann sich die hübsche Blondine über einen Bambi freuen. Während sich die Influencerin in einer ausführlichen Rede bedankt, zeigt sich das Netz über die für offenbar viele Leute unbekannte Dame entsetzt.

Shirin David und Frank Elstner bekommen an einem Abend einen Bambi. An seiner Stelle würde ich den Preis sofort zurückgeben. Peinlich sowas !! #Bambi — Michelle (@_michelle1895_) 21. November 2019

Bambi 2019 im Live-Ticker: Fan zeigt sich von Bambi-Gewinner begeistert

Update 21.44 Uhr: "Europa ist die Einheit in Vielfalt" - mit diesen Worten ehrt Ursula von der Leyen dutzende junge Leute in der Kategorie „Millenium“. Fans der TV-Sendung zeigen sich von der langen Lauditio alles andere als begeistert. Doch vor allem der Sprecher aus Schottland scheint es einem weiblichen Fan angetan zu haben.

„Wer ist der Kerl aus Schottland und kann man ihn kennenlernen“, ist auf Twitter zu lesen. Na das nennen wir mal eine willkommene Abwechslung an diesem Abend.

#bambi wer ist der kerl aus schottland und kann man ihn kennenlernen?? — Johanna (@SpookyMusk) 21. November 2019

Update 21.30 Uhr: In der Kategorie „Film National“ können sich keine unbekannten Gesichter über einen Bambi freuen. Für den Film „Das perfekte Geheimnis“ bekommen Jella Haase, Florian David Fitz und Elyas M´Barek ein goldenes Rehkitz!

Bambi 2019 im Live-Ticker: Comedian sorgt für „Peinlich“-Moment

Update, 21.22 Uhr: Der Bambi in der Kategorie „Unsere Zukunft“ geht an ein Projekt einiger Schüler. Gemeinsam beschäftigten sich die Schüler mit diversen Projekten, beispielsweise „Mitfahrbänken“ in ihrer Heimatstadt.

In 72 Stunden kann die Welt ein Stückchen besser werden: Das haben Kinder u. Jugendliche in Deutschland im Rahmen der 72-Stunden-Aktion gezeigt. Das Sozialprojekt des BDKJ wird mit dem BAMBI in der Kategorie Unsere Zukunft ausgezeichnet #bambi #bambi2019

© BDKJ Bundesstelle pic.twitter.com/Y52u015xT7 — Bambi (@bambi) 21. November 2019

Update, 21.07 Uhr: Nach der ganzen Aufregung ein fast schon ruhiger Moment: Der Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“ geht an Dr. Willie Smits. Der Forscher widmet sein Leben den Menschenaffen - für sein Engagement wird er nun mit einem Bambi ausgezeichnet.

Update, 20.49 Uhr: Damit hätte wohl niemand gerechnet! Comedian Chris Tall bekommt den Bambi in der Kategorie „Comedy“. In seiner Rede polarisiert der Comedian dann jedoch. Während der 28-Jährige selbstverständlich seiner Familie dankt und über sein Projekt einer Schule in Afrika erzählt, schreit Chris Tall immer wieder das Wort „Penis“ in den Saal. Wie der Comedian anschließend selbst erklärt, sei ihm das im Vorfeld ausdrücklich verboten worden.

Während das Publikum im Saal bei jeglicher Ausführung des Wortes in Lachen ausbricht, zeigen sich TV-Zuschauer über Twitter alles andere als begeistert. „Peinlich“, Fremdscham Pur“ und „Was ein Horst“ ist dort zu lesen.

Bambi 2019 im Live-Ticker: Thomas Gottschalk rührt zu Tränen

Update, 20.44 Uhr: Lena Meyer-Landrut trug ein spektakuläres Kleid auf dem roten Teppich der Bambi-Gala 2019. Doch im Scheinwerferlicht wurde es total durchsichtig - und die Sängerin trug keinen BH darunter! Ob Lena das wusste?

Update, 20.38 Uhr: In der Kategorie „Schauspielerin National“ kann sich Luise Heyer über einen Bambi freuen.

