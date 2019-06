„Bauer sucht Frau“: Landwirt sucht nur Frauen mit dieser ganz speziellen Vorliebe

„Bauer sucht Frau“: Stefan will seine Leidenschaft teilen.

Moderatorin Inka Bause hat 13 Neue bei „Bauer sucht Frau“ und einer weiß bereits ganz genau, was er sich erträumt: Stefan sucht Helene-Fischer-Fan.

Ein gutes Omen für die neuen Kandidaten? In der Pfingstmontags-Folge von “Bauer sucht Frau” (RTL) wird direkt mal geheiratet: Viele Fans hatten sich auf die Bilder der Mittelalter-Hochzeit von Rinderwirt Norbert (54) und Petra (50) gefreut - zum Start der neuen Staffel gibt es sie gleich mal zu sehen. Vor rund vier Jahren hatte Moderatorin Inka Bause (50) die beiden verkuppelt.

„Bauer sucht Frau“: Die Liebe fällt dort hin, wo Helene Fischer gehört wird

Und nun? 13 neue, liebeshungrige Landwirte wollen in dieser „Bauer sucht Frau”-Staffel zum Zug kommen. Dank Inka Bause und ihrem Team können sie sich den Ladies vorstellen – dass sie das mit Elan tun und klare Vorstellungen haben, machten sie schon im Vorfeld klar.

Mit dabei ist Stefan aus Baden-Württemberg, der so richtig auf Schlager abfährt. Er ist Helene-Fischer-Fan mit Leib und Seele - und diese Leidenschaft möchte er mit seiner neuen Liebe teilen: „Deshalb suche ich eine Partnerin, die auch Schlager liebt.“ Der 45-Jährige will also eine Frau, die ihn atemlos macht und mit ihm auf der schwäbischen Alb lebt.

„Bauer sucht Frau“: Ex-Kandidatin rechnet mit RTL-Show ab

Bauer Martin aus dem Kreis Gütersloh stellt sich hingegen vor, dass seine Zukünftige „Bock auf Maschinen und Tiere hat.” Auch denkt der 28-Jährige bereits zum Staffelauftakt ans Familiegründen.

Auch Sven (54) aus Brandenburg hat genaue Vorstellungen: „Die Frau, die mir gefällt, muss so sein, wie Gott sie geschaffen hat: zwei Arme, zwei Beine, der Kopf oben in der Mitte der Schultern und mit den Beinen immer auf der Erde stehen.“

Vom Hardcore-Schlagerfan über einen Wellness-Liebhaber bis hin zum Autocross-Enthusiasten hat RTL für die 15. „Bauer sucht Frau”-Staffel alles versammelt. Unterdessen packt eine Ex-Kandidatin über ihre Teilnahme an der RTL-Show aus.

Zu der Hochzeit von „Bauer sucht Frau“-Paar Norbert und Petra im Mittelalter-Dorf Bokenrode waren übrigens 80 Gäste geladen. Der gar nicht so einfach zu erfüllende Dresscode: zeittypische Gewänder.

frs