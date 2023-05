Böser Diss von MontanaBlack gegen RTL2: Ob ihm die Geissens das verzeihen können?

Von: Elena Rothammer

MontanaBlack ist auf Twitch eine Legende. Im TV will der Streamer aber nicht stattfinden und lästerte fies über den Heimat-Sender der Geissens, RTL2.

Hamburg – Unter dem Namen MontanaBlack hat sich Marcel Eris (31) auf Twitch eine Community von insgesamt 5 Millionen Abonnenten aufgebaut. Auch auf YouTube folgen ihm über 3 Millionen Menschen. Eine TV-Karriere ist aber nicht das Ziel des Streamers. Auf einem Event ließ er einen fiesen Spruch gegen den Sender RTL2 ab und schoss damit auch gegen die Geissens.

MontanaBlack will keine Fans, die auch die Geissens feiern

Mit ihrer eigenen RTL2-Doku, die die Geissens sogar selbst drehen, hat sich die Jetset-Familie eine goldene Nase verdient. Trotzdem will MontanaBlack offenbar nicht in ihre Fußstapfen treten. Bei OMR-Festival in Hamburg sprach der Webstar auf der Bühne – nur rund drei Stunden, nachdem Robert Geiss dort Platz genommen hatte. Trotzdem beneidet MontanaBlack ihn keineswegs um seine TV-Karriere, wie er deutlich machte.

Darauf, im Fernsehen stattzufinden, hat MontanaBlack keine Lust. „Möchte ich wirklich das Publikum von RTL2 haben? Oder von Shows wie ‚Familien im Brennpunkt‘? Nein – möchte ich nicht“, lästerte der 31-Jährige, wie bild.de berichtete. Dabei sind die Geissen das absolute Aushängeschild des Senders. Schnittmengen, was die Fangemeinden angeht, will MontanaBlack aber offenbar nicht.

Die Geissens starteten ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus. Der Unternehmer störte sich zu sehr an dem deutlichen Kontrast zwischen seinem Luxus-Leben und denen, die sich ihre Existenz im Ausland erst noch erkämpfen müssen.

Anders als die Geissens? MontanaBlack ist „nicht auf TV angewiesen“

Bei seiner Abrechnung mit dem TV-Geschäft erinnerte sich MontanaBlack daran, wie die Branche noch vor einigen Jahren „über YouTuber und Streamer gelacht“ habe. Nach seinem Erfolg wollen die Sender nun aber doch mit ihm arbeiten – doch der Streaming-Star hat keine Lust und stellte klar: „Ich bin darauf nicht angewiesen!“

MontanaBlack scheint also kein Fan der Geissens zu sein. Andere Promis hingegen sind ihnen sehr zugetan und posieren auch gerne mal mit ihnen für einen Schnappschuss. Weil sich Carmen Geiss allerdings mit Katja Krasavice und Pamela Reif zeigte, erntete sie einen üblen Shitstorm. Verwendete Quellen: bild.de