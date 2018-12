Er schreibt Witze für Jan Böhmermann: "Dass jemand darüber lacht, ist irre"

TV- und Buchautor Christian Huber spricht über Kontroversen beim ZDF-Format "Neo Magazin Royale", das Leben in der Provinz und wie es war, im Hochsommer ein Weihnachtsbuch zu schreiben.

Herr Huber, Sie haben einen zweiten Spiegel-Bestseller geschrieben, der an und kurz vor Weihnachten spielt. Haben Sie einen besonderen Bezug zu Weihnachten?

Christian Huber: Ich mag Weihnachten, für mich ist es wie die Pausetaste im Jahr. Bei meinem letzten Buch, '7 Kilo in drei Tagen', hat mich der Verlag Rowohlt gefragt, ob ich ein Buch schreiben will, das an Weihnachten spielt. Das hat sehr gut funktioniert. Mir persönlich ist die Familie, um die es in der Geschichte geht, ans Herz gewachsen. Wenn man Figuren und ihre Welt erschafft, baut man eine Beziehung zu den Figuren auf. Ich wollte die Geschichte gerne weitererzählen und habe deshalb eine Fortsetzung geschrieben. Das neue Buch spielt ein Jahr später und erzählt die Geschichte von Bastian, seiner alten und neuen Freundin weiter. Teil 2 kann man auch lesen, wenn man Teil 1 nicht gelesen hat. Aber ich glaube, danach ist die Geschichte fertig erzählt. Ich will nicht der Weihnachtsautor werden.

Sie haben jetzt Ihren dritten Roman veröffentlicht. Eigentlich wurden Sie durch Twitter bekannt. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Huber: Bekannt auf Twitter ist ja so eine Sache, denn das Netzwerk nutzen nur wenige im Vergleich zu Instagram und Facebook. Aber wenn man da etwas schreibt, das die Leute interessiert, kann das einen in die Autorenschaft bringen, weil viele aus der Medien- und Verlagsbranche mitlesen. Ich habe Myspace früher als Musiker genutzt, um mich mit anderen Musikern zu vernetzen. Als die Plattform tot war, habe ich 2009 angefangen, Quatsch auf Twitter zu schreiben und das hat funktioniert. Jan Böhmermann hat mich 2015 gefragt, ob ich beim Stand-up vom 'Neo Magazin Royale' mitschreiben will. Die Zeitung Die Welt hat mich gefragt, ob ich eine Online-Kolumne schreiben will. Und der Piper Verlag hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Alles innerhalb von einer Woche. Dann war klar, Musik ist völliger Quatsch, vielleicht sollte ich lieber schreiben.

Freunde, ich habe ein neues Buch geschrieben.

Es heißt „Alle anderen können einpacken“ und erscheint am kommenden Dienstag.

Vielleicht lest ihr ja mal rein. Würde mich wahnsinnig freuen. pic.twitter.com/cciadOqiwE — Christian Huber (@Pokerbeats) 18. Oktober 2018

Jan Böhmermann hat Sie über Twitter kontaktiert und gefragt, ob Sie Autor beim "Neo Magazin Royale" werden wollen. Hat Sie das überrascht?

Huber: Ja, sehr. Das 'Neo Magazin Royale' fand ich damals wirklich cool, aber ich habe nie daran gedacht, mich da zu bewerben oder zu versuchen, beruflich in diese Richtung zu gehen. Jan Böhmermann hat mich auf die Idee gebracht, Comedy-Autor zu werden. Beim 'Neo Magazin Royale' und wahrscheinlich vielen anderen Latenight-Shows gibt es für den Stand-up, also den Part des Moderators am Anfang, externe Autoren, die nicht bei der Produktionsfirma vor Ort arbeiten. Diese Autoren reichen Vorschläge für Witze ein. Da durfte ich dann mitmachen und hatte relativ viele Treffer. Viele von meinen Gags sind in der Sendung gelandet.

Schreiben Sie vor allem fürs Stand-up von Jan Böhmermann oder auch für andere Teile der Sendung?

Huber: Ich schreibe inzwischen bei der kompletten Sendung mit. Beim Stand-up nicht mehr so viel, nur wenn noch ein neues Thema aufkommt oder spontan noch Gags fehlen. Sonst arbeite ich überwiegend an Einspielern oder ich lass mir Spiele und Studioaktionen einfallen. Alles, was in der Sendung gesagt wird, könnte ich theoretisch geschrieben haben.

Was war das für ein Gefühl, plötzlich Ihre eigenen Witze im Fernsehen zu hören? Haben Sie sich daran gewöhnt?

Huber: Das ist verrückt, daran habe ich mich tatsächlich bis heute noch nicht gewöhnt. Es klingt dumm, aber es ist bei fast allen Autoren von uns so: Wir finden uns gar nicht so witzig und sind zerfressen von Selbstzweifeln. Dass da jemand über das lacht, was du geschrieben hast, ist irre. Das hat ein bisschen was von einer Droge, man will das Gefühl wieder haben. Das ist hoffentlich ein Gefühl, an das ich mich nie gewöhne, weil es das schönste Gefühl ist, das es gibt.

Als Zuschauer vom "Neo Magazin Royale" vermisst man in letzter Zeit die größeren Kontroversen, wie zum Beispiel das Erdogan Schmähgedicht oder #Varoufake? Woran liegt das?

