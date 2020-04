"Big Mouth": 4. Staffel fast fertig - Macher verraten, wann es weitergeht

Der Zeichentrick-Hit "Big Mouth" geht in die nächste Runde. Die Macher haben verraten, wann die 4. Staffel auf Netflix startet - und lange dauert es nicht mehr.

"Big Mouth" ist eine Zeichentrick-Serie für Erwachsene.

ist eine Zeichentrick-Serie für Erwachsene. Netflix hat bestätigt, dass eine 4. Staffel erscheinen wird.

hat bestätigt, dass eine 4. Staffel erscheinen wird. In einem Video des Streamingdiensts verraten die Macher, wann die Fortsetzung startet.

Netflix hat unzählige Inhalte zu bieten, wozu nicht nur Erfolgsserien wie "Stranger Things" oder "The Witcher" zählen. Wer sich gerne Komödien für Erwachsene ansieht, kommt ebenfalls auf seine Kosten, beispielsweise mit der Zeichentrick-Serie "Big Mouth". Die ist übrigens so erfolgreich, dass es mittlerweile bereits drei Staffeln gibt. Und für Nachschub wurde ebenfalls schon gesorgt: Die 4. Season soll noch im Jahr 2020 erscheinen.

Darum geht es in der Netflix-Serie "Big Mouth"

Die Bestätigung, dass "Big Mouth" eine 4. Staffel bekommt, dürfte auch viele Fans von "BoJack Horseman" freuen. Die beiden Netflix-Serien gehören dem gleichen Genre an, allerdings wurde letztere im Jahr 2019 abgesetzt*. Für "Big Mouth" ist dagegen noch nicht so schnell Schluss, denn die Macher arbeiten bereits an der Fortsetzung, die schon bald fertig sein dürfte.

Darum geht es in "Big Mouth": Die Serie erzählt die Geschichten mehrerer Teenager, die sich mit den Problemen der Pubertät auseinandersetzen müssen. Dabei spielen insbesondere die ersten Erfahrungen mit der schlüpfrigen Seite der Liebe eine große Rolle.

Die Zeichentrickproduktion basiert unter anderem auf persönlichen Erfahrungen, die die Macher Nick Kroll und Andrew Goldberg in ihrer Jugend gemacht haben. Entsprechend soll beispielsweise die Figur Nick das jüngere Selbst von Kroll darstellen.

Lesen Sie auch: Netflix-Doku "Tiger King" - Schon gewusst? Drei skurrile Fakten zu Joe Exotic.

4. Staffel der Netflix-Serie "Big Mouth" startet noch im Jahr 2020

In einem Video von Netflix* auf dem YouTube-Channel "Netflix Is A Joke" verraten die "Big Mouth"-Macher, wann die Fans mit der Fortsetzung rechnen können. Voraussichtlich soll diese im Herbst 2020 auf dem Streamingdienst erscheinen, wobei ein genaues Datum noch nicht feststeht. Im Clip sprechen die Macher übrigens über viele weitere Details zur Serie:

Laut den Produzenten läuft die Fertigstellung aktuell trotz Coronavirus-Pandemie nach Plan, sodass es zu keinen Verzögerungen kommen sollte. Dennoch sei diese Möglichkeit nicht vollkommen auszuschließen.

Auch interessant: Muss man gesehen haben - Die besten Serien-Neuheiten von 2020.

soa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.