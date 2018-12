„Bauer sucht Frau“ bei RTL: Landwirt plötzlich nicht mehr zu sehen - Was verheimlicht der Sender?

Bei „Bauer sucht Frau“ sind die Hofwochen vorbei, doch ein Kandidat war seit dem Scheunenfest nicht mehr zu sehen: Marco. Verheimlicht RTL da etwas?

RTL-Show „Bauer sucht Frau“: Wo ist Landwirt Marco?

Update vom 29. November: Die 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ neigt sich schön langsam dem Ende zu. Die Hofwochen sind nun vorbei, die meisten Bauern scheinen ihre große Liebe gefunden zu haben. Doch von den zwölf Kandidaten wurde einer kein einziges Mal in den letzten Folgen gezeigt: Bauer Marco.

Beim Scheunenfest sah man den Landwirt noch mit Lena herumturteln. Nachdem Marco seine Angebetete zur Hofwoche eingeladen hatte, küssten sich die beiden sogar. Doch bisher strahlte „Bauer sucht Frau“ noch keine einzige Episode aus, in der man das Paar sieht oder in der sich auch nur eine Andeutung von Bauer Marco befindet. Verheimlicht RTL* da vielleicht etwas?

Die Fans sind auf jeden Fall sichtlich verwundert. „Was ist eigentlich mit Bauer Marco? Den haben sie nur beim Scheunenfest gezeigt“, „Warum wurden Marco und Laura nicht gezeigt?“ oder „Kann mich jemand aufklären, warum Bauer Marco nicht gezeigt worden ist auf seiner Hofwoche mit Laura?“, rätseln sie auf Facebook. Eine Userin ist richtig verwirrt, denn in einer Vorschau der Show sehe man, wie Marco Teilnehmerin Lena begrüßt. Doch die ist eigentlich in Dirk verliebt. Die Fans sind schlichtweg ratlos.

Doch auf einen Kommentar eines Nutzers, wo Marco und Laura eigentlich wären, antwortete die Facebook-Seite von „Bauer sucht Frau“: „Von denen hörst du nächste Woche“. Warum RTL Marcos Geschichte noch verheimlicht, ist nicht bekannt. Die Auflösung sehen wir wohl erst am 03. Dezember um 20.15 Uhr bei RTL.

„Bauer sucht Frau“: RTL-Kandidat sorgt für Novum und diese Dame macht mit - unser Usprungsartikel vom 26. November

München - Kandidat Andreas und die Liebe... Es gab wohl schon einfachere Kandidaten als den 68-Jährigen in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Das große Dilemma: Der Landwirt weiß offenbar selbst nicht so genau, welche Frau er sich tatsächlich wünscht. Denn Andreas bestellt sich schon die dritte Anwärterin auf seinen Hof. Zuvor hatte er bereits Friseurmeisterin Angelika und kurz darauf Altenpflegerin Irmgard ausführlich unter die Lupe genommen.

Allerdings konnten beide in ihm nicht das große Feuer entfachen. Offenbar, weil die Gedanken des 68-Jährigen sich nicht von einer weiteren Kandidatin lösen konnten. Eine Dame, auf die der Schweizer zunächst freiwillig verzichtet hatte. Doch wer ist diese Frau, die so sehr durch den Kopf des Bauern spukt? Es geht um Ingeborg, kurz Inge genannt. Sie zählt ausgerechnet zu den Frauen, die Andreas nach dem Scheunenfest postwendend wieder in die Heimat verbannte.

„Bauer sucht Frau“: Landwirt Andreas holt eine längst abgewiesene Kandidatin zurück

Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für den Start in eine gemeinsame Zukunft. Doch der 68-Jährige soll sich längst umentschieden haben. „Der Andreas hat sich im Nachhinein doch bei mir gemeldet. Er hat mir einen sehr langen Brief geschrieben, in dem er mich nach Kanada einladen möchte“, erzählt Inge der Bild.

Trotz der anfänglichen Abfuhr setzte sich Inge in den Flieger. Bauer Andreas war darüber natürlich total glücklich: „Bei Irmgard hat es einfach nicht gefunkt, weil ich Inge im Kopf hatte. Ich hatte ihr beim Scheunenfest abgesagt, aber aus dem Kopf hat sie mich nie gelassen. Und jetzt ist sie hier!“

Plötzlich „Schmetterlinge im Bauch“: Überraschende Wendung bei „Bauer sucht Frau“

Dass der erste Eindruck manchmal tückisch und die zweite Wahl vielleicht doch die bessere sein kann, belegen die beiden nun eindrucksvoll. Bei einem gemütlichen Abendessen tauschen die Verliebten innige Küsse aus. Endlich kribbelt es beim Schweizer: „Es ist überwältigend. Ich habe wirklich Schmetterlinge im Bauch. Ich könnte gar nicht mehr sein ohne sie!“

Auch Inge ist ganz verzückt: „Ich bin erst ganz kurz hier, aber ich habe das Gefühl, der Andreas, das Leben und die Tiere hier gehören zu mir. Ich kann mir keinen anderen Ort vorstellen, an dem ich mich wohler fühlen könnte als bei Andreas!“ Wie lange die beiden auf Wolke 7 schweben werden, das muss die Zukunft zeigen.

