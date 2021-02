„Bauer sucht Frau“ (RTL): Streit zwischen Denise und Nils? Foto verwirrt die Fans

Nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ haben sich Denise und Nils verlobt. Kriselt die Beziehung schon? Ein Foto der Bio-Bäuerin überrascht.

Die 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* lief für Denise Munding chaotisch ab. Erst lud sie drei Männer auf ihren Hof in NRW ein, doch bereits nach der ersten Folge musste Kandidat Nils die Koffer packen. Seine beiden Konkurrenten Till und Sascha durften weiter um das Herz der attraktiven Pferdewirtin buhlen. In Folge 4 von „Bauer sucht Frau“ 2020* bekam schließlich auch Till den Laufpass von Denise und musste die Hofwoche in NRW verlassen. echo24.de* berichtete ausführlich darüber.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Streit zwischen Nils und Denise? Fans verwirrt

Nachdem sowohl Nils als auch Till abgereist waren, schien es so, als habe Sascha den Kampf um das Herz von Denise gewonnen. Aber im Laufe der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ entfremdete sich das Paar. Grund dafür war die Eifersucht von Sascha, die für Denise einfach zu viel war. „So etwas nimmt mir die Luft zum Atmen“, erzählte die Bio-Bäuerin im Gespräch mit RTL* dazu. Nach der Hofwoche in NRW hatte die Bio-Bäuerin Sascha noch eine zweite Chance gegeben – leider ohne Erfolg.

Im Staffel-Finale mit Inka Bause* gaben die beiden ehemaligen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“* ihre Trennung bekannt. Lange Single blieb Denise nach der Liebes-Pleite aber nicht. Bereits kurze Zeit später erfuhren die Fans, dass Denise am Ende doch mit Nils zusammengekommen ist. Kurz nach Weihnachten gaben Nils und Denise ihre Verlobung bekannt. Mittlerweile lebt das Paar auf Nils Hof. Ihren eigenen Hof im Landkreis Höxter (NRW) musste die ehemalige Kandidatin von RTL aufgeben.

Name Denise Munding (32) Wohnort Kreis Minden, NRW Bekannt aus 16. Staffel von Bauer sucht Frau Sender RTL Television Moderation Inka Bause

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Krasse Fotos von Denise an Valentinstag im Netz

Wie echo24.de* berichtet, plagt Denise schreckliches Heimweh wegen dieser Entscheidung. Via Instagram teilte die 32-Jährige ihren Fans mit, dass sie ihren Umzug sogar bereue. Weil ihr alten Hof in NRW aber verpachtet sei, könne sie nicht so einfach zurück. Einige ihrer Fans hatten Angst, dass die Beziehung von Nils und Denise daran zerbrechen könnte. Doch gemeinsame Fotos zeigten offenbar, dass sich die beiden ehemaligen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ nach wie vor blendend verstehen und lieben.

Ist das vielleicht eine Fehleinschätzung? Anlass für diese Vermutung sind Fotos, die Denise am Valentinstag* auf Instagram postete. Konkret geht es um freizügige Bilder, auf welchen Denise vor einem Mercedes posiert. Interessant ist auch die lange Bildunterschrift, die die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ beifügt. Der Name Nils fällt in ihrem Text nicht. Dennoch ist die Bildunterschrift sehr interessant und kann als eine klare Ansage von Denise an ihre Kritiker verstanden werden.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Das sagt Denise zu ihrer krassen Aktion im Netz

Sie schreibt: „Manchmal darf man einfach mal das tun, was man so aus tiefstem Herzen möchte, drauf geschissen was andere von einem denken oder von einem halten. Einfach das machen wo nach einem der Kopf steht und genau das, werde ich ein Leben lang tun. Denn es ist mein verdammtes Leben nicht EURES.“ Nicht selten fallen auf Instagram abfällige Äußerungen über das Liebesleben der Bio-Bäuerin. Auch die freizügigen Bilder von Denise* kommen nicht bei allen Menschen gut an.

Gut möglich also, dass sie mit ihrem Post an Valentinstag ein klares Zeichen setzen wollte. Auf Kommentare wie „was ist mit dir und Nils“ geht die ehemalige Kandidatin aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ übrigens nicht ein. Vielleicht will sie bezwecken, dass sich jeder seine eigenen Gedanken zu ihrem Post macht. Somit scheint die Frage, ob sich Denise und Nils getrennt haben könnten, vorerst geklärt zu sein. Ihre Fans wissen aber, dass Denise immer wieder für Überraschungen sorgt.

Ein Großteil ihrer Fans jedenfalls findet die selbstbewusste Aktion von Denise cool. Das zeigen die vielen Kommentare, die innerhalb kürzester Zeit gepostet wurden. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © TVNOW