„Bauer sucht Frau – International“: Kira verliebt sich voll in diesen Farmer - doch er hat traurige Überraschung

Drama und Romantik pur bei „Bauer sucht Frau - International“. Ein Landwirt bringt eine Kandidatin zum Weinen beim Finale in der RTL-Kuppelshow. Ein anderer schwebt auf Wolke 7.

Köln - Bei „Bauer sucht Frau – International“ (RTL) hatte Landwirt Rüdiger (37) drei Kandidatinnen auf seine Farm in Südafrika geladen. Die Hofdamen wollten den blonden Single bezirzen. Rüdiger wollte bei der RTL-Kuppelshow eine sportliche und hübsche Frau fürs Leben finden und gerne eine Familie haben.

Bauer sucht Frau – International (RTL): Liebesturbulenzen im Finale

Allerdings gab es für den Farmer kein Happy End. Mit Sarah (41) konnte Rüdiger keine „Connection“ aufbauen. Von der Krankenschwester verabschiedete sich der Bauer gleich zu Beginn der Hofwoche. Hofdame Martha (37) räumte freiwillig das Feld. Stewardess Kira (32) konnte nun ohne Konkurrentin versuchen, das Herz von Rüdiger zu erobern.

Anfangs sah es auch danach aus, als ob zwischen den beiden richtig knisterte. Im Staffel-Finale hatte Rüdiger zu einem Date am Wasserfall geladen. Es wohl die Gelegenheit, sich gegenseitig im Bade-Outfit abzuchecken.

„Ich finde, Rüdiger ist ein sehr attraktiver Mann“, sagt die Flugbegleiterin, nachdem sie Rüdiger in der Badehose gesehen hat. Auch Rüdiger schwärmt: „Ihr Gesicht ist wunderschön. Sie hat ein schönes Lächeln, schöne Haare, schöne Lippen. Sie hat eine wunderschöne Persönlichkeit.“

„Bauer sucht Frau – International“ (RTL): Bittere Überraschung im Finale

Für Kira aus Hessen war die Sache nach dem romantischen Plansch-Date klar. Scheinbar hatte sich die Stewardess ein wenig in Rüdiger verguckt. In der Abendsonne spricht der Farmer dann Klartext.

„Ich hab das Gefühl, dass ich mich nicht verliebt hab in den letzten Tagen. Ich sehe da keine Perspektive“, sagt Rüdiger. Kira reagiert verständnisvoll: „Nur, weil es bei mir gefunkt hat, heißt es nicht, dass es bei dir auch automatisch funken muss.“ Gefasst nimmt die 32-Jährige die Worte auf. Am Ende kullern bei Kira doch noch ein paar kleine Tränen, als Rüdigers Mutter sie in den Arm nimmt.

„Bauer sucht Frau - International“ (RTL): Dieser Bauer schwebt auf Wolke7

Farmer Rainer (60) hat sich dagegen schwer verliebt. Mit seiner Auserwählten Saskia (48) schwebt er auf Wolke 7. Rainer hatte Schmetterlinge im Bauch, als er seiner Auserwählten entscheidende Frage stellen wollte. Kein Wunder der Farmer machte sich dafür extra auf die Reise, um seine Liebste in ihrer Heimatstadt zu besuchen. Saskia rechnete überhaupt nicht damit und sagte: „Ja!“