Update, 20.29 Uhr: Die erste Überraschung des Abends! Frank Elstner wird mit dem Bambi für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Sichtlich überrascht und fast schockiert zeigt sich der Moderator von der Laudatio ergriffen. Erst vor wenigen Monaten machte Frank Elstner seine Krankheit öffenltich. Die Standing Ovations sorgen auch im Publikum und bei der Ehefrau des Entertainers für Tränen.

Überreicht bekommt Frank Elstner den Bambi von Thomas Gottschalk. „"Viele Menschen verdanken dir tolle Fernseh-Unterhaltung, ich verdanke dir meine TV-Karriere", erklärt der Entertainer und sorgt damit für absolutes Gänsehaut-Feeling.

Bambi 2019: Sarah Connor sorgt mit Auftritt für Gänsehaut-Feeling

Update, 20.19 Uhr: Und direkt zur Eröffnung der Übertragung performt Sarah Connor ihren Song „Vincent“ mit einem Gospelchor im Hintergrund. Mit dem Song sorgte sie erst vor wenigen monaten für Kritik, denn eine Zeile des Songs polarisierte. Doch am heutigen Abend performte Sarah Connor die von vielen als kritisch angesehene Liedzeile, wie tz.de* berichtet.

Mit einer Regenbogen-Fahne um den Hals steigt Sarah Connor dann auf einen Stuhl, bekommt vom Publikum Standing Ovations. Ein toller Auftritt!

Von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern nicht gespielt, jetzt als Eröffnung beim #Bambi auf @DasErste... Na geht doch #Vincent #sarahconnor — Kevin Oesterle (@oestersen) 21. November 2019

Update, 20.15 Uhr: Und es geht los! Deutschlands bedeutendster Medienpreis startet!

Update, 20.02 Uhr: Auf Shirin David sind bei der Bambi-Verleihung 2019 alle Augen gerichtet, denn sie erhält einen der begehrten Preise. Vorab gewährte sie einen Einblick auf ihr Outfit -in das sie regelrecht eingeschnürt werden muss.

Update, 19.48 Uhr: Auch Entertainer Thomas Gottschalk stattet der Gala einen Besuch ab. Gemeinsam mit seiner Freundin lässt sich der Moderator auf dem roten Teppich fotografieren. Währenddessen sorgt Model Alena Gerber für einen Huch-Moment. In einem grauen, langen Wow-Kleid schreitet die 30-Jährige über den Teppich. Doch ein Ausschnitt auf der Seite des Kleides lässt erahnen: trägt das Model hier etwa keine Unterwäsche? Inzwischen (Update vom 22.11.) gibt es die Antwort.

Update, 19.39 Uhr: Für einen lustigen Moment auf dem roten Teppich sorgt RTL-Moderatorin Jennifer Knäble. Während sich die Blondine in einer eleganten schwarzen Robe für die Kameras in Szene setzt, nutzt ihr Ehemann, DJ Felix Moese, den Moment um der hübschen „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin unters Kleid zu schauen.

Update, 19.23 Uhr: Und der Promi-Auflauf geht weiter! Nun ist auch Jogi Löw in Baden-Baden angekommen. Ganz ohne weibliche Begleitung gibt der 59-Jährige am roten Teppich Autogramme. Und dabei ist er nicht der einzige. Auch die Influencerinnen Dagi Bee und Pamela Reif schreiten in diesem Moment über den Teppich. Ganz ohne Politik kommt die Veranstaltung am Abend dann jedoch auch nicht aus. Auch Ursula von der Leyen besucht die Gala.

Update, 18.51 Uhr: Natürlich stehen auch am heutigen Abend die atemberaubenden Roben der weiblichen Gäste im Fokus vieler Fans. Topmodel Barbara Meier zeigt sich in einem weißen Kleid mit Glitzersteinen. Ein für das Model ungewohnter Look, zeigte sich Barbara Meier doch bislang eher elegant klassisch. Das Model strahlt an der Seite ihres Mannes Klemens Hallmann.

+ Barbara Meier, Model, und ihr Mann Klemens Hallmann. © dpa / Jens Kalaene

Bambi-Verleihung 2019: Die ersten Stars laufen über den roten Teppich

Update, 18.19 Uhr: Und es geht los! Zumindest der rote Teppich der Veranstaltung. Nun wird sich zeigen, welche Promis die Gala besuchen werden. Thomas Anders und seine Ehefrau Claudia Hess schreiten bereits gleich zu Beginn über den Teppich. Auch Susan Sideropoulos und Fußball-Star Paul Breitner sind vor Ort.