Huber: Reconquista-Internet (Anm. der Red.: Bürgerrechtsbewegung für "Liebe und Vernunft im Internet") war schon sehr groß. Jedes Jahr den Grimme-Preis zu gewinnen, ist auch nicht schlecht. Aber etwas, was alles wieder durchrüttelt, fände ich auch gut. Wir hatten zuletzt die „Young Böhmermann“-Folge, ein Format, das komplett ausbricht. Das ist eine Serie in der Latenight-Show, das gibt es so nirgends. Wir probieren sehr viel aus, brauchen aber auch wiederkehrende Bausteine in der Sendung. Es ist wichtig, sich darauf verlassen zu können, um eine gute Standard-Show haben.

Bei der "Prism is a dancer: Lass dich überwachen"-Show werden Zuschauer vorgeführt, indem peinliche Fotos und Beiträge, die sie ins Internet gesetzt haben, wieder ausgegraben werden. Haben Sie da nicht ein schlechtes Gewissen?

Huber: Wir versuchen eigentlich nicht, die Leute vorzuführen. Es geht darum, aus Fehltritten von Kandidaten eine lustige Nummer zu machen. Das ist nie mit erhobenem Zeigefinger. Ziel ist es, dass der Zuschauer als Gewinner aus der Nummer herausgeht. Es passiert auch ein bisschen zurecht, weil das, was man im Internet schreibt, das bleibt für immer und das ist bekannt. Am Ende geht es aber darum, den Kandidaten auf ein Podest zu stellen und besser aus der Show rauskommen zu lassen als am Anfang. Es geht bei der Sendung nicht darum vorzuführen, sondern um Unterhaltung. Das ist der Klassiker, dass man nicht über jemanden lacht, sondern mit jemandem.

+ Christian Huber schreibt als @Pokerbeats Witze ins Internet, bei Twitter lesen folgen ihm 43.000 Nutzer. © Joseph Strauch

Sie kommen aus einer Kleinstadt in Bayern. Haben Sie das Buch auch auf dem Land geschrieben oder in Köln, wo Sie jetzt wohnen?

Huber: Das Buch spielt im Winter und ich habe es im Sommer bei 45 Grad in meiner Dachgeschosswohnung in Köln geschrieben. (lacht) Das war wirklich furchtbar. Ich habe auch noch einen Lederschreibtischsessel, und das bei 45 Grad, ich bin fast in meinem eigenen Schweiß in meinem Sessel ertrunken. Und sich da immer vorzustellen, wie die Hauptfigur durch knirschenden Schnee läuft und die Schneeflocken vor Straßenlaternen tanzen und dass es gefriert und 5 Grad unter Null hat, das war echt schwierig. Aber es ging nicht anders.

Was ist am Leben in der Provinz so spannend, dass man solche Geschichten erzählen kann und diese auch so ausschmücken kann, wie Sie das in Ihrem Buch machen?

Huber: Ich mag dieses Geerdete an der Provinz und am Ländlichen. Wenn ich nach Hause komme nach Bayern, ist es den Leuten egal, ob ich in den Medien oder fürs Fernsehen arbeite. Das interessiert da niemanden und das tut wahnsinnig gut. Da sind andere Sachen wichtig. Wenn man als Kind und Jugendlicher da aufwächst, merkt man, dass man sich anders beschäftigen muss. Ich bin zwischen Bushäuschen, freiwilliger Feuerwehr und Bolzplatz aufgewachsen. Man spürt auf dem Land mehr, was im Leben wirklich wichtig ist, finde ich, als wenn man in der Großstadt lebt und in den Medien arbeitet.

Macht das auch kreativ, wenn weniger da ist, weil die Fantasie größer wird?

Huber: Ja, man macht das Beste aus dem, was man hat und das ist einfacher mit Kreativität. Das ist vielleicht auch das, was mich so am Schreiben reizt. Jeder hat theoretisch die gleichen Chancen, wenn er einen Text schreibt. Du hast nichts und fängst bei Null an. Ein bisschen so ist es auf dem Land auch. Ich habe früh angefangen, Musik zu machen, zu schreiben und zu komponieren, weil ich glaube, dass man dabei mehr gefordert ist, sein Hirn anzustrengen. Auf dem Land geht es nicht so oberflächlich zu wie in der Medienwelt und der Großstadt, das reizt mich am Leben dort. Da will ich auch irgendwann wieder hin zurück.

Die Sprache lebt von Übertreibung und die Vergleiche sind angelehnt an Serien wie zum Beispiel „Narcos“ und „The Walking Dead“. Was hat Sie beeinflusst und inspiriert?

Huber: Ich gucke sehr viele amerikanische Serien, weil ich die Erzählungen sehr spannend finde. Deutsche Serien sind oft sehr langatmig erzählt und ich habe oft das Gefühl, es muss alles hundertprozentig korrekt sein, jeder Sachverhalt und Dialog muss jeder Prüfung standhalten. Amerikanische Formate wollen mehr unterhalten, den Ansatz finde ich spannend. Ich schaue aber auch wahnsinnig viel amerikanische Comedy, von Stand-up-Comedy über Latenight-Shows bis hin zu "Family Guy" und "Rick and Morty", weil ich finde, dass die Amerikaner immer einen neuen Weg finden, zu unterhalten. Da kann man sich als Deutscher fünf Scheiben von abschneiden. Das ist etwas, das mich anspornt und inspiriert.

Über den Autor Christian Huber und sein aktuelles Buch

Christian "Pokerbeats" Huber ist 34 Jahre alt. Er wuchs in Schwandorf bei Regensburg auf, zurzeit lebt er in Köln. Der Roman "Alle anderen können einpacken" ist nach "Fruchtfliegendompteur" und "7 Kilo in 3 Tagen" sein drittes Buch und sein zweiter Spiegel-Bestseller in Folge. Vor seiner Tätigkeit als Autor produzierte er Musik, unter andere für die Rapper Casper und KC Rebell. Auf Twitter hat sein Account @pokerbeats mehr als 43.000 Follower.