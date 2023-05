„Bergdoktor“-Star verlässt ZDF-Serie und wechselt zu „Die Bergretter“

Von: Lukas Einkammerer

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel stand Luke Matt Röntgen neben Hans Sigl vor der Kamera. Schon bald wird er auch bei „Die Bergretter“ zu sehen sein.

Ellmau/Ramsau – „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ haben vieles gemeinsam. Beide Heimatserien laufen im ZDF, werden vor atemberaubenden Gebirgskulissen gedreht und spielen im selben fiktiven Universum, wie die Crossover-Episode „Virus“ von 2013 zeigt. Derzeit entstehen für beide Erfolgsformate neue Folgen – für die ein ehemaliger „Bergdoktor“-Darsteller in die Welt der „Bergretter“ gewechselt hat.

Dreharbeiten in vollem Gange: ZDF arbeitet an neuen Folgen von „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“

Sowohl bei „Der Bergdoktor“ als auch „Die Bergretter“ ging es in den vergangenen Staffeln äußerst dramatisch zu. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 51) stehen im Streit, während ihre Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) im Koma liegt. Die „Bergretter“ müssen derweil noch immer den plötzlichen Tod von Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) und den Abschied von Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) verkraften.

Ob es für die Bewohner von Ellmau und Ramsau endlich ein Happy End geben wird? Darauf müssen sich Fans noch eine Weile gedulden, denn neue Folgen von „Die Bergretter“ sollen laut dem ZDF erst diesen Herbst laufen und „Der Bergdoktor“ geht wohl erst 2024 in die nächste Runde. Während über die Handlung der neuen Folgen noch nicht viel bekannt ist, steht aber schon fest, welche schauspielerischen Neuankömmlinge in den beiden Formaten künftig dabei sein werden.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Erst in Ellmau, jetzt in Ramsau: Luke Matt Röntgen wechselt vom „Bergdoktor“ zu den „Bergrettern“

Ein neues Gesicht der kommenden „Bergretter“-Staffel dürfte ZDF-Zuschauern noch gut in Erinnerung sein. Luke Matt Röntgen (19), der in der letzten „Bergdoktor“-Staffel die Rolle des Noah verkörperte, der wegen einer Affäre mit seiner Stiefmutter und seiner HIV-Diagnose Martin Gruber einen besonders brenzligen Patientenfall bescherte, ist künftig bei „Die Bergretter“ zu sehen. Laut der Filmdatenbank Crew United übernimmt er dort den Part des Joshua – und wird wie schon in der Welt des Bergdoktors in einer Episodenhauptrolle zu sehen sein.

In der letzten „Bergdoktor“-Staffel stand Luke Matt Röntgen neben Hans Sigl vor der Kamera. Nun ist der 19-Jährige auch bei „Die Bergretter“ dabei. © ZDF/Barbara Bauriedl; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Neben zahlreichen neuen Episodenhauptrollen bekommt die 15. „Bergretter“-Saison auch einen staffelübergreifenden Neuzugang. Denn nach dem Serientod von Jessi übernimmt Victoria Ngotsé (34), die bereits bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen war, die Rolle der neuen Hauptkommissarin Alexandra Winkler. Derweil gibt es auch in der 17. „Bergdoktor“-Staffel Zuwachs für die Besetzung. Verwendete Quellen: crew-united.com