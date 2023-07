Stefan Mross und Co. zu Gast: „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ in Bildern

Von: Elena Rothammer

Am 29. Juli lädt Andy Borg live zur sommerlichen Schlagerparty in die Arena in Rust ein. Mit Stars wie Stefan Mross und Semino Rossi feiert der Entertainer zur Primetime „Sommer-Spaß mit Andy Borg“.

1 / 41 Am 29. Juli übernimmt Andy Borg das „Immer wieder sonntags“-Set von Stefan Mross und feiert live zur Primetime „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ im Europapark Rust. © MDR

Rust - Eigentlich unterhält Andy Borg (62) seine Fans stets mit „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ in seiner gemütlichen Weinstube. Für das Sommer-Special „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ wechselt der sympathische Moderator jetzt allerdings die Location und übernimmt vorübergehend Stefan Mross‘ (47) „Immer wieder sonntags“-Set in Rust – eine Idee, die von Mross selbst stammt, wie Andy Borg gegenüber IPPEN.MEDIA erzählte. Der Star-Trompeter ist sogar zu Gast, ebenso wie Semino Rossi (61), Fantasy, Ramon Roselly (29), Sigrid (42) und Marina (38) und Luna Klee. (17)