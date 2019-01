"Black Panther": Warum der Marvel-Film am Sonntag Filmgeschichte schreiben könnte 

Ein Superheldenabenteuer als Filmdrama des Jahres? Wenn in der Nacht zu Montag in Hollywood die Golden Globes vergeben werden, kann „Black Panther“ Filmgeschichte schreiben.

Die herausragende Qualität und Komplexität des Films rechtfertigen das allemal, ebenso und vielleicht noch mehr die kulturelle Wirkkraft des Actionstreifens, in dem sich die bezwingende Stärke guter Kinoerzählungen beweist.

Grundsituation

Königreich Wakanda ist technologisch ganz weit vorn – dank des Metalls Vibranium. Die High-Tech-Welt wird aber komplett verborgen, sichtbar sind nur ärmliche Lehmhütten. Soll das so bleiben? Oder soll die Welt vom Können des afrikanischen Staates erfahren? T’Challa ist Thronfolger des afrikanischen Reiches. Er muss sich auf die Königswürde vorbereiten und sowohl politische Entscheidungen treffen, als auch Widersacher befrieden.

Held

Chadwick Boseman spielt T’Challa würdevoll, edel und wie den berühmten dänischen Theater-Prinzen Hamlet von Zweifeln gebeutelt. Das gibt dem Film Größe und Format. Zum Black Panther wird er, weil in seiner Heimat ein Kräutlein wächst, das dem Herrscher Superkräfte verleiht. Und er ist umgeben von vielen starken Frauen, die mit den Männern auf Augenhöhe kämpfen, führen, denken und forschen.

Widersacher

N’Jadaka (Michael B. Jordan) heißt auch Killmonger. Er wuchs in Oakland auf und ist wie Cousin T’Challa in ein Familiengeheimnis verstrickt. Regisseur und Autor Ryan Coogler hat Wert darauf gelegt, dem Bösewicht Profil zu verleihen, seine Handlungsimpulse sind nachvollziehbar. Killmonger raubt und tötet, aber er möchte den Isolationismus Wakandas beenden, die Segnungen der Technologie weitergeben und den Stolz leben. T’Challa gibt ihm schließlich in vielem recht.

Macher

Ryan Coogler drehte den Film als 18. Folge im Marvel Cinematic Universe (MCU), einer Filmwelt, in der verschiedene Superhelden auftreten. Der 32-Jährige gehört zu den wenigen Regisseuren, die den Sprung von kleinbudgetierten Festivalfilmen ins Multimillionendollar-Business geschafft haben – und sich in der eigenständigen erzählerischen Kraft treu geblieben sind.

Figurenvorlage

Die Superhelden aus dem MCU entstammen Comic-Heften des Marvel-Verlags. Black Panther tauchte zuerst im Heft „Fantastic Four #52“ im Jahr 1966 auf. Es war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung, wo es passend schien, einen Superhelden schwarzer Hautfarbe einzuführen und popkulturell an die Strömung des Afrofuturismus anzuknüpfen. Kurz darauf gründete sich die Black Panther Party. Der Black Panther ist die erste schwarze Figur im Zentrum eines Superheldenfilms. Ebenfalls hat es in diesem Segment noch nie einen so überwiegend dunkelhäutigen Cast gegeben.

Subtext

Wie würde Afrika heute aussehen, hätte es den Kolonialismus nicht gegeben? Das technologisch und kulturell reiche Wakanda erscheint wie die Utopie eines niemals ausgebeuteten Afrika. Coogler will mit „Black Panther“ das Bild, das von Afrika vorherrscht – rückständig, arm, inkompetent – durch die Filmerzählung ein wenig neu justieren. Das Genre Superheldenfilm sei dafür das richtige Vehikel, sagt er, denn genau dies sei die zeitgenössische Mythenmaschine.

Kulturelle Wirkung

Der Film hilft, einen Sinn für das eigene Ich zu entwickeln, sagt Hauptdarsteller Chadwick Boseman, „besonders, wenn du von deiner Identität abgeschnitten bist“. Es zeigt sich, dass die Fantasywelt – die im Film bis in einen tristen Wohnblock in Oakland hinein verlängert wird – Verbindungen knüpft zur ganz normalen afroamerikanischen Bevölkerung heute. Was wäre, wenn sie nicht durch Sklaverei und Rassismus geprägt und im eigenen Land oft als zweitklassig behandelt wäre? Die kulturelle Hegemonie der Weißen wird infrage gestellt – besonders wichtig in einer Ära, da der US-Präsident afrikanische Staaten als Dreckslochländer bezeichnet.

Die Problematik mit der eigenen Identität beschäftigt gerade die Millionen Afroamerikaner, die wie Killmonger in einem tristen US-Wohnblock aufgewachsen sind. Wer darf meine Geschichte erzählen? Derartige Frage nach der Definitionshoheit beschäftigt jegliche Minderheiten und den kulturellen Diskurs aktuell stark.

Branchenwirkung

„Black Panther“ mit seinem weltweiten Einspielergebnis von 1,3 Milliarden Dollar beweist, dass „schwarze“ Stoffe alle Arten von Publikum erreichen. Echte Popkultur. Das wird Konsequenzen haben für die Entwicklung künftiger Filmstoffe. Und vielleicht folgt noch eine Oscar-Nominierung.

