„Blood & Gold“ ist ein deutscher Western auf Netflix

Von: Johannes Rützel

„Blood & Gold“ auf Netflix thematisiert das Kriegsende 1945. Der Film spielt mit Genreklischees aus Western, Action und Horror.

Über Hitler und seine Nazi-Schergen lachen – darf man das? Darüber hat Deutschland anlässlich von Quentin Tarantinos „Inglorious Basterds“ (2009) und Timur Vernes’ Buch und Verfilmung „Er ist wieder da“ (2012 und 2015) gestritten. Mit „Blood & Gold“ nimmt sich eine neue deutsche Filmproduktion des Themas an.

Ein Deserteur will 1945 zu seiner Tochter

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs ist der desertierte Wehrmachtssoldat Heinrich (Robert Maaser) auf dem Weg zu seiner kleinen Tochter. Doch er gerät in die Fänge einer marodierenden SS-Truppe unter dem fanatischen Obersturmführer von Starnfeld (stark: Alexander Scheer) – und soll aufgehängt werden. Die junge Kriegswitwe Elsa (Marie Hacke) und ihr behinderter Bruder Paule (tolle Leistung von Simon Rupp) retten Heinrich in letzter Sekunde. Derweil ist die SS im nahe gelegenen Dorf Sonnenberg auf der Suche nach einem Goldschatz der jüdischen Familie Löwenstein, die 1938 aus dem Dorf vertrieben wurde. Der Pervitin/Methamphetamin-süchtige von Starnfeld nimmt das Wirtshaus als Hauptquartier in Beschlag und wird vom opportunistischen und servilen Bürgermeister (Stephan Grossmann) umgarnt, der eigentlich nur noch auf die Amerikaner wartet.

Doch nach einem missglückten Überfall des SS-Oberscharführers Dörfler (Florian Schmidtke mit leinwandfüllender Präsenz) auf Elsas Hof fallen ihr und Heinrich Waffen in die Hand. Sie begeben sich fortan auf einen blutigen Rachefeldzug, der das ganze Dorf erfasst.

„Blood & Gold“ musste auf seine Zeit warten

Die Idee zu „Blood & Gold“ musste über 15 Jahre in der Schublade liegen – das erste Drehbuch von Stefan Barth stammt aus dem Jahr 2006. Erst der Erfolg von „Inglorious Basterds“ habe „Blood & Gold“ überhaupt möglich gemacht, erklärt Regisseur Peter Thorwarth („Die Welle“, „Blood Red Sky“) in der Ankündigung von Netflix.

Ungeschminkt brutale und blutige Kampfszenen

„Blood & Gold“ versprüht vor allem zu Beginn Western-Atmosphäre: der Einzug der Bösewichte in das verschlafene Dorf, die Kneipenszenen, das Krafttanken in einsamen Hütten und am Lagerfeuer und nicht zuletzt die charakteristische Filmmusik.

Blut- und Goldrausch der Menschen werden im Anschluss zum Horrorszenario, das mit kernigen Action- und Kampfszenen umgesetzt wird. Dass der Film ab 16 Jahren freigegeben ist, ist mehr als gerechtfertigt – in den Bildern wird ungezügelte Brutalität gezeigt. Während ein Filmemacher wie Quentin Tarantino das durch Coolness und Humor auffängt, hat sich Peter Thorwarth dazu entschieden, die Schauspieler wortkarg und emotional darzustellen. Das macht die Geschichte erschreckend glaubwürdig. Auch der Spannungsbogen des 90-Minüters fesselt, wobei sich der Film zu Beginn etwas Zeit lässt, die Geschichte einzuleiten. (Johannes Rützel)