+ Paul Breitner, ehemaliger Fußballnationalspieler, und seine Frau Hildegard Breitner kommen zur 71. Bambi-Verleihung. © dpa / Jens Kalaene

Update vom 21. November 2019, 18.00 Uhr: In gut zwei Stunden beginnt der wichtigste Medienpreis Deutschlands. Gestern Abend wurde schon bei der Charity-Gala „Tribute to Bambi“ vorgefeiert. Gemeinsam halfen Promis, Spenden für notleidende Kinder zu sammeln. Zahlreiche Gäste spielten zusammen in der historischen Spielbank von Baden-Baden, der Erlös aus den Roulette-Spielen ging an Hilfsprojekte für Kinder.

Während sich andere Damen in eleganten Roben präsentierten, überraschte eine Prominente mit einem ungewöhnlichen Look: Tagesschau-Moderatorin Linda Zervakis (44) trug einen eleganten Nadelstreifenanzug mit roter Krawatte. Dazu kombinierte die Deutsch-Griechin schwarze Highheels und Glitzerohrringe. Ihre Outfit-Wahl begründete die ARD-Moderatorin wie folgt: „Der Anzug bleibt, wenn ich schon nicht den Tresen dabei hab, dann muss es wenigstens der Anzug sein. Aber das ist ja das Gute an der Sache, dass das Outfit heute Abend nebensächlich ist, weil es um die Kleinen unserer Gesellschaft geht“

+ Fernsehmoderatorin Linda Zervakis kam zur Wohltätigkeits-Gala „Tribute to Bambi“ im eleganten Anzug. © dpa / Jens Kalaene

Bambi 2019: Sophia Thomalla stänkert gegen Preisverleihung

Update vom 21. November 2019, 17.29 Uhr: Für viele Stars dürfte es eine der Top-Veranstaltungen des Jahres sein, die diesjährige Bambi-Verleihung in Baden-Baden. Doch vor allem ein deutsches Medien-Gesicht zeigt sich von der abendlichen Gala so gar nicht begeistert. Während die 30-Jährige bereits im letzten Jahr der Veranstaltung fernblieb, zeigt sich Sophia Thomalla auch in diesem Jahr von dem Star-Auflauf abgeschreckt.

In einem Instagram-Post stänkert die hübsche Influencerin dann sogar ordentlich gegen die Gala. Doch ihre Fans achten bei dem hübschen Schnappschuss auf ein ganz anderes Detail.

Update vom 21. November 2019, 16.38 Uhr: Bei der Bambi-Verleihung stehen für viele Fans nicht nur die Preise im Vordergrund. Für viele Fans ist vielmehr die entscheidende Frage: Welcher Star schreitet in welchem Kleid über den roten Teppich? Eine Sängerin lüftete bereits im Vorfeld das Geheimnis, Lena Meyer-Landrut verrät in ihrer Instagram-Story ihr Outfit des heutigen Abends. Und das kann sich wirklich sehen lassen.

Update vom 21. November 2019, 15.26 Uhr: Das Rennen um den Preis in der Kategorie Publikumsliebling wird erst heute Abend entschieden. Für drei verschiedene Musiker können die Zuschauer bei dieser Bambi-Kategorie bis 21.30 Uhr online abstimmen. Einige andere Preisträger stehen hingegen schon fest. Frauen, die in der Nacht auf Freitag mit einem goldenen Reh nach Hause gehen werden, sind unter anderem Königin Mathilde, Sarah Connor und Shirin David.

Den Ruhm der Preisverleihung werden sich diese Damen mit Hollywood-Star Naomi Watts (51) teilen. Die Schauspielerin, die mit dem Film „King Kong“ bekannt wurde, wird ihren Preis ebenfalls persönlich entgegennehmen. Ihre lange Schauspielkarriere soll so gewürdigt werden, verkünden die Bambi-Awards auf Instagram.

Neben Naomi Watts ist auf dem offiziellen Instagram-Account der Bambi-Preisverleihung auch Florian David Fitz zu sehen. Der Schauspieler wird am Tag nach seinem 45. Geburtstag über den roten Teppich bei glamourösen Veranstaltung laufen. Dabei könnte er diversen prominenten Blondinen begegnen: Moderatorin Sylvie Meis (41), YouTuberin Dagi Bee (25) und Model Pamela Reif (23) kommen zur Bambi-Verleihung.

Zudem wurde Fußballtrainer Joachim Löw (59) als Gast des Medienpreises angekündigt. Nicht nur zu Gast sind drei erfahrene Schauspielerinnen, die den Ehren-Bambi als starke Frauen des deutschen Films erhalten werden: Gaby Dohm, Uschi Glas und Michaela May spielten 1984 bereits gemeinsam in der Serie „Die Wiesingers“, wie der MDR berichtet.

Bambi-Verleihung 2019 im Live-Ticker: Diese Preisträger stehen bereits fest

Ursprungsmeldung: Baden-Baden - Bei der Bambi-Verleihung flanieren jedes Jahr prominente Gesichter aus dem Showbusiness, sowie Politik, Wirtschaft und Sport über den roten Teppich und hoffen auf ein Goldenes Rehkitz. Aber auch für das ein oder andere Skandälchen ist der Bambi bekannt. Unvergessen bleibt beispielsweise die Verleihung des Bambi-Integrationspreises an Rapper Bushido im November 2011, worauf eine Protestwelle von anderen Künstlern folgte.

In diesem Jahr wird erstmals im Festspielhaus in Baden-Baden der Medien- und Fernsehpreis der Hubert Burda Media verliehen. Schon im Vorjahr hatte das Medienunternehmen Burda angekündigt, die Verleihung des Bambi ab 2019 erneuern zu wollen. Die Gala soll offener werden. Die ARD überträgt die Preisverleihung live ab 20.15 Uhr. Alle weiteren Infos zur Bambi-Übertragung im TV und im Live-Stream finden Sie auf tz.de*.

Bambi 2019: Diese Preisträger stehen schon fest

Einige Bambi-Preisträger wurden schon vorab bekannt gegeben: Zum Beispiel bekommt Sängerin Sarah Connor (39) ihren ersten Bambi. Sie wird in der Kategorie Musik National ausgezeichnet. Laut Jury ist „Sarah Connor ein Kraftwerk mit Herz und Power ohne Ende“.

Social-Media-Star Shirin David (24) erhält einen Bambi in der Kategorie Shootingstar. Damit würdigt die Jury „den kometenhaften Aufstieg des Social-Media-Superstars und ihr besonderes Gespür für Inhalte, die junge Leute begeistern.“ Die Influencerin und Sängerin begeistert auf Instagram fünf Millionen Menschen mit ihren Beiträgen, auf YouTube hat sie knapp 2,7 Millionen Abonnenten. Der wurde unter anderem auf dem Instagram-Account von Bambi angekündigt:

Für ihre herausragenden Leistungen werden in der Kategorie Sport zwei deutsche Ausnahmesportler gewürdigt. Zehnkämpfer Niklas Kaul (21) und Schwimmstar Florian Wellbrock (22) erhalten den Preis am 21. November. Außerdem gaben die Veranstalter bekannt: In der Kategorie Charity wird Königin Mathilde der Belgier (46) ausgezeichnet.

Lena Meyer-Landrut und Co.: Wer darf beim Bambi 2019 noch auf ein goldenes Reh hoffen?

Die übrigen Preisträger werden am Abendlive bekanntgegeben. In der Kategorie Film National sind die Filme „25 km/h“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Das perfekte Geheimnis“ nominiert. Auf einen Bambi in der Kategorie Schauspielerin National hoffen Jella Haase, Luise Heyer und Alexandra Maria Lara. Bei den männlichen Schauspielern sind Alexander Fehling, Bjarne Mädel sowie Uwe Ochsenknecht nominiert.

In der Kategorie Publikumsliebling können Bambi-Fans noch zwischen drei Musikern abstimmen: Soll Lena Meyer-Landrut, Nico Santos oder Max Giesinger das goldene Reh gewinnen? Hier können Sie für Ihren Favoriten stimmen.

So war der Bambi 2018: Glamour pur! Diese Roben raubten uns den Atem

Joachim Löw wurde beim Bambi mehrfach zusammen mit seiner Nebensitzerin eingeblendet - das gab Rätsel auf.

