„Bauer sucht Frau“ (RTL): Nach Umzug zu Patrick - Antonia lässt Liebes-Bombe platzen

Antonia und Patrick sind das Traumpaar aus der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Mittlerweile lebt Antonia in Baden-Württemberg. Doch für wie lange?

In der Hofwoche von Patrick Romer aus Baden-Württemberg ist es in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ heiß hergegangen. Mithilfe von Aushilfsamor Inka Bause* und RTL* lernte der Land-Bachelor drei Frauen kennen. Sofia, Julia und Antonia durften zur Hofwoche nach Konstanz anreisen. Doch schon in Folge 3 beendete Antonia die Hofwoche vorzeitig. Der Druck durch Sofia und Julia sei zu groß gewesen, erzählte Antonia im exklusiven Interview mit echo24.de* nach ihrer Abreise.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Antonia lässt die Liebes-Bombe platzen

In Folge 5 von „Bauer sucht Frau“ 2020 verließ schließlich auch Sofia Patricks Hof. Die restliche Hofwoche verbrachte der Jungbauer mit der 25-jährigen Julia. Am Ende der 16. Staffel hatte es den Anschein, als hätten sich die beiden ehemaligen Kandidaten von RTL ineinander verliebt. Im Staffel-Finale mit Inka Bause* schockierte Patrick die Zuschauer. Denn neben Julia bringt der 25- jährige Jungbauer aus Baden-Württemberg auch seine ehemalige Hofdame Antonia mit.

Im Acht-Augen-Gespräch mit Moderatorin Inka Bause verkündete Patrick, dass er und Julia nach der chaotischen Hofwoche in Baden-Württemberg nicht zusammengekommen sind. Stattdessen seien er und Antonia in einer „Kennlernphase“. Doch die ziemlich schnell vorbei. Wenige Wochen nach der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“* machten Patrick und Antonia ihre Beziehung offiziell. Vor ein paar Wochen verkündete Antonia ihren Umzug nach Konstanz am Bodensee zum Jungbauern.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Antonia zieht dieses Mal endgültig um

Allerdings war der Umzug nach Baden-Württemberg auf vier Wochen befristet. Danach sollte es eigentlich zurück in ihre Heimatstadt Hannover gehen. Doch daraus wurde wohl nichts. Wie Promiflash berichtet, will Antonia nun endgültig in die Stadt am Bodensee ziehen. Das erzählte die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ 2020* im Interview mit südkurier.de zu ihren Zukunftsplänen. Allerdings wolle sie erst einmal in eine eigene Wohnung ziehen und nicht direkt auf Patricks Hof.

Derzeit sei sie in Baden-Württemberg auf der Suche nach einer passenden Bleibe. Und wie kam es zur Entscheidung, doch noch etwas länger am Bodensee zu bleiben? „Hier ist Patrick, mein großes Glück“, sagt Antonia. Doch auch die Gegend habe es ihr angetan. „Hallo, was ist Konstanz für eine tolle Stadt? Der See, die Altstadt, die Schweiz, Italien gleich um die Ecke“, schwärmt die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ im Interview mit südkurier.de zu ihrer Entscheidung.

„Bauer sucht Frau“ (RTL): Deshalb kann Antonia ihren Umzug nicht erwarten

Nach ihrer Teilnahme in der 16. Staffel von „Bauer sucht Frau“ wurde Antonia zum Social-Media-Star. Mittlerweile ist die 20-Jährige als Influencerin tätig. Sogar Autogrammkarten verkauft Antonia* über ihre eigene Homepage. Mit ihrer Teilnahme in der beliebten TV-Show von RTL machte sich Antonia aber nicht nur Freunde. Regelmäßig ist das Model auch bösen Kommentaren und Beleidigungen im Netz ausgesetzt. Viele ihrer Kritiker werfen ihr zudem vor, Patrick für ihre eigene Karriere im TV nur auszunutzen.

Dagegen wehrt sich Antonia vehement. „Der Patrick tut mir einfach gut. Er baut mich auf, nimmt sich solche Kommentare nicht zu Herzen“, erzählte die ehemalige Kandidatin von „Bauer sucht Frau“ kürzlich auf Instagram. Die TV-Show mit Inka Bause war für Patrick und Antonia die richtige Entscheidung. Scheinbar haben alle beide die Liebe ihres Lebens gefunden. Und auch wenn das Paar regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt ist, so überwiegt am Ende doch die positive Resonanz ihrer Fans im Netz. *echo24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